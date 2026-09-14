न हथौड़ा, न मशीन… आपका करियर लैपटॉप पर चलता है तो विश्वकर्मा पूजा कैसे करेंगे?
Vishwakarma Puja 2026: विश्वकर्मा पूजा पर लैपटॉप, मोबाइल और कैमरे की पूजा कर सकते हैं? जानें डिजिटल उपकरणों को पूजा में रखने का सुरक्षित तरीका और जरूरी नियम.
Vishwakarma Puja 2026: मैकेनिक अपने औजार पूजेगा, ड्राइवर अपनी गाड़ी और कारखानों में मशीनों पर फूल चढ़ाए जाएंगे. लेकिन जिसका पूरा करियर लैपटॉप में सिमटा है, वह विश्वकर्मा पूजा के दिन क्या करे?
यह सवाल अब केवल आईटी कर्मचारियों का नहीं रहा. पत्रकार, शिक्षक, डिजाइनर, फोटोग्राफर, यूट्यूबर और घर से काम करने वाले लाखों लोग मोबाइल, कैमरा तथा कंप्यूटर से अपनी आजीविका चला रहे हैं.
विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2026, गुरुवार को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार इसी दिन कन्या संक्रांति भी है. इस अवसर पर कारखानों, गैराज, दुकानों और निर्माण स्थलों में भगवान विश्वकर्मा के साथ काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की पूजा करने की परंपरा है.
क्या लैपटॉप को पूजा में रख सकते हैं?
धार्मिक ग्रंथों में लैपटॉप, मोबाइल या कैमरे की पूजा का उल्लेख नहीं है. इसलिए इनकी पूजा को कोई शास्त्रीय नियम कहना ठीक नहीं होगा. हालांकि, विश्वकर्मा पूजा की मूल भावना केवल हथौड़े, वाहन या भारी मशीन तक सीमित नहीं है.
भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, वास्तु और शिल्प का देवता माना गया है. इस दिन लोग उस साधन के प्रति सम्मान जताते हैं, जिससे उनका रोजगार चलता है. समय के साथ काम करने का तरीका बदला है. आज किसी लेखक के लिए लैपटॉप, फोटोग्राफर के लिए कैमरा, ऑनलाइन कारोबारी के लिए मोबाइल और डिजाइनर के लिए कंप्यूटर वही स्थान रखते हैं, जो किसी कारीगर के जीवन में उसके पारंपरिक उपकरणों का होता है.
इसलिए लैपटॉप को पूजा में रखा जा सकता है. यहां पूजा किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की नहीं, बल्कि उसके माध्यम से अर्जित ज्ञान, कौशल और मेहनत के सम्मान की है.
लैपटॉप और मोबाइल की पूजा कैसे करें?
पूजा से पहले अपनी वर्क टेबल और उपकरण साफ कर लें. लैपटॉप बंद करके उसका चार्जर निकाल दें. उसे साफ कपड़े पर रखकर पास में भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर रख सकते हैं. इसके बाद दीपक जलाकर भगवान को फूल, अक्षत और प्रसाद अर्पित करें.
लैपटॉप की स्क्रीन, कीबोर्ड, चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल या कैमरे के लेंस पर रोली, सिंदूर, तेल अथवा जल न लगाएं. इससे उपकरण खराब हो सकता है. तिलक लगाना हो तो लैपटॉप के बाहरी कवर या मोबाइल केस पर बहुत हल्का तिलक लगाएं. उपकरण के पास फूल रखना अधिक सुरक्षित विकल्प है. दीपक और अगरबत्ती भी कुछ दूरी पर रखें.
ऑफिस का लैपटॉप घर नहीं ला सकते तो?
विश्वकर्मा पूजा के लिए कंपनी का लैपटॉप घर लाना जरूरी नहीं है. घर में पूजा करते समय अपने कार्यस्थल का स्मरण कर सकते हैं. अपनी डायरी, पेन, पहचान-पत्र या काम से जुड़ी कोई सुरक्षित वस्तु पूजा के पास रखी जा सकती है.
ऑफिस में अपनी मेज साफ करना, जरूरी फाइलों का बैकअप लेना और खराब तार या चार्जर बदलना भी इस दिन का सार्थक संकल्प हो सकता है.
हथौड़े से शुरू हुई बात अब लैपटॉप तक पहुंच गई है. साधन बदल गए, लेकिन संदेश वही है, जिससे आपका करियर और घर चलता है, उसके साथ अपनी मेहनत और हुनर का भी सम्मान कीजिए.
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