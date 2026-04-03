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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रGen-Z Vastu: घर को बनाएं पॉजिटिव! LED लाइट्स और प्लांट्स से बदलें मूड, फोकस बढ़ाएं, जानें टिप्स

Gen-Z Vastu: घर को बनाएं पॉजिटिव! LED लाइट्स और प्लांट्स से बदलें मूड, फोकस बढ़ाएं, जानें टिप्स

Gen-Z Vastu Tips for Home: आज की Gen-Z केवल ट्रेंड को ही फॉलो नहीं करती है, बल्कि अपने स्पेस के डिजाइन को भी प्रायोरिटी देना पसंद करती है. जानिए कुछ आसान और मजेदार वास्तु टिप्स के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 04 Apr 2026 08:11 PM (IST)
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Gen-Z Vastu Tips for Home: आज की Gen-Z सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं करती है, बल्कि अपने स्पेस को ऐसे डिजाइन करती है, जो उनकी लाइफस्टाइल, माइंडसेट और एनर्जी को दर्शाती है. यही कारण है कि, अब पारंपरिक वास्तु के साथ-साथ Gen-Z वास्तु का कॉन्सेप्ट तेजी से पॉपुलर हो रहा है.

इसमें LED लाइट्स, इंडोर प्लांट्स और मिनिमल डेकोर के जरिए पॉजिटिव बाइब्स क्रिएट करने पर फोकस किया जाता है. 

अगर सही तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाए, तो ये चीजें केवल कमरे को सुंदर नहीं बनातीं, बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी, फोकस और मूड पर भी प्रभाव डालती हैं.

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Gen-Z वास्तु क्या है?

ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली के अनुसार, Gen-Z वास्तु कोई धार्मिक या मुश्किल नियमों वाला सिस्टम नहीं है. ये एख प्रैक्टिकल अप्रोच है, जिसमें साइकोलॉजी, एस्थेटिक्स और एनर्जी बैलेंस को मिलाकर स्पेश डिजाइन किया जाता है. 

इसमें फोकस होता है, माइंड को शांत रखना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, नेगेटिविटी कम करना और एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना. साफ शब्दों में कहें तो, जो चीज आपको मैंटली बेहतर बनाती है, वही Gen-Z वास्तु है. 

LED लाइट्स केवल डेकोरेट नहीं, बल्कि मूंड कंट्रोल टूल

Gen-Z रूम सेटअप में LED लाइट्स केवल दिखावे के लिए नहीं होतीं, ये आपके मूड और एनर्जी पर सीधे इम्पैक्ट करती हैं. 

  • Warm White LED: आरामदायक औऱ स्लीप के लिए बेहतरीन
  • Cool White LED: फोकस और प्रोडक्टिविटी में बेहतर सुधार
  • RGB Lights: क्रिएटिविटी और वाइब के लिए मजेदार

कहां लगाएं?

बिस्तर के पीछे , स्टडी टेबल के आसपास और दीवार के कॉर्नर या सीलिंग एज पर

गलतियां जो काफी आम हैं?

बहुत से लोग लाइट्स लगाने के दौरान पूरे कमरे को RGB लाइट्स से भर देते हैं, जिससे दिमाग Calm होने के बजाए overstimulated हो जाता है. 

इंडोर प्लांट्स- नैचुरल पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स

प्लांट्स केवल अच्छा दिखने के लिए नहीं होते, ये आपके स्पेस कोो एनर्जी को बैलेंस करते हैं और एयर क्वालिटी भी सुधारते हैं. 

कौन से प्लांट्स रखें?

Snake Plant: कम रखरखाव और ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करती है.
Money Plant: विकास और सकारात्मक का प्रतीक
Peace Lily: तनाव कम करने में मददगार 

कहां रखें?

  • स्टडी टेबल के नजदीक
  • विंडो के पास
  • कमरे के मुख्य द्वार पर

Gen-Z वास्तु में रंगों का महत्व?

Green- ग्रोथ और हीलिंग
Blue- शांति और फोक्स
Yellow- एनर्जी और मोटिवेशन

एस्ट्रोलॉजर और वास्तु विशेषज्ञ नीतिका शर्मा कहती हैं कि, इन चीजों को इस्तेमाल में लाने से पहले सच सुनो LED और प्लांट्स लगाने से पहले अगर कमरा बिखरा हुआ है, तो कुछ भी काम नहीं करेगा. सबसे पहले बेकार का सामान हटाओ, जरूरी चीजें रखों और डेली बेसिस पर साफ-सफाई करो.

एक बात और LED लाइट्स और प्लांट्स लगाने से किस्मत नहीं बदलती, बल्कि ऐसा करने से आपका मूड बेहतर होता है, फोकस बढ़ता, तनाव कम होता है और जब माइंड सेट सही होता है, तो आपके फैसले भी सही होते हैं. 

Gen-Z वास्तु कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि स्मार्ट स्पेस डिजाइन का नया तरीका है. LED लाइट्स और इंडोर प्लांट्स का सही इस्तेमाल करके आपके कमरे को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बनाया जाता, बल्कि आपकी सोच और एनर्जी को भी अपग्रेड करता है. अगर असल में फर्क देखना है, तो केवल डेकोरेशन मत करो इंटेंशन के साथ सेटअप करो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 03 Apr 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
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