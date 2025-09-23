हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShardiya Navratri 2025: नवरात्रि में गृह प्रवेश कर सकते हैं या नहीं, कौन सी तारीख है अधिक शुभ

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में गृह प्रवेश कर सकते हैं या नहीं, कौन सी तारीख है अधिक शुभ

Griha Pravesh in Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है. नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत ही शुभ माना जाता है. लेकिन इस समय चातुर्मास भी रहता है तो क्या ऐसे में इस समय गृह प्रवेश कर सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 Sep 2025 01:22 PM (IST)
सर्व मंगला मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्रयम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते''

आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और 1 अक्टूबर को इसका समापन होगा. इस साल नवरात्रि 9 दिनों के बजाय 10 दिनों की होगी. हिंदू धर्म में नवरात्रि के दिनों को बहुत ही शुभ माना जाता है. इस समय लोग पूजा-पाठ, व्रत, उपवास के साथ ही नए कार्य और व्यापार की शुरुआत भी करते हैं. लेकिन क्या नवरात्रि में नए घर की पूजा यानी गृह प्रवेश कर सकते हैं या नहीं, आइये जानते हैं.

शारदीय नवरात्रि में गृह प्रवेश करना चाहिए या नहीं

नए काम की शुरुआत से लेकर नए घर में प्रवेश, सभी के लिए हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त पर अधिक विश्वास किया जाता है. हिंदू धर्म में चातुर्मास लगने के बाद से ही शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है और इस दौरान कई कार्यों के साथ ही गृह प्रवेश भी नहीं किए जाते. चातुर्मास समाप्त होने के बाद फिर से इन कार्यों की शुरुआत होती है. बता दें कि इस साल 2025 में चातुर्मास की शुरुआत 6 जुलाई को हुई थी, जो 1 नवंबर को समाप्त होगी.

चातुर्मास के बीच में ही 9 दिनों तक चलने वाला शारदीय नवरात्रि का त्योहार भी पड़ता है और इन नौ दिनों को माता रानी की पूजा-पाठ के लिए बहुत ही मंगलकारी दिन माना जाता है. लेकिन अगर आप गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त की तलाश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.

शारदीय नवरात्रि में गृह प्रवेश के लिए तारीख (Griha Pravesh 2025 Muhurat)

ज्योतिष के अनुसार, वैसे तो नवरात्रि के सभी दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं. लेकिन बात करें गृह प्रवेश की तो सितंबर महीन में गृह प्रवेश के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है. इसलिए आप शारदीय नवरात्रि में गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस समय खरमास चल रहा है. गृह प्रवेश की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत 3 नवंबर 2025 से होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 23 Sep 2025 12:25 PM (IST)
Navratri 2025 Shubh Muhurat 2025 Shardiya Navratri 2025 Griha Pravesh Muhurat
इंडिया
Azam Khan Release: जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
क्रिकेट
Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
I Love Muhammad Crisis Explained: कानपुर में I Love Muhammad से क्या है दिक्कत, क्या है पूरा विवाद?
Azam Khan Release: 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान | Breaking
Poonam Pandey Mandodari Role: 'अतीत नहीं मर्यादा पर होगा फैसला', Ramleela कमेटी का बड़ा बयान
Delhi में नवरात्रि के मौके पर कुट्टू का आटा खाने से 300 लोगों की तबीयत खराब
Prashant Kishor Allegations: 'सफाई दो या इस्तीफा दो', R.K. Singh ने PK आरोपों पर मांगा जवाब |
Embed widget