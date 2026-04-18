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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रघर में कलह की वजह बन सकता है झाड़ू-पोछा लगाने का गलत समय, जानिए सही नियम?

घर में कलह की वजह बन सकता है झाड़ू-पोछा लगाने का गलत समय, जानिए सही नियम?

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सुबह के समय झाड़ू-पोछा लगाने से पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है. लेकिन अक्सर हम जल्दबाजी में सफाई करते हैं, और यहीं पर हम छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं. 

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 18 Apr 2026 02:35 PM (IST)
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  • पोछा लगाने के बाद उसे अच्छी तरह सुखाएं।

Vastu Tips: अधिकतर भारतीयों घरों में सुबह उठने के बाद घर की साफ-सफाई करना एक नियमित आदतों में शामिल है. झाड़ू पोछा लगाना हमें सामान्य कार्य लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, ये छोटी-छोटी आदतें आपके घर की ऊर्जा और आर्थिक स्थिति पर कितना प्रभाव डाल सकती हैं? अक्सर हम जल्दबाजी में या बिना सोचे-समझे सफाई करते हैं, और यहीं पर हम छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं. 

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की साफ-सफाई केवल धूल उठाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का भी एक साधन है. सफाई का तरीका घर होने पर घर का माहौल और यहां तक कि आपके भाग्य तक पर इसका असर पड़ सकता है. इसलिए हमें इम आम लेकिन जरूरी गलतियों को पहचानना बेहद जरूरी है, जिन्हें तुरंत सुधारना बेहद जरूरी है?

सुबह के अलावा अन्य समय में सफाई

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सुबह का समय घर की साफ-सफाई के लिए बेहद खास माना जाता है. सुबह-सुबह झाड़ू पोछा लगाने से घर में ताजगी रहने के साथ नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. हालांकि कई ऐसे भी लोग हैं, जो शाम या रात के समय झाड़ू लगाना पसंद करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इस आदत को अशुभ माना जाता है.

डे टू डे लाइफ में लोग अक्सर कहीं बाहर से आने के बाद घर की सफाई करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि, इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी कम हो सकती है और आर्थिक परेशानियाों का सामना करना पड़ सकता है.

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झाड़ू को खुले में रखना

घर में झाड़ू को रखने का तरीका सफाई करने जितना ही जरूरी है. कई घरों में झाड़ू को दरवाजे के पास या खुली जगह पर रख दिया जाता है, ताकि उसे आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सके, हालांकि वास्तु शास्त्र के अनुसार, झाड़ू को हमेशा नजर से दूर रखना चाहिए.

ऐसा माना जाता है कि, झाड़ू को दक्षिण-पश्चिम दिशा में छिपाने से सौभाग्य प्राप्त होता है. इसे खुली जगह पर छोड़ने से घर में तनाव और कलह बढ़ सकती है. यह एक छोटी सी आदत लग सकती है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने से गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं. 

मुख्य द्वार के पास कूड़ा जमा करना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, साफ-सफाई के बाद कूड़ा घर के बाहर या मुख्य द्वार के ठीक बगल में रख देना कई लोगों की आदत होती है. जल्दबाजी में ऐसा करना सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह एक बड़ी गलती है.

दरअसल, मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है. अगर वहां कूड़ा पड़ा रहे, तो यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में बाधा उत्पन्न कर सकता है. बेहतर यही है कि, कूड़े को सीधे कूड़ेदान में डालें और तुरंत बाहर फेंक दें. 

गीला पोछा इधर-उधर छोड़ना

फर्श साफ करने के बाद गीले कपड़े या पोछे को कोने में छोड़ देना भी भारतीय घरों में आम बात है. लेकिन यह आदत घर में नमी और दुर्गंध को बढ़ा सकती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, गीला पोछा नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है.

इसलिए, पोछा लगाने के बाद पोछे को अच्छी तरह धोकर सूखने देना चाहिए. इससे घर में स्वच्छता बनी रहती है. 

गुरुवार और शुक्रवार को साफ करने से बचें?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ खास दिनों का विशेष महत्व होता हैं. गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यग दिन सुख और समृद्धि से जोड़ा जाता है. वहीं, शुक्रवार के दिन साफ-सफाई पर खास ध्यान देने के दिन माना जाता है.

कई घरों में आज भी यह परंपरा निभाई जाती है, जिसमें शुक्रवार को घर की सफाई और उसे संवारने का काम किया जाता है. यह प्रथा केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक अनुशासन का रूप ले लेती है, जो घर को व्यवस्थित और सुखमय रखने में मदद करती है. 

घर की साफ-सफाई से जुड़ी इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखा जाए तो, कोई भी मुश्किल नहीं आती है. बस अपनी दिनचर्या में इन आदतों को अपनाने की जरूरत है. 

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 18 Apr 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

वास्तु शास्त्र के अनुसार किन दिनों में साफ-सफाई करने से बचना चाहिए?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बचना चाहिए क्योंकि यह दिन सुख-समृद्धि से जुड़ा है। शुक्रवार को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने का दिन माना जाता है।

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