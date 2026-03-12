हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 13 March 2026: वृषभ राशि कानूनी अड़चनों से रहें सावधान, निवेश में जल्दबाजी न करें

Vrishabh Rashifal 13 March 2026: वृषभ राशि कानूनी अड़चनों से रहें सावधान, निवेश में जल्दबाजी न करें

Taurus Horoscope 13 March 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Mar 2026 11:57 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishabh Rashifal 13 March 2026 in Hindi: वृषभ राशि के लिए आज का दिन थोड़ी सावधानी और धैर्य के साथ बिताने का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा आपके 8वें भाव में स्थित हैं, जिससे अचानक घटनाओं, मानसिक तनाव और अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में काम को लेकर दबाव महसूस होगा और कुछ लोगों को जॉब सिक्योरिटी को लेकर चिंता भी हो सकती है. यदि किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या टर्मिनेशन की आशंका सामने आती है तो घबराने की बजाय शांत रहकर मैनेजमेंट से बातचीत करें. अनुभव को बेकार न समझें, क्योंकि हर अनुभव भविष्य में काम आता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी नेगेटिव कमेंट या गलत रिव्यू का असर बिजनेस पर पड़ सकता है. ऐसे मामलों में संयम से प्रतिक्रिया देना बेहतर रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी प्रकार का नोटिस या कानूनी मामला सामने आ सकता है, इसलिए लीगल एडवाइजर की सलाह लेना उचित रहेगा. आर्थिक रूप से आज उम्मीद के अनुसार लाभ मिलने में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें.

लव और फैमिली राशिफल:
दांपत्य जीवन में मानसिक तनाव बढ़ सकता है. छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें और संवाद बनाए रखें. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी. सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दूसरों की मदद करना या चैरिटी जैसे कार्य करना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज मन को शांत रखने की जरूरत है. पढ़ाई या अभ्यास में ध्यान लगाने के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम करना फायदेमंद रहेगा. इससे एकाग्रता बढ़ेगी और मानसिक तनाव कम होगा.

हेल्थ राशिफल:
सेहत को लेकर आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. मानसिक तनाव, थकान या यात्रा के दौरान असावधानी से बचें. नियमित योग और संतुलित दिनचर्या अपनाना बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक:
लक्की कलर – क्रीम
लक्की नंबर – 5
अनलक्की नंबर – 7

उपाय:
आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा से राहत मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज वृषभ राशि वालों के लिए व्यापार में सावधानी जरूरी है?
हाँ, सोशल मीडिया या ग्राहकों की प्रतिक्रिया से बिजनेस प्रभावित हो सकता है, इसलिए संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी है.

2. वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?
ऑफिस में दबाव और जॉब सिक्योरिटी को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन धैर्य और सकारात्मक सोच से स्थिति संभाली जा सकती है.

3. आज वृषभ राशि वालों को स्वास्थ्य में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
मानसिक तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम करना लाभदायक रहेगा.

Mesh Rashifal 13 March 2026: मेष राशि बिजनेस में बड़े मुनाफे का योग, मेंटर की सलाह से चमकेगा करियर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 12 Mar 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

दांपत्य जीवन में वृषभ राशि वालों को आज क्या करना चाहिए?

छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें और परिवार के साथ समय बिताएं. सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दूसरों की मदद करें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kark Rashifal 13 March 2026: कर्क राशि बड़ी डील होने से बढ़ेगा उत्साह, अचानक धन लाभ के संकेत
Kark Rashifal 13 March 2026: कर्क राशि बड़ी डील होने से बढ़ेगा उत्साह, अचानक धन लाभ के संकेत
राशिफल
Mithun Rashifal 13 March 2026: मिथुन राशि नए ऑर्डर्स से बढ़ेगी मार्केट में धाक, आलस्य से बचें
Mithun Rashifal 13 March 2026: मिथुन राशि नए ऑर्डर्स से बढ़ेगी मार्केट में धाक, आलस्य से बचें
राशिफल
Vrishabh Rashifal 13 March 2026: वृषभ राशि कानूनी अड़चनों से रहें सावधान, निवेश में जल्दबाजी न करें
Vrishabh Rashifal 13 March 2026: वृषभ राशि कानूनी अड़चनों से रहें सावधान, निवेश में जल्दबाजी न करें
राशिफल
Mesh Rashifal 13 March 2026: मेष राशि बिजनेस में बड़े मुनाफे का योग, मेंटर की सलाह से चमकेगा करियर
Mesh Rashifal 13 March 2026: मेष राशि बिजनेस में बड़े मुनाफे का योग, मेंटर की सलाह से चमकेगा करियर
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump
Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump | Breaking
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi | Trump
Iran Israel War: मुश्किल में Donald Trump..ईरान ने चली बड़ी चाल! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran War: ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
बिहार
बिहार का नया सीएम तय? सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हुए बोले नीतीश कुमार- 'राज्य का विकास...'
बिहार का नया सीएम तय? सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हुए बोले नीतीश कुमार- 'राज्य का विकास...'
विश्व
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
बॉलीवुड
तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, एक्ट्रेस का छलका दर्द
तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, एक्ट्रेस का छलका दर्द
आईपीएल 2026
Most wickets in IPL: आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
Iran-US War: 'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
यूटिलिटी
PM Kisan Nidhi Installment Live: आज जारी होगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जारी
आज जारी होगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जारी
हेल्थ
Rare Liver Disease: इस बीमारी में घट जाती है मरीज की लंबाई, बेहद खतरनाक होते हैं इसके लक्षण
इस बीमारी में घट जाती है मरीज की लंबाई, बेहद खतरनाक होते हैं इसके लक्षण
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget