Virgo Tarot Horoscope February 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है. यह समय आराम करने का नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से लगातार प्रयास करने का है.

इस महीने की गई मेहनत आने वाले समय में ठोस परिणाम देने वाली साबित हो सकती है. ज्योतिषाचार्य और टैरो कार्ड रीडर नितिका शर्मा से कन्या राशि वाले जानें अपना राशिफल.

करियर, नौकरी और प्रतियोगिताएं

करियर के लिहाज से फरवरी कन्या राशि वालों के लिए कठिन लेकिन फलदायक रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ सकता है और समय-सीमा को लेकर चुनौतियां सामने आ सकती हैं. हालांकि, जो लोग ईमानदारी और फोकस के साथ काम करेंगे, उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलने की संभावना है. जो छात्र या युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना सफलता के संकेत लेकर आ रहा है. नियमित अध्ययन और अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

आर्थिक स्थिति और खर्च

आर्थिक दृष्टि से फरवरी का महीना संतुलन बनाए रखने की सलाह देता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि अनावश्यक खर्च आपकी बचत को प्रभावित कर सकते हैं. छोटी बचत योजनाओं, आरडी या सुरक्षित निवेश विकल्पों में पैसा लगाना लाभकारी रहेगा. टैरो कार्ड्स संकेत देते हैं कि फिलहाल प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का प्लान टालना ही समझदारी होगी. बड़े निवेश से पहले वित्तीय स्थिति की समीक्षा जरूरी है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अनियमित खानपान और तनाव से बचना जरूरी होगा. हल्का भोजन, समय पर खाना और पर्याप्त पानी पीना लाभदायक रहेगा.