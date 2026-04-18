घर में कलह की वजह बन सकता है झाड़ू-पोछा लगाने का गलत समय, जानिए सही नियम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पोछा लगाने के बाद उसे अच्छी तरह सुखाएं।

Vastu Tips: अधिकतर भारतीयों घरों में सुबह उठने के बाद घर की साफ-सफाई करना एक नियमित आदतों में शामिल है. झाड़ू पोछा लगाना हमें सामान्य कार्य लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, ये छोटी-छोटी आदतें आपके घर की ऊर्जा और आर्थिक स्थिति पर कितना प्रभाव डाल सकती हैं? अक्सर हम जल्दबाजी में या बिना सोचे-समझे सफाई करते हैं, और यहीं पर हम छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की साफ-सफाई केवल धूल उठाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का भी एक साधन है. सफाई का तरीका घर होने पर घर का माहौल और यहां तक कि आपके भाग्य तक पर इसका असर पड़ सकता है. इसलिए हमें इम आम लेकिन जरूरी गलतियों को पहचानना बेहद जरूरी है, जिन्हें तुरंत सुधारना बेहद जरूरी है?

सुबह के अलावा अन्य समय में सफाई

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सुबह का समय घर की साफ-सफाई के लिए बेहद खास माना जाता है. सुबह-सुबह झाड़ू पोछा लगाने से घर में ताजगी रहने के साथ नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. हालांकि कई ऐसे भी लोग हैं, जो शाम या रात के समय झाड़ू लगाना पसंद करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इस आदत को अशुभ माना जाता है.

डे टू डे लाइफ में लोग अक्सर कहीं बाहर से आने के बाद घर की सफाई करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि, इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी कम हो सकती है और आर्थिक परेशानियाों का सामना करना पड़ सकता है.

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झाड़ू को खुले में रखना

घर में झाड़ू को रखने का तरीका सफाई करने जितना ही जरूरी है. कई घरों में झाड़ू को दरवाजे के पास या खुली जगह पर रख दिया जाता है, ताकि उसे आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सके, हालांकि वास्तु शास्त्र के अनुसार, झाड़ू को हमेशा नजर से दूर रखना चाहिए.

ऐसा माना जाता है कि, झाड़ू को दक्षिण-पश्चिम दिशा में छिपाने से सौभाग्य प्राप्त होता है. इसे खुली जगह पर छोड़ने से घर में तनाव और कलह बढ़ सकती है. यह एक छोटी सी आदत लग सकती है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने से गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं.

मुख्य द्वार के पास कूड़ा जमा करना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, साफ-सफाई के बाद कूड़ा घर के बाहर या मुख्य द्वार के ठीक बगल में रख देना कई लोगों की आदत होती है. जल्दबाजी में ऐसा करना सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह एक बड़ी गलती है.

दरअसल, मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है. अगर वहां कूड़ा पड़ा रहे, तो यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में बाधा उत्पन्न कर सकता है. बेहतर यही है कि, कूड़े को सीधे कूड़ेदान में डालें और तुरंत बाहर फेंक दें.

गीला पोछा इधर-उधर छोड़ना

फर्श साफ करने के बाद गीले कपड़े या पोछे को कोने में छोड़ देना भी भारतीय घरों में आम बात है. लेकिन यह आदत घर में नमी और दुर्गंध को बढ़ा सकती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, गीला पोछा नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है.

इसलिए, पोछा लगाने के बाद पोछे को अच्छी तरह धोकर सूखने देना चाहिए. इससे घर में स्वच्छता बनी रहती है.

गुरुवार और शुक्रवार को साफ करने से बचें?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ खास दिनों का विशेष महत्व होता हैं. गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यग दिन सुख और समृद्धि से जोड़ा जाता है. वहीं, शुक्रवार के दिन साफ-सफाई पर खास ध्यान देने के दिन माना जाता है.

कई घरों में आज भी यह परंपरा निभाई जाती है, जिसमें शुक्रवार को घर की सफाई और उसे संवारने का काम किया जाता है. यह प्रथा केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक अनुशासन का रूप ले लेती है, जो घर को व्यवस्थित और सुखमय रखने में मदद करती है.

घर की साफ-सफाई से जुड़ी इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखा जाए तो, कोई भी मुश्किल नहीं आती है. बस अपनी दिनचर्या में इन आदतों को अपनाने की जरूरत है.

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