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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVaibhav Suryavanshi: ब्लैक सूट में दिखे वैभव सूर्यवंशी, ज्योतिष के अनुसार किन लोगों के लिए शुभ होता है काला रंग?

Vaibhav Suryavanshi: ब्लैक सूट में दिखे वैभव सूर्यवंशी, ज्योतिष के अनुसार किन लोगों के लिए शुभ होता है काला रंग?

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी के ब्लैक सूट लुक की चर्चा के बीच जानिए ज्योतिष में काले रंग का महत्व, शनि से इसका संबंध और किन लोगों के लिए यह शुभ माना जाता है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 19 Jul 2026 01:53 PM (IST)
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Vaibhav Suryavanshi: क्रिकेट मैदान पर अपने खेल से पहचान बनाने वाले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस बार अपने स्टाइल की वजह से चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर ब्लैक सूट में कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिन्हें सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने पसंद किया. उनका यह क्लासिक लुक फैशन प्रेमियों के साथ-साथ क्रिकेट प्रशंसकों के बीच भी तेजी से वायरल हो रहा है.

वैभव सूर्यवंशी की वायरल तस्वीरें यहां देखी जा सकती हैं:
https://www.instagram.com/p/Da71YkiDJe4/?img_index=14&igsh=MXR2MTR2dzVqaGx3NQ==

लेकिन इस वायरल लुक के बीच एक दिलचस्प सवाल भी उठ रहा है, क्या काला रंग केवल फैशन का प्रतीक है, या इसका संबंध ज्योतिष और ग्रहों की ऊर्जा से भी है? भारतीय ज्योतिष में रंगों का महत्व हजारों वर्षों से बताया गया है. हर रंग किसी न किसी ग्रह, मानसिक अवस्था और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में काले रंग को समझना सिर्फ फैशन की बात नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद रोचक है.

काला रंग क्यों माना जाता है सबसे रहस्यमयी?

काला रंग उन चुनिंदा रंगों में है जो एक साथ शक्ति, रहस्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और गंभीरता का संकेत देते हैं. यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े उद्योगपति, न्यायविद, राजनेता, खिलाड़ी और कलाकार महत्वपूर्ण अवसरों पर ब्लैक सूट पहनना पसंद करते हैं.

ज्योतिष के अनुसार यह रंग व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्थिरता, संयम और परिपक्वता का भाव दर्शाता है. पहली मुलाकात, महत्वपूर्ण बैठक, पुरस्कार समारोह या सार्वजनिक मंच पर ब्लैक ड्रेस अक्सर प्रभावशाली मानी जाती है, क्योंकि यह बिना अधिक चमक-दमक के भी अलग पहचान बना देती है.

शनि ग्रह और काले रंग का क्या संबंध है?

वैदिक ज्योतिष में काला रंग मुख्य रूप से शनि ग्रह से जोड़ा जाता है. शनि को कर्म, अनुशासन, न्याय, धैर्य और जिम्मेदारी का ग्रह माना गया है.

जब कोई व्यक्ति जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहा हो या महत्वपूर्ण फैसलों के दौर से गुजर रहा हो, तब शनि के गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं. यही कारण है कि कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि संतुलित रूप से काले रंग का उपयोग व्यक्ति की गंभीर और भरोसेमंद छवि को मजबूत कर सकता है.

हालांकि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि केवल काला रंग पहनने से शनि प्रसन्न हो जाते हैं. ज्योतिष में शनि की कृपा पाने का सबसे बड़ा उपाय आज भी ईमानदारी, मेहनत, समय का सम्मान और दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार ही माना गया है.

क्या हर व्यक्ति को काला रंग पहनना चाहिए?

यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है.

अक्सर लोग सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी का लुक देखकर वैसा ही पहनावा अपनाने लगते हैं. लेकिन ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति की जन्मकुंडली अलग होती है. इसलिए जो रंग एक व्यक्ति के लिए आत्मविश्वास का कारण बन सकता है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए सामान्य या कम प्रभावी भी हो सकता है.

रंगों का चुनाव करते समय केवल ट्रेंड नहीं, बल्कि अवसर, व्यक्तित्व, कार्यक्षेत्र और अपनी सहजता को भी महत्व देना चाहिए.

