Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मिट्टी का घड़ा लाकर भरना पितरों को तृप्त करता है, शुभ होता है।

Akshaya Tritiya 2026: सनातन धर्म में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का विशेष महत्व है, जिसे हम 'अक्षय तृतीया' या 'आखा तीज' के नाम से जानते हैं। विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, यह तिथि 'युगादि तिथि' है, जिससे काल के नए चक्र का जन्म हुआ था। इस वर्ष 19 अप्रैल को बनने वाले विशिष्ट योग इस दिन को निवेश और पूजन के लिए अत्यंत शुभ बना रहे हैं।

नमक का डिब्बा: राहु और नकारात्मकता से बचाव

ज्योतिष में नमक को शुक्र और चंद्रमा का कारक माना गया है. मान्यता है कि जिस घर में नमक का पात्र पूरी तरह खाली हो जाता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा और राहु का प्रभाव बढ़ने लगता है, जिससे मानसिक तनाव और गृह-कलह की स्थिति बनती है.

अक्षय तृतीया से पहले नमक का नया पैकेट लाएं और पात्र को ऊपर तक भर दें. नमक के जार में 5 साबुत लौंग दबाकर रखें. यह उपाय घर की 'नजर' उतारने और धन आगमन की बाधाओं को दूर करने में प्रभावी माना जाता है.

हल्दी का डिब्बा: बृहस्पति और सम्मान का प्रतीक

हल्दी साक्षात देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है. हल्दी का डिब्बा खाली होने का सीधा अर्थ है—जीवन से शुभ कार्यों, सुख और मान-सम्मान में कमी आना.

इस पावन तिथि पर सुनिश्चित करें कि हल्दी का डिब्बा भरा हुआ हो. हल्दी के डिब्बे में चांदी का सिक्का या साबुत हल्दी की गांठ डाल दें. इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे विवाह और संतान सुख जैसे मांगलिक कार्यों के योग बनते हैं.

समृद्धि बढ़ाने वाले अन्य 'अक्षय' उपाय

किचन की अन्य वस्तुओं में भी समृद्धि के गुप्त संकेत छिपे होते हैं:

चावल (अक्षय अन्न): चावल के डिब्बे में हल्दी की एक गांठ रखने से घर में 'अन्नपूर्णा दोष' नहीं लगता.

चावल के डिब्बे में हल्दी की एक गांठ रखने से घर में 'अन्नपूर्णा दोष' नहीं लगता. चीनी और इलायची: चीनी के पात्र में 2-3 हरी इलायची रखें. यह शुक्र ग्रह को बलवान बनाता है, जिससे भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है.

चीनी के पात्र में 2-3 हरी इलायची रखें. यह को बलवान बनाता है, जिससे भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है. मिट्टी का घड़ा: अक्षय तृतीया पर नया मिट्टी का मटका लाकर उसे पानी से भरना पितरों को तृप्त करता है और चंद्रमा-मंगल की युति को शुभ फलदायी बनाता है.

प्लास्टिक का त्याग: किचन से पुराने या टूटे हुए प्लास्टिक के डिब्बे हटा दें. इनके स्थान पर काँच या स्टील के बर्तनों को प्राथमिकता दें.

किचन से पुराने या टूटे हुए प्लास्टिक के डिब्बे हटा दें. इनके स्थान पर काँच या स्टील के बर्तनों को प्राथमिकता दें. नुकीली वस्तुएं: इस दिन चाकू, कैंची या लोहे की नुकीली चीजें खरीदने से बचें, क्योंकि यह राहु-केतु की नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर सकता है.

इस दिन चाकू, कैंची या लोहे की नुकीली चीजें खरीदने से बचें, क्योंकि यह राहु-केतु की नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर सकता है. अंधेरा न रखें: शाम के समय किचन के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में घी का एक दीपक अवश्य जलाएं ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो.

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