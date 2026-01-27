Vastu Tips for Window: घर की खिड़कियां खोल सकती हैं भाग्य के दरवाजे! जानें सही दिशा और नियम?

Vastu Tips for Window: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में शांति, भाग्य, सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियां भी जिम्मेदार होते हैं. वास्तु के हिसाब से अगर उनकी दिशा गलत है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव घर के निवासियों पर पड़ता है.

इसलिए जिस प्रकार आप घर और मु्ख्य द्वार से जुड़े वास्तु नियमों का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको घर की खिड़कियों के बारे में भी जानना चाहिए?

वास्तु के अनुसार न केवल दरवाजे बल्कि घर में मां लक्ष्मी के प्रवेश के लिए खिड़कियों का भी सही दिशा में होना बेहद जरूरी है. इसलिए घर में खिड़कियां बनाते वक्त वास्तु के कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए. घर में सुख-समृद्धि के लिए खिड़की से जुड़े कुछ ऐसे नियम हैं, जिसका ध्यान रखना चाहिए.

वास्तु शास्त्र के अनुसार खिड़कियां हमेशा दरवाजों के विपरीत दिशा में होना चाहिए, ताकि सकारात्मक संचार बना रहे. अगर घर में दरवाजे गलत दिशा में हैं तो खिड़कियों को उस दरवाजे के विपरीत रखने से बचना चाहिए.

घर में खिड़कियों की सही संख्या?

वास्तु के अनुसार, घर में कुछ चीजें सम संख्या में होना बेहद जरूरी है. हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि, एक घर में खिड़कियों की संख्या 2,4,6,8 जैसी सम संख्याओं में होना चाहिए. इससे घर में उर्जा का संतुलन बना रहता है. भूलकर भी घर में विषम संख्या में खिड़कियां न बनवाएं.

घर में खिड़कियों की सही दिशा?

यदि आपके घर में दो या उससे ज्यादा खिड़कियां हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि, अधिक से अधिक खिड़कियां दक्षिण और पश्चिम दिशा की बजाए उत्तर और पूर्व दिशा की ओर खुलनी चाहिए, क्योंकि यह शुभ माना जाता है.

पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है, इस वजह इस दिशा में घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है. ड्राइंग रूम में खिड़कियों के लिए दक्षिण-पश्चिम दिशा से बचना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य के हानिकारक प्रकाश से बचाती है.

यदि घर में कांच की टूटी हुई खिड़कियां हैं, तो उसे फौरन बदलें. टूटी हुई खिड़कियां घर में नकारात्मक ऊर्जा को लाने के साथ बीमारियों का कारण भी बनती है.

खिड़कियों पर समान रखने से बचें?

हममें से ज्यादातर लोग खिड़कियों पर गमले आदि जैसी वस्तुएं रख देते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को बाधित करने का काम करती है, इसलिए खिड़कियों पर किस भी तरह का कोई सामान नहीं रखना चाहिए. हमेशा खिड़कियों को साफ-सुथरा रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.