किन अवसरों पर सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है ब्लैक?

ज्योतिष और व्यवहारिक जीवन, दोनों को मिलाकर देखें तो ब्लैक रंग इन अवसरों पर सबसे अधिक पसंद किया जाता है—

  • इंटरव्यू या प्रोफेशनल मीटिंग
  • पुरस्कार समारोह
  • शाम के औपचारिक कार्यक्रम
  • सार्वजनिक संबोधन
  • मंच पर प्रस्तुति
  • विशेष सामाजिक आयोजन

इन मौकों पर ब्लैक रंग व्यक्ति को संतुलित, परिपक्व और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व देने में मदद करता है.

क्या काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है?

भारतीय समाज में लंबे समय से यह धारणा रही है कि काला रंग अशुभ होता है. लेकिन ज्योतिष की दृष्टि इससे कहीं अधिक व्यापक और संतुलित है.

दरअसल काला रंग किसी अशुभता का नहीं, बल्कि गंभीर ऊर्जा, आत्मसंयम और स्थिरता का प्रतीक माना गया है. यही कारण है कि कई परंपराओं में बुरी नजर से बचाने के लिए काला धागा, काला टीका या काले रंग की कुछ वस्तुओं का प्रयोग भी किया जाता है.

यानी एक ही रंग अलग-अलग परिस्थितियों और मान्यताओं में अलग अर्थ रख सकता है.

क्या ब्लैक पहनने से सफलता मिलती है?

इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है, नहीं.

सफलता कभी किसी रंग से नहीं आती. सफलता का आधार ज्ञान, मेहनत, अनुशासन, सही समय पर सही निर्णय और निरंतर अभ्यास होता है.

हाँ, यदि कोई रंग व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ाता है, मानसिक संतुलन देता है और उसे बेहतर महसूस कराता है, तो उसका सकारात्मक असर उसके प्रदर्शन में दिखाई दे सकता है. यही कारण है कि दुनिया के कई सफल लोग ब्लैक रंग को अपनी पसंदीदा औपचारिक ड्रेस के रूप में चुनते हैं.

वैभव सूर्यवंशी का वायरल लुक हमें क्या सिखाता है?

वैभव सूर्यवंशी का ब्लैक सूट केवल फैशन नहीं, बल्कि यह भी बताता है कि सादगी और आत्मविश्वास किसी भी व्यक्तित्व को खास बना सकते हैं. बिना अत्यधिक चमक-दमक के भी प्रभाव छोड़ा जा सकता है.

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर चीज सिर्फ ट्रेंड नहीं होती. कई बार वह लोगों को किसी विषय पर सोचने का अवसर भी देती है. इस बार चर्चा ब्लैक सूट की है, लेकिन उसके बहाने रंगों के मनोविज्ञान, व्यक्तित्व और ज्योतिषीय महत्व पर भी बातचीत शुरू हो गई है.

आखिर क्या कहता है ज्योतिष?

काला रंग न तो अपने आप शुभ है और न ही अशुभ. उसका प्रभाव व्यक्ति की सोच, परिस्थिति, व्यक्तित्व और जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति के संदर्भ में देखा जाता है. यदि इसे सही अवसर, आत्मविश्वास, अनुशासन और गरिमा के साथ अपनाया जाए, तो यह व्यक्तित्व को अलग पहचान दे सकता है.

वैभव सूर्यवंशी का वायरल ब्लैक सूट लुक इसी बात का उदाहरण है कि कभी-कभी एक साधारण रंग भी लाखों लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है. हालांकि किसी सेलिब्रिटी का स्टाइल अपनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि ज्योतिष में हर रंग का प्रभाव व्यक्ति विशेष के लिए अलग हो सकता है. इसलिए किसी भी रंग को केवल ट्रेंड नहीं, बल्कि अपनी सहजता, अवसर और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार चुनना ही सबसे बेहतर माना जाता है.

फैशन बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मविश्वास, सादगी और व्यक्तित्व की गरिमा कभी पुरानी नहीं होती. शायद यही वजह है कि ब्लैक रंग हर दौर में लोगों की पहली पसंद बना रहता है.

 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 19 Jul 2026 01:22 PM (IST)
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