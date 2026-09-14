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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोन हथौड़ा, न मशीन… आपका करियर लैपटॉप पर चलता है तो विश्वकर्मा पूजा कैसे करेंगे?

न हथौड़ा, न मशीन… आपका करियर लैपटॉप पर चलता है तो विश्वकर्मा पूजा कैसे करेंगे?

Vishwakarma Puja 2026: विश्वकर्मा पूजा पर लैपटॉप, मोबाइल और कैमरे की पूजा कर सकते हैं? जानें डिजिटल उपकरणों को पूजा में रखने का सुरक्षित तरीका और जरूरी नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 14 Sep 2026 03:08 PM (IST)
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Vishwakarma Puja 2026: मैकेनिक अपने औजार पूजेगा, ड्राइवर अपनी गाड़ी और कारखानों में मशीनों पर फूल चढ़ाए जाएंगे. लेकिन जिसका पूरा करियर लैपटॉप में सिमटा है, वह विश्वकर्मा पूजा के दिन क्या करे?

यह सवाल अब केवल आईटी कर्मचारियों का नहीं रहा. पत्रकार, शिक्षक, डिजाइनर, फोटोग्राफर, यूट्यूबर और घर से काम करने वाले लाखों लोग मोबाइल, कैमरा तथा कंप्यूटर से अपनी आजीविका चला रहे हैं.

विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2026, गुरुवार को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार इसी दिन कन्या संक्रांति भी है. इस अवसर पर कारखानों, गैराज, दुकानों और निर्माण स्थलों में भगवान विश्वकर्मा के साथ काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की पूजा करने की परंपरा है.

क्या लैपटॉप को पूजा में रख सकते हैं?

धार्मिक ग्रंथों में लैपटॉप, मोबाइल या कैमरे की पूजा का उल्लेख नहीं है. इसलिए इनकी पूजा को कोई शास्त्रीय नियम कहना ठीक नहीं होगा. हालांकि, विश्वकर्मा पूजा की मूल भावना केवल हथौड़े, वाहन या भारी मशीन तक सीमित नहीं है.

भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, वास्तु और शिल्प का देवता माना गया है. इस दिन लोग उस साधन के प्रति सम्मान जताते हैं, जिससे उनका रोजगार चलता है. समय के साथ काम करने का तरीका बदला है. आज किसी लेखक के लिए लैपटॉप, फोटोग्राफर के लिए कैमरा, ऑनलाइन कारोबारी के लिए मोबाइल और डिजाइनर के लिए कंप्यूटर वही स्थान रखते हैं, जो किसी कारीगर के जीवन में उसके पारंपरिक उपकरणों का होता है.

इसलिए लैपटॉप को पूजा में रखा जा सकता है. यहां पूजा किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की नहीं, बल्कि उसके माध्यम से अर्जित ज्ञान, कौशल और मेहनत के सम्मान की है.

लैपटॉप और मोबाइल की पूजा कैसे करें?

पूजा से पहले अपनी वर्क टेबल और उपकरण साफ कर लें. लैपटॉप बंद करके उसका चार्जर निकाल दें. उसे साफ कपड़े पर रखकर पास में भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर रख सकते हैं. इसके बाद दीपक जलाकर भगवान को फूल, अक्षत और प्रसाद अर्पित करें.

लैपटॉप की स्क्रीन, कीबोर्ड, चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल या कैमरे के लेंस पर रोली, सिंदूर, तेल अथवा जल न लगाएं. इससे उपकरण खराब हो सकता है. तिलक लगाना हो तो लैपटॉप के बाहरी कवर या मोबाइल केस पर बहुत हल्का तिलक लगाएं. उपकरण के पास फूल रखना अधिक सुरक्षित विकल्प है. दीपक और अगरबत्ती भी कुछ दूरी पर रखें.

ऑफिस का लैपटॉप घर नहीं ला सकते तो?

विश्वकर्मा पूजा के लिए कंपनी का लैपटॉप घर लाना जरूरी नहीं है. घर में पूजा करते समय अपने कार्यस्थल का स्मरण कर सकते हैं. अपनी डायरी, पेन, पहचान-पत्र या काम से जुड़ी कोई सुरक्षित वस्तु पूजा के पास रखी जा सकती है.

ऑफिस में अपनी मेज साफ करना, जरूरी फाइलों का बैकअप लेना और खराब तार या चार्जर बदलना भी इस दिन का सार्थक संकल्प हो सकता है.

हथौड़े से शुरू हुई बात अब लैपटॉप तक पहुंच गई है. साधन बदल गए, लेकिन संदेश वही है, जिससे आपका करियर और घर चलता है, उसके साथ अपनी मेहनत और हुनर का भी सम्मान कीजिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 14 Sep 2026 02:52 PM (IST)
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Vishwakarma Puja 2026
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