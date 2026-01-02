हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कन्या साप्ताहिक राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): रिश्तोंं और सेहत में मिलेगा लाभ! कारोबार में मिलेगा सहयोग

कन्या साप्ताहिक राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): रिश्तोंं और सेहत में मिलेगा लाभ! कारोबार में मिलेगा सहयोग

Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि के जातकों के लिए 4 से 10 दिसंबर 2026 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़िए कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 02 Jan 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Virgo Weekly Horoscope 4-10 January 2026: कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों और सेहत की कसौटी लेकर आया है. अगर तुम सिर्फ अपने फायदे तक सीमित रहे और दूसरों से सहयोग की उम्मीद करते रहे, तो निराशा तय है. यह समय सिखाता है कि सपोर्ट दो, तभी सपोर्ट मिलेगा.

करियर और कारोबार में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अकेले चलने की आदत छोड़नी होगी. टीम, रिश्ते और नेटवर्क तीनों को साथ लेकर चलना ही इस सप्ताह की असली कुंजी है. शुरुआत में आमदनी के साथ खर्च भी तेज रहेगा, इसलिए ढील दी तो आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है.

कन्या साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार के साथ रिश्ते सामान्य रहेंगे. हालांकि, अगर तुम समय और भावनात्मक सहयोग नहीं दोगे तो दूरी महसूस हो सकती है. इस सप्ताह मौजूद रहना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.

कन्या साप्ताहिक लव राशिफल

लव पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे. संवाद और समझदारी रिश्ते को नई गहराई देगी. यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए राहत भरा रहेगा.

कन्या साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

कारोबार में आगे बढ़ने के लिए सहयोग और साझेदारी जरूरी रहेगी. विदेश से जुड़े करियर या बिजनेस प्लान में मनचाही सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. जल्दबाज़ी फायदे की जगह नुकसान करा सकती है.

कन्या साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह स्थिर रहेगा. काम में निरंतरता बनाए रखी तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी. टीमवर्क को हल्के में न लें.

कन्या साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं को इस सप्ताह धैर्य रखना होगा. लक्ष्य से भटकने की बजाय सही दिशा में निरंतर प्रयास जरूरी है. शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलेगी.

कन्या साप्ताहिक धन राशिफल

विभिन्न स्रोतों से आय होगी, लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ेगा. शुरुआत से ही धन प्रबंधन नहीं किया तो बाद में दबाव बढ़ सकता है.

कन्या साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. लापरवाही छोटी समस्या को बड़ा बना सकती है. दिनचर्या और खानपान में संतुलन जरूरी है.

शुभ अंक: 5
शुभ रंग: हरा
उपाय: नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 02 Jan 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashifal Virgo Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह क्या ध्यान रखना चाहिए?

सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, लापरवाही छोटी समस्या को बड़ा बना सकती है। अपनी दिनचर्या और खानपान में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

