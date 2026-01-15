Kanya Love Rashifal 2026: कन्या राशि के लिए शुरुआती समय कठिन, लेकिन फिर चमकेगा प्यार

Kanya Love Rashifal 2026: कन्या राशि के लव लाइ के लिए नया साल 2026 बहुत खास नहीं रहेगा, लेकिन साल के कुछ बीच का महीना बहुत लाभकारी रहेगा. लव लाइफ को लेकर शुरुआत में कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी. 12 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक का समय अनुकूल रहेगा लेकिन अपनी कुछ स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा, छोटी-छोटी बात पर गुस्सा नहीं करें.

ग्रह और जिम्मेदारी का प्रभाव

सितारे साथ देंगे लेकिन कुछ आपको गैर जिम्मेदारी कार्य से बचना होगा. प्रेम एक भावना है, इसे छू कर नहीं बल्कि समझ कर अनुभव करें. सामने वाला आपके प्रति कितनी सहानुभूति प्रकट करता है, इसको लेकर मंथन करें. नए पार्टनर को प्रेम के प्रति अपनी सोच को ताजा करें. जीवन जीने के तरीके में बदलाव करें. रोमांस में वृद्धि होगी, पार्टनर से सहयोग मिलेगा. ग्रहों का खेल चलते रहता है, उसका प्रभाव पड़ता है लेकिन अपनी सोच तथा कर्म में परिवर्तन कर स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं.

पुराने रिश्ते और संवाद

साल 2026 में प्रेम भाव के स्वामी सातवे भाव में रहेंगे. प्रेम संबंध के प्रति वफादार रहें. पुराना रिश्ता चल रहा है, अच्छे तरीके से चलाएं, रिश्ते में थोड़ा कन्फ्यूजन लगे तो संवाद से हल करें तभी रिश्ता अच्छे से चलेगा. लव लाइफ में खुश रहेंगे.

साल के मध्य का समय

साल की शुरुआत के चार महीने रिश्तों में असमंजस की स्थिति बनेगी लेकिन अपनी सूझ-बूझ से रिश्ते मजबूत कर सकते हैं. 12 जनवरी से लेकर अप्रैल का महीना अनुकूल नहीं रहेगा, रिश्ते में असमंजस की स्थिति बनेगी. लेकिन गुरु आपके रिश्ते को बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिसे बीच-बीच में लव लाइफ को लेकर प्रसन्न रहेंगे. लिविंग रिलेशन में आपके लिए अनुकूल समय रहेगा. रिश्ते में ताजगी महसूस करेंगे. पार्टनर से सहयोग मिलेगा.

रोमांस का समय

गुरु 02 जून 2026 तक दशम भाव में रहेंगे. वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेंगे, दोनों अपने रिश्ते से खुशी प्रकट करेंगे. Gen-Z के लिए यह अवधि अनुकूल नहीं रहेगी. रिश्ते को लेकर संतुष्ट नहीं रहेंगे. नए-नए रिश्ते स्थापित करेंगे. शुक्र का प्रभाव अनुकूल नहीं रहेगा, कपड़े की तरह रिश्ते में बदलाव करेंगे, इच्छा के अनुरूप पार्टनर का सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे रिश्ते में असमंजस की स्थिति बनेगी.

मई से लेकर जुलाई तक का समय काफी रोमांटिक रहेगा. प्रेम के प्रति वफादार रहें, पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव होगा. साथ ही उत्साहित रहेंगे. पार्टनर के साथ जोश और उत्साह के साथ समय व्यतीत होगा. 02 जून 2026 के बाद प्रेम संबंध को लेकर उत्साहित रहेंगे, सिंगल हैं तो नए रिश्ते जुड़ेंगे. रिश्ते के प्रति समझदारी बढ़ेगी.

वैवाहिक जीवन

वैवाहिक जीवन के लिए अक्टूबर-नवंबर मिला-जुला रहेगा. रिश्ते में कोई तनाव नहीं बनेगा. प्रेम विवाह का प्लान किए हैं तो सफलता प्राप्त होगी. संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों की मनोकामना पूर्ण होगी. 31 अक्टूबर 2026 के बाद वैवाहिक जीवन में थोड़ा संभलकर रहें. पत्नी-पति एक दूसरे से संवाद करते समय सावधानी बरतें. नवंबर बाद पार्टनर का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, ज्यादा समय पार्टनर के साथ व्यतीत करें और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

उपाय- नित्य भगवान गणेश का पूजन करे हरा दूर्वा चढ़ाए. बुधवार को हरा मूंग का दान करें और भगवान शंकर का पूजन करे बेलपत्र पर राम नाम लिखकर भगवान को चढ़ाए.