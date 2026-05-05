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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोहोर्मुज में युद्ध का खतरा और वाशिंगटन में एलियंस की दस्तक, ट्रंप की 'सीक्रेट फाइल्स' ने उड़ाई दुनिया की नींद

होर्मुज में युद्ध का खतरा और वाशिंगटन में एलियंस की दस्तक, ट्रंप की 'सीक्रेट फाइल्स' ने उड़ाई दुनिया की नींद

Trump Ufo Files Release: ट्रंप की 'सीक्रेट फाइल्स', क्या होर्मुज का तनाव हमारे प्राचीन शास्त्रों का कोई पुराना संकेत है? ज्योतिषीय गणना और पेंटागन के दावों के बीच छिपे इस सच को विस्तार से समझें.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 05 May 2026 03:43 PM (IST)
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Trump Ufo Files Release: दुनिया इस वक्त एक ऐसी अनिश्चितता के मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ युद्ध का बारूद बिछा है और दूसरी तरफ ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य खुलने का दावा किया जा रहा है.

एक तरफ होर्मुज की जलसंधि (Strait of Hormuz) में 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' की सैन्य हलचल ने मिडिल ईस्ट को दहला दिया है, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से आ रहे UFO (UAP) के संकेतों ने नई बहस छेड़ दी है.

क्या यह सब सिर्फ राजनीति का एक 'डिस्ट्रैक्शन' है, या वाकई हम उस सच की ओर बढ़ रहे हैं जिसका इशारा हमारे प्राचीन शास्त्रों ने हजारों साल पहले ही कर दिया था?

होर्मुज संकट: युद्ध की आहट और आपकी जेब पर 'स्ट्राइक'

ताजा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि होर्मुज की जलसंधि में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर ट्रंप प्रशासन ने अब तक का सबसे कड़ा रुख अपना लिया है. अमेरिकी नौसेना की इस हरकत ने पूरी दुनिया को डरा दिया है. आर्थिक जानकारों की मानें तो अगर यहां जरा भी सैन्य टकराव हुआ, तो कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के पार चली जाएंगी. इसका सीधा मतलब है कि आपकी रसोई का बजट बिगड़ेगा और पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी. हालांकि, वाशिंगटन के जानकार इसे ट्रंप की 'प्रेशर पॉलिटिक्स' भी कह रहे हैं, ताकि घरेलू मोर्चे पर घिरे ट्रंप जनता का ध्यान भटका सकें.

'Non-Human Intelligence' का दावा: क्या सच में कुछ छुपाया जा रहा है?

व्हाइट हाउस के गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा 'UAP Transparency Act' की है. खबर है कि ट्रंप जल्द ही कुछ ऐसी फाइल्स सार्वजनिक कर सकते हैं, जिन्हें अब तक 'टॉप सीक्रेट' की तिजोरी में बंद रखा गया था.

कहा जा रहा है कि इन फाइल्स में Non-Human Intelligence (NHI) यानी एलियंस और उनके क्रैश हुए यानों की रिवर्स इंजीनियरिंग से जुड़ी जानकारियां हो सकती हैं. क्या अमेरिका के पास वाकई ऐसी तकनीक आ गई है जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती है? अगर ये दावे सच निकले, तो यह सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि मानव इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देगा.

प्राचीन भारत का 'विमान विज्ञान': क्या शास्त्र दे रहे हैं गवाही?

जब ट्रंप के इन 'रहस्यमयी यानों' और उनकी अविश्वसनीय गति की बात होती है, तो भारतीय विद्वानों का ध्यान बरबस ही हमारे ग्रंथों की ओर जाता है. ऋग्वेद और राजा भोज के समरांगण सूत्रधार