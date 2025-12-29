हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVirgo January Horoscope 2026: कन्या जनवरी मासिक राशिफल, निवेश से बचें, ट्रांसफर के योग

Virgo January Horoscope 2026: कन्या जनवरी मासिक राशिफल, निवेश से बचें, ट्रांसफर के योग

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की भविष्यवाणी (Prediction) की जाती है. जानिए जनवरी 2026 का महीना कन्या राशि (Kanya Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 29 Dec 2025 04:55 PM (IST)
Virgo January horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जनवरी (January 2026) का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Kanya Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जनवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

कन्या राशि के जातकों के लिए साल का पहला महीना मिश्रित फलदायक रहने वाला है. इस माह आपको अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देना होगा. माह की शुरुआत में पेट संबंधी दिक्कतें आपके शारीरिक कष्ट का कारण बन सकती हैं. इस दौरान आप अपने खानपान का ख्याल रखें. इस माह आप लोगों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखकर कार्य करेंगे.

जिसके न पूरे होने पर आपके मन में निराशा के भाव जाग सकते हैं. जनवरी महीने के पूर्वार्ध में आपको नौकरीपेशा व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों से बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी. इस दौरान आपका किसी अनचाही जगह पर ट्रास्फर अथवा अनचाही जिम्मेदारी मिलने की आशंका बनी रहेगी. इस दौरान व्यवसायियों को जोखिमपूर्ण धन निवेश एवं उधार देने से बचना चाहिए.

कन्या राशि के जातकों को माह के मध्य तक आर्थिक लाभ प्राप्ति में कई प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. माह के मध्य में आपको करियर-कारोबार से जुड़े कुछ अवसर प्राप्त होंगे, जिसे आपको खोने से बचना चाहिए अन्यथा बाद में पछतावा करना पड़ेगा. माह के उत्तरार्ध में आपको कारोबार में औसत लाभ की प्राप्ति होगी.

इस दौरान अचानक कुछेक बड़े खर्च आपके सामने आ सकते हैं. रिश्ते-नाते की दृष्टि से माह के पूर्वार्ध में आपको अपने लव अथवा लाइफ पार्टनर की छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए अन्यथा आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. माह के उत्तरार्ध का समय प्रेम और परिवार की खुशी की दृष्टि शुभ रहने वाला है.

उपाय: पहली रोटी गाय को खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 29 Dec 2025 04:55 PM (IST)
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
