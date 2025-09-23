Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में गृह प्रवेश कर सकते हैं या नहीं, कौन सी तारीख है अधिक शुभ
Griha Pravesh in Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है. नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत ही शुभ माना जाता है. लेकिन इस समय चातुर्मास भी रहता है तो क्या ऐसे में इस समय गृह प्रवेश कर सकते हैं.
“सर्व मंगला मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्रयम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते''
आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और 1 अक्टूबर को इसका समापन होगा. इस साल नवरात्रि 9 दिनों के बजाय 10 दिनों की होगी. हिंदू धर्म में नवरात्रि के दिनों को बहुत ही शुभ माना जाता है. इस समय लोग पूजा-पाठ, व्रत, उपवास के साथ ही नए कार्य और व्यापार की शुरुआत भी करते हैं. लेकिन क्या नवरात्रि में नए घर की पूजा यानी गृह प्रवेश कर सकते हैं या नहीं, आइये जानते हैं.
शारदीय नवरात्रि में गृह प्रवेश करना चाहिए या नहीं
नए काम की शुरुआत से लेकर नए घर में प्रवेश, सभी के लिए हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त पर अधिक विश्वास किया जाता है. हिंदू धर्म में चातुर्मास लगने के बाद से ही शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है और इस दौरान कई कार्यों के साथ ही गृह प्रवेश भी नहीं किए जाते. चातुर्मास समाप्त होने के बाद फिर से इन कार्यों की शुरुआत होती है. बता दें कि इस साल 2025 में चातुर्मास की शुरुआत 6 जुलाई को हुई थी, जो 1 नवंबर को समाप्त होगी.
चातुर्मास के बीच में ही 9 दिनों तक चलने वाला शारदीय नवरात्रि का त्योहार भी पड़ता है और इन नौ दिनों को माता रानी की पूजा-पाठ के लिए बहुत ही मंगलकारी दिन माना जाता है. लेकिन अगर आप गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त की तलाश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.
शारदीय नवरात्रि में गृह प्रवेश के लिए तारीख (Griha Pravesh 2025 Muhurat)
ज्योतिष के अनुसार, वैसे तो नवरात्रि के सभी दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं. लेकिन बात करें गृह प्रवेश की तो सितंबर महीन में गृह प्रवेश के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है. इसलिए आप शारदीय नवरात्रि में गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस समय खरमास चल रहा है. गृह प्रवेश की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत 3 नवंबर 2025 से होगी.
