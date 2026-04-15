हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रAkshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया से पहले किचन के ये 2 डिब्बे भरना न भूलें, वरना रूठ सकती हैं मां लक्ष्मी

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया से पहले किचन के ये 2 डिब्बे भरना न भूलें, वरना रूठ सकती हैं मां लक्ष्मी

Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 भाग्य हेतु किचन में नमक व हल्दी के डिब्बे भरें. नमक में 5 लौंग व हल्दी में चांदी का सिक्का रखें. प्लास्टिक हटाएं और घी का दीप जलाएं. समृद्धि का वास होगा.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 15 Apr 2026 08:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मिट्टी का घड़ा लाकर भरना पितरों को तृप्त करता है, शुभ होता है।

Akshaya Tritiya 2026: सनातन धर्म में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का विशेष महत्व है, जिसे हम 'अक्षय तृतीया' या 'आखा तीज' के नाम से जानते हैं। विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, यह तिथि 'युगादि तिथि' है, जिससे काल के नए चक्र का जन्म हुआ था। इस वर्ष 19 अप्रैल को बनने वाले विशिष्ट योग इस दिन को निवेश और पूजन के लिए अत्यंत शुभ बना रहे हैं।

नमक का डिब्बा: राहु और नकारात्मकता से बचाव

ज्योतिष में नमक को शुक्र और चंद्रमा का कारक माना गया है. मान्यता है कि जिस घर में नमक का पात्र पूरी तरह खाली हो जाता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा और राहु का प्रभाव बढ़ने लगता है, जिससे मानसिक तनाव और गृह-कलह की स्थिति बनती है.

अक्षय तृतीया से पहले नमक का नया पैकेट लाएं और पात्र को ऊपर तक भर दें. नमक के जार में 5 साबुत लौंग दबाकर रखें. यह उपाय घर की 'नजर' उतारने और धन आगमन की बाधाओं को दूर करने में प्रभावी माना जाता है.

हल्दी का डिब्बा: बृहस्पति और सम्मान का प्रतीक

हल्दी साक्षात देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है. हल्दी का डिब्बा खाली होने का सीधा अर्थ है—जीवन से शुभ कार्यों, सुख और मान-सम्मान में कमी आना.

इस पावन तिथि पर सुनिश्चित करें कि हल्दी का डिब्बा भरा हुआ हो. हल्दी के डिब्बे में चांदी का सिक्का या साबुत हल्दी की गांठ डाल दें. इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे विवाह और संतान सुख जैसे मांगलिक कार्यों के योग बनते हैं.

समृद्धि बढ़ाने वाले अन्य 'अक्षय' उपाय

किचन की अन्य वस्तुओं में भी समृद्धि के गुप्त संकेत छिपे होते हैं:

  • चावल (अक्षय अन्न): चावल के डिब्बे में हल्दी की एक गांठ रखने से घर में 'अन्नपूर्णा दोष' नहीं लगता.
  • चीनी और इलायची: चीनी के पात्र में 2-3 हरी इलायची रखें. यह शुक्र ग्रह को बलवान बनाता है, जिससे भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है.
  • मिट्टी का घड़ा: अक्षय तृतीया पर नया मिट्टी का मटका लाकर उसे पानी से भरना पितरों को तृप्त करता है और चंद्रमा-मंगल की युति को शुभ फलदायी बनाता है.

अक्षय तृतीया पर न करें ये गलतियां

  • प्लास्टिक का त्याग: किचन से पुराने या टूटे हुए प्लास्टिक के डिब्बे हटा दें. इनके स्थान पर काँच या स्टील के बर्तनों को प्राथमिकता दें.
  • नुकीली वस्तुएं: इस दिन चाकू, कैंची या लोहे की नुकीली चीजें खरीदने से बचें, क्योंकि यह राहु-केतु की नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर सकता है.
  • अंधेरा न रखें: शाम के समय किचन के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में घी का एक दीपक अवश्य जलाएं ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read More
Published at : 15 Apr 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Vastu Shastra Akshaya Tritiya 2026

Frequently Asked Questions

अक्षय तृतीया पर किचन से कौन सी चीजें हटानी चाहिए?

