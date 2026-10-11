Vrishabh Rashifal: 11 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना व मां शैलपुत्री पूजा) रात्रि 09:32 तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:33 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और पारिजात योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:04 के बाद कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी प्रतिस्पर्धा, दैनिक कर्म, राजनीतिक रसूख, बड़े लक्ष्य, सहकर्मी सहयोग, सम्मान व स्वास्थ्य सतर्कता स्थान) में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज अत्यधिक भागदौड़ या मौसम के बदलाव की वजह से हल्का शारीरिक तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव या थकान महसूस हो सकती है; इसलिए काम के बीच-बीच में आराम का संतुलन बनाना आवश्यक रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं—सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए राजनीतिक संपर्कों से बंपर ऑर्डर, मजबूत इच्छाशक्ति से बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति और सक्रिय रहने का रहेगा.

राजनीतिक संपर्कों से मिलेगा बड़ा ऑर्डर: आपके मजबूत राजनीतिक रसूख और प्रभावशाली संपर्कों (Political Contacts) के जरिए आज आपको कोई बहुत बड़ा कमर्शियल ऑर्डर या सरकारी टेंडर हासिल हो सकता है; इससे व्यापार को नया विस्तार मिलेगा.

प्रबल इच्छाशक्ति से हासिल होंगे बड़े लक्ष्य: बिजनेस के आंतरिक ढांचे में जरूरी बदलाव करते हुए आप सेवाओं को और बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे; आपकी इच्छाशक्ति बहुत प्रबल नजर आ रही है, जिसके बल पर बड़े लक्ष्यों को हासिल करना संभव होगा. बस अपने विचारों को पूरी तरह सकारात्मक बनाए रखें.

सक्रिय रहें, आराम से नहीं चलता व्यापार: कारोबारियों को यह भली-भांति समझना होगा कि केवल आराम से बैठे रहने से व्यापार की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती; बाजार में अधिक सक्रिय होकर मेहनत करनी होगी, तभी आप मनचाहा और मोटा मुनाफा कमा सकेंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन विपरीत लिंगी सहकर्मियों के सहयोग, नए आइडियाज की सराहना और बेहतरीन कार्य के लिए सम्मान मिलने का रहेगा.

विपरीत लिंगी को-वर्कर्स बनेंगे मददगार: ऑफिस में अपोजिट जेंडर (विपरीत लिंगी) के साथी सहकर्मी आज आपकी करियर ग्रोथ, प्रोजेक्ट्स और कार्यप्रणाली में अत्यंत मददगार साबित होंगे; उनके सुझाव आपके बहुत काम आएंगे.

काम के नए तरीके और इनोवेटिव आइडियाज: वर्कप्लेस पर आप पूरे समर्पण और कड़ी मेहनत से काम करेंगे; अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आप काम करने के नए और स्मार्ट तरीके विकसित करेंगे तथा प्रबंधन को बेहतरीन नए आइडियाज देने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलेगा सम्मान: एंप्लॉयड पर्सन को कार्यक्षेत्र पर उनके शानदार परफॉर्मेंस और बेहतर कार्य के लिए सीनियर्स की तरफ से सम्मान या प्रशस्ति पत्र मिलेगा, जो आपके मन को असीम आनंद और संतुष्टि से भर देगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा शारदीय नवरात्र के पावन माहौल में पारिवारिक उल्लास और जीवनसाथी संग रोमांटिक डिनर के योग बना रहा है.

परिवार के साथ उल्लासपूर्ण समय: परिवार के सभी सदस्यों के साथ आज का दिन बेहद आनंददायक, खुशनुमा और उल्लास से भरपूर व्यतीत होगा; घर में उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा.

जीवनसाथी के साथ डिनर की प्लानिंग: मैरिड लाइफ में मधुरता बढ़ेगी; रविवार और नवरात्र के पहले दिन की शाम को आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बाहर डिनर पर जाने की सुखद प्लानिंग बना सकते हैं.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive & Academic Students) के लिए आज का दिन उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखने का है. छात्र अपने-अपने लक्ष्यों के लिए आज जो निरंतर अभ्यास और कठिन प्रयास कर रहे हैं, उनके बल पर भविष्य में बेहद शानदार और अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे; आपकी मेहनत रंग लाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 6th हाउस के चंद्रमा के कारण शारीरिक तनाव, पीठ/कमर में दर्द या अधिक कार्यभार के चलते सिरदर्द हो सकता है. खान-पान में लापरवाही न बरतें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और शरीर को भरपूर विश्राम दें. सुबह के समय हल्का व्यायाम और ध्यान (Meditation) स्वास्थ्य को दुरुस्त रखेगा.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विधिवत उपासना करें. घटस्थापना के उपरांत देवी शैलपुत्री को सफेद पुष्प, गाय के दूध से बनी खीर अथवा पेड़े का भोग लगाएं और 'ॐ ह्रीं श्रीं शैलपुत्री दुर्गायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही तांबे के लोटे में जल, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को 'ॐ सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें.

किसी जरूरतमंद छोटी कन्या को फल या सफेद वस्त्र/मिठाई भेंट करें; इससे 6ठे भाव के चंद्रमा से होने वाला शारीरिक तनाव दूर होगा, लक्ष्मीनारायण योग से राजनीतिक संपर्कों से मिला ऑर्डर सफल रहेगा, वर्कप्लेस पर सम्मान बढ़ेगा और दांपत्य जीवन में आजीवन प्रेम बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.