सावन 2026: ईशान कोण से हटा दें ये 6 चीजें, घर में आएगी सुख-समृद्धि

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रSawan Vastu 2026: सावन शुरू होने से पहले घर के ईशान कोण से हटा दें ये 6 चीजें, घर में आएगी सुख-समृद्धि!

Sawan Vastu 2026: सावन शुरू होने से पहले घर के ईशान कोण से हटा दें ये 6 चीजें, घर में आएगी सुख-समृद्धि!

Sawan Vastu 2026: सावन शुरू होने से पहले घर के ईशान कोण से कबाड़, भारी सामान और अशुभ वस्तुएं हटाएं. जानें किन चीजों को रखना शुभ माना जाता है और कैसे बढ़ती है सकारात्मक ऊर्जा.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 08 Jul 2026 01:39 PM (IST)
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Sawan Vastu 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है. इस दौरान की गई पूजा, व्रत और सकारात्मक संकल्प व्यक्ति के जीवन में शुभ परिणाम लेकर आते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार, सावन शुरू होने से पहले घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) को भी व्यवस्थित करना बेहद जरूरी माना जाता है?

वास्तु शास्त्र में ईशान कोण को देवताओं का स्थान माना गया है. यही कारण है कि इस दिशा का संबंध आध्यात्मिक ऊर्जा, ज्ञान, सुख-समृद्धि और सकारात्मकता से जोड़ा जाता है. अगर इस स्थान पर गलत वस्तुएं रखी हों या गंदगी हो, तो घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. ऐसे में सावन 2026 से पहले ईशान कोण को साफ और व्यवस्थित करना शुभ माना जाता है.

ईशान कोण क्यों माना जाता है इतना महत्वपूर्ण?

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, ईशान कोण जल तत्व और दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है. पूजा स्थल, ध्यान का स्थान या जल से जुड़े पात्र इसी दिशा में रखने की सलाह दी जाती है. जब यह स्थान साफ और व्यवस्थित रहता है, तो घर में सकारात्मक वातावरण बनने की मान्यता है.

सावन शुरू होने से पहले ईशान कोण से हटा दें ये चीजें:

1. कबाड़ और टूटा हुआ सामान

अगर ईशान कोण में पुराने डिब्बे, टूटी कुर्सियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी भी प्रकार का कबाड़ रखा है, तो उसे तुरंत हटा दें. वास्तु के अनुसार, इससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है.

2. झाड़ू और सफाई का सामान

झाड़ू, पोछा, डस्टबिन या सफाई से जुड़ी वस्तुएं ईशान कोण में रखने से बचना चाहिए. इन्हें घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना अधिक उचित माना जाता है.

3. भारी फर्नीचर

अलमारी, लोहे की तिजोरी, बड़ा सोफा या अन्य भारी सामान ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए. इस दिशा को जितना खुला और हल्का रखा जाए, उतना शुभ माना जाता है.

4. गंदे या खाली बर्तन

अगर इस दिशा में गंदे बर्तन, खाली बाल्टी या लंबे समय से बिना उपयोग का सामान रखा है, तो उसे हटा दें. इससे स्वच्छता और सकारात्मकता दोनों बनी रहती हैं.

5. सूखे या मुरझाए पौधे

घर में सूखे पौधे नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं. अगर ईशान कोण में कोई पौधा सूख गया है, तो उसे हटाकर नया हरा-भरा पौधा लगाएं.

6. बंद या खराब जल स्रोत

अगर इस दिशा में पानी का फव्वारा, वाटर पॉट या अन्य जल स्रोत है और वह खराब या गंदा है, तो उसे ठीक करें या साफ करें. जल तत्व का संतुलित होना शुभ माना जाता है.

किन चीजों को रखना शुभ माना जाता है?

सावन के दौरान ईशान कोण में कुछ शुभ वस्तुएं रखने की परंपरा भी बताई गई है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, इस दिशा में भगवान शिव की शांत मुद्रा वाली प्रतिमा या चित्र स्थापित करना शुभ माना जाता है. इसके साथ ही तांबे का कलश या शुद्ध जल से भरा पात्र रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने की मान्यता है. अगर आप शिव पूजा करते हैं, तो रुद्राक्ष को भी इसी स्थान पर श्रद्धापूर्वक रखा जा सकता है. 

पूजा के समय भगवान शिव को अर्पित किए गए ताजे बेलपत्र और सफेद या पीले रंग के फूल भी ईशान कोण की पवित्रता और आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ाने वाले माने जाते हैं. ध्यान रखें कि इस स्थान पर रखी सभी वस्तुएं साफ-सुथरी हों और उनकी नियमित रूप से देखभाल की जाए, क्योंकि स्वच्छता को ही वास्तु में शुभ ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है.

सावन में वास्तु और आध्यात्मिकता का संबंध:

सावन केवल पूजा-पाठ का महीना नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, अनुशासन और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का भी अवसर माना जाता है. जब घर का वातावरण स्वच्छ और व्यवस्थित होता है, तो मानसिक शांति का अनुभव भी बढ़ता है. वास्तु शास्त्र इसी संतुलन पर जोर देता है कि घर का हर कोना सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम बने.

यह भी पढ़े- Sawan 2026: भगवान शिव को चढ़ाया हुआ बेलपत्र दोबारा चढ़ा सकते हैं?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 08 Jul 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips Sawan 2026 Ishan Kon Vastu North East Direction Vastu Sawan 2026 Date
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