Vastu Shastra: नया घर बदलते ही कुछ लोग अचानक बहुत अमीर हो जाते हैं. वहीं कुछ लोग पाई-पाई को तरसने लगते हैं. हम अक्सर इसका दोष अपनी किस्मत या मेहनत को देते हैं. लेकिन असली गड़बड़ आपके मुख्य दरवाजे में हो सकती है.

वास्तु शास्त्र में इसके पीछे एक हैरान करने वाला विज्ञान है. एक ही दिशा का दरवाजा हर इंसान के लिए शुभ नहीं होता. इसका पूरा कनेक्शन आपकी लग्न कुंडली से है. आपके जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित थी, वही आपके घर की बरकत तय करती है.

अपनी लग्न राशि से जानें मुख्य द्वार का सच

यह कोई अंधविश्वास नहीं है. इसके पीछे पूरा दिशा विज्ञान काम करता है. ज्योतिष में सभी 12 राशियों को चार तत्वों में बांटा गया है. ये तत्व हैं— अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल.

मान लीजिए आपका लग्न मेष, सिंह या धनु है. ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं. आपके लिए पूर्व दिशा का मुख्य दरवाजा किसी वरदान से कम नहीं है. यह दिशा सूर्य देव की है.

इसके विपरीत कर्क, वृश्चिक या मीन लग्न जल तत्व की राशियां हैं. इनके लिए पूर्व का दरवाजा नुकसान करा सकता है. इन्हें जीवन में पैसों की तंगी झेलनी पड़ सकती है. इनके लिए उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा का गेट ही बेस्ट होता है. गलत दिशा का दरवाजा आपकी तरक्की को बीच में ही रोक देता है.

घर के नक्शे पर देखें कुंडली का कनेक्शन

इसके लिए किसी पंडित को घर बुलाने की जरूरत नहीं है. आप खुद अपने मुख्य दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाइए. अपने मोबाइल के कंपास से दरवाजे की सटीक दिशा देख लीजिए.

अब अपने घर के नक्शे को एक सादे कागज पर बनाइए. उसपर कुंडली के 12 भावों का एक चौकोर चार्ट खींचिए. अगर आपके दरवाजे वाली दिशा में राहु, केतु या खराब शनि बैठा है, तो समझ जाइए कि समस्या की जड़ यही है.

मकान का मुख्य द्वार इंसान के चेहरे की तरह होता है. अगर चेहरे पर ही कोई दिक्कत होगी, तो पूरा शरीर बीमार दिखेगा ही.

बिना तोड़-फोड़ के ऐसे बदलें अपनी किस्मत

वास्तु दोष सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं. उन्हें लगता है कि अब दीवार तोड़नी पड़ेगी. इसमें लाखों का भारी खर्चा होगा. लेकिन हमारा प्राचीन विज्ञान कभी भी तोड़-फोड़ की इजाजत नहीं देता. वह सिर्फ ऊर्जा को संतुलित करने की बात करता है.

अगर आपका दरवाजा गलत दिशा में बन भी गया है, तो आप इसे बिना तोड़े ठीक कर सकते हैं. अपने दरवाजे के ठीक ऊपर चांदी या तांबे का एक छोटा सा वास्तु पिरामिड लटका दें. इसके साथ ही दिशा के हिसाब से दरवाजे पर सही रंग का पेंट करवाएं.

उत्तर दिशा के दरवाजे के लिए हल्का हरा रंग चुनें. पूर्व दिशा के दरवाजे के लिए हल्का पीला रंग सबसे बेस्ट है. अपने दरवाजे पर रोज सुबह रोली से एक साफ-सुथरा स्वास्तिक बनाएं. यह चिन्ह हर नकारात्मक ऊर्जा को आपकी चौखट पर ही ढेर कर देता है.

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