अक्षय तृतीया पर पुराने या टूटे हुए प्लास्टिक के डिब्बे हटा देने चाहिए और नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची खरीदने से बचना चाहिए।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

वास्तु शास्त्र
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया से पहले किचन के ये 2 डिब्बे भरना न भूलें, वरना रूठ सकती हैं मां लक्ष्मी
अक्षय तृतीया से पहले किचन के ये 2 डिब्बे भरना न भूलें, वरना रूठ सकती हैं मां लक्ष्मी
वास्तु शास्त्र
आउटफिट Clean नहीं तो वाइब भी ऑफ! Gen Z के लिए साफ कपड़े क्यों हैं जरूरी?
आउटफिट Clean नहीं तो वाइब भी ऑफ! Gen Z के लिए साफ कपड़े क्यों हैं जरूरी?
वास्तु शास्त्र
क्या आपका स्मार्टफोन बन रहा है तरक्की में बाधा? राशि के अनुसार लगाए वॉलपेपर चमक उठेगी किस्मत
क्या आपका स्मार्टफोन बन रहा है तरक्की में बाधा? राशि के अनुसार लगाए वॉलपेपर चमक उठेगी किस्मत
वास्तु शास्त्र
Vastu remedies for Cloves: नेगेटिव एनर्जी हटाने का सीक्रेट फॉर्मूला, लौंग के धुएं से जुड़ें 5 टोटके जो सच में असरदार हैं!
Vastu remedies for Cloves: नेगेटिव एनर्जी हटाने का सीक्रेट फॉर्मूला, लौंग के धुएं से जुड़ें 5 टोटके जो सच में असरदार हैं!
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Elections 2026: 'जितना जोर लगाना है लगाओ, बंगाल में बाबरी मस्जिद...',चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी पर क्या बोले गृहमंत्री अमित शाह
'जितना जोर लगाना है लगाओ, बंगाल में बाबरी मस्जिद...',चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी पर क्या बोले गृहमंत्री अमित शाह
बिहार
'सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री हैं, कम से कम…', बिहार के नए CM पर प्रशांत किशोर की दो टूक
'सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री हैं, कम से कम…', बिहार के नए CM पर प्रशांत किशोर की दो टूक
क्रिकेट
BCCI के अंदर ही 'दुश्मनों' से लड़ रहे हैं गौतम गंभीर, साथी खिलाड़ी का बड़ा दावा,  कहा- सिलेक्टर्स भी...
BCCI के अंदर ही 'दुश्मनों' से लड़ रहे हैं गौतम गंभीर, साथी खिलाड़ी का बड़ा दावा
बॉलीवुड
'नागजिला' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, वेलेनटाइन वीक में कार्तिक आर्यन थिएटर्स में करेंगे धमाल
'नागजिला' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, वेलेनटाइन वीक में कार्तिक आर्यन थिएटर्स में करेंगे धमाल
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी',चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह
Live: बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी',चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह
महाराष्ट्र
Maharashtra Weather: महाराष्ट्र के 15 जिलों में लू का हाई अलर्ट, कामगारों के लिए जारी हुई विशेष SOP
महाराष्ट्र के 15 जिलों में लू का हाई अलर्ट, कामगारों के लिए जारी हुई विशेष SOP
ऑटो
Bajaj WEGO Electric: दमदार रेंज और हाई-टेक फीचर्स के साथ ई-रिक्शा लॉन्च, जानें कीमत
Bajaj WEGO Electric: दमदार रेंज और हाई-टेक फीचर्स के साथ ई-रिक्शा लॉन्च, जानें कीमत
Home Tips
Balcony Pigeon Control Tips: आपके घर की बालकनी को कबूतरों ने बना लिया है घर, जानें आसानी से भगाने का तरीका
आपके घर की बालकनी को कबूतरों ने बना लिया है घर, जानें आसानी से भगाने का तरीका
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget