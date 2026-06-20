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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: क्या आपके घर का मुख्य दरवाजा गलत दिशा में है? लग्न कुंडली का यह एक नंबर तय करता है आपकी तिजोरी का रास्ता!

Vastu Tips: क्या आपके घर का मुख्य दरवाजा गलत दिशा में है? लग्न कुंडली का यह एक नंबर तय करता है आपकी तिजोरी का रास्ता!

Vastu Tips: क्या आपके घर का मेन गेट आपकी राशि के हिसाब से सही दिशा में है? जानिए कैसे मुख्य द्वार की दिशा आपकी तिजोरी पर असर डालती है. साथ ही जानें बिना तोड़-फोड़ के आसान उपाय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 20 Jun 2026 07:00 AM (IST)
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Vastu Shastra: नया घर बदलते ही कुछ लोग अचानक बहुत अमीर हो जाते हैं. वहीं कुछ लोग पाई-पाई को तरसने लगते हैं. हम अक्सर इसका दोष अपनी किस्मत या मेहनत को देते हैं. लेकिन असली गड़बड़ आपके मुख्य दरवाजे में हो सकती है.

वास्तु शास्त्र में इसके पीछे एक हैरान करने वाला विज्ञान है. एक ही दिशा का दरवाजा हर इंसान के लिए शुभ नहीं होता. इसका पूरा कनेक्शन आपकी लग्न कुंडली से है. आपके जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित थी, वही आपके घर की बरकत तय करती है.

अपनी लग्न राशि से जानें मुख्य द्वार का सच

यह कोई अंधविश्वास नहीं है. इसके पीछे पूरा दिशा विज्ञान काम करता है. ज्योतिष में सभी 12 राशियों को चार तत्वों में बांटा गया है. ये तत्व हैं— अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल.

मान लीजिए आपका लग्न मेष, सिंह या धनु है. ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं. आपके लिए पूर्व दिशा का मुख्य दरवाजा किसी वरदान से कम नहीं है. यह दिशा सूर्य देव की है.

इसके विपरीत कर्क, वृश्चिक या मीन लग्न जल तत्व की राशियां हैं. इनके लिए पूर्व का दरवाजा नुकसान करा सकता है. इन्हें जीवन में पैसों की तंगी झेलनी पड़ सकती है. इनके लिए उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा का गेट ही बेस्ट होता है. गलत दिशा का दरवाजा आपकी तरक्की को बीच में ही रोक देता है.

घर के नक्शे पर देखें कुंडली का कनेक्शन

इसके लिए किसी पंडित को घर बुलाने की जरूरत नहीं है. आप खुद अपने मुख्य दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाइए. अपने मोबाइल के कंपास से दरवाजे की सटीक दिशा देख लीजिए.

अब अपने घर के नक्शे को एक सादे कागज पर बनाइए. उसपर कुंडली के 12 भावों का एक चौकोर चार्ट खींचिए. अगर आपके दरवाजे वाली दिशा में राहु, केतु या खराब शनि बैठा है, तो समझ जाइए कि समस्या की जड़ यही है.

मकान का मुख्य द्वार इंसान के चेहरे की तरह होता है. अगर चेहरे पर ही कोई दिक्कत होगी, तो पूरा शरीर बीमार दिखेगा ही.

बिना तोड़-फोड़ के ऐसे बदलें अपनी किस्मत

वास्तु दोष सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं. उन्हें लगता है कि अब दीवार तोड़नी पड़ेगी. इसमें लाखों का भारी खर्चा होगा. लेकिन हमारा प्राचीन विज्ञान कभी भी तोड़-फोड़ की इजाजत नहीं देता. वह सिर्फ ऊर्जा को संतुलित करने की बात करता है.

अगर आपका दरवाजा गलत दिशा में बन भी गया है, तो आप इसे बिना तोड़े ठीक कर सकते हैं. अपने दरवाजे के ठीक ऊपर चांदी या तांबे का एक छोटा सा वास्तु पिरामिड लटका दें. इसके साथ ही दिशा के हिसाब से दरवाजे पर सही रंग का पेंट करवाएं.

उत्तर दिशा के दरवाजे के लिए हल्का हरा रंग चुनें. पूर्व दिशा के दरवाजे के लिए हल्का पीला रंग सबसे बेस्ट है. अपने दरवाजे पर रोज सुबह रोली से एक साफ-सुथरा स्वास्तिक बनाएं. यह चिन्ह हर नकारात्मक ऊर्जा को आपकी चौखट पर ही ढेर कर देता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 20 Jun 2026 07:00 AM (IST)
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Vastu Shastra Astrology Remedies Astrology Special Main Door Vastu Lagna Rashi Vastu Tips
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