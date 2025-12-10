Vastu Tips: दवाइयां घर में किस जगह रखें और किस जगह नहीं? जानिए सेहत से जुड़े जरूरी नियम!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Vastu Tips: हर इंसान अपने घर में कुछ ना कुछ दवाइयां जरूर रखता है, चाहे उसके घर में कोई बीमार हो या ना हो. मगर लोग अक्सर दवाइयों को बिस्तर के सिरहाने या कहीं भी रख देते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे गलत माना गया है और विस्तार पूर्वक इसे सही जगह रखने के कुछ नियम बताए हैं, जिनका पालन अवश्य करना चाहिए.

माना जाता है कि वास्तु नियम से दवाइयां रखने से व्यक्ति जल्द ठीक हो सकता है. साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि हमें दवाइयां सिरहाने रखनी चाहिए या नहीं.

किस दिशा में दवाइयां रखना अशुभ ?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सही दिशाओं में दवाइयों को रखने का विशेष महत्व है. हमें कभी भी दक्षिण-पूर्व दिशा में दवाइयां नहीं रखनी चाहिए और तो और घर की पश्चिम दिशा में भी कभी दवा नहीं रखनी चाहिए. क्योंकि मान्यता है कि इस दिशा में दवा रखने से बीमारियां जल्द ठीक नहीं होती.

दवाइयां रखने की शुभ जगह

वहीं वास्तु में दवाइयों की सही दिशा उत्तर-पूर्व दिशा मानी गई है. इसलिए दवा को उत्तर-पूर्व या ईशान कोण में रखना चाहिए. इस दिशा को शुभ माना गया है और कहा जाता है कि इस दिशा में दवाइयां रखने से व्यक्ति की बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती है.

बिस्तर के सिरहाने दवाई रखने से नुकसान

वास्तु शास्त्र में दवाइयों के स्थान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं. मान्यता है कि दवाइयां बिस्तर या उसके सिरहाने रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और व्यक्ति के मन में बीमारी का भाव बना रहता है. इस कारण स्वास्थ्य सुधारने के बजाय नए रोगों की आशंका बढ़ सकती है.

दवाइयों को बेडरूम से बाहर किसी बंद और सुरक्षित स्थान पर रखना शुभ माना जाता है, ताकि घर का वातावरण सकारात्मक बना रहे और रोगी मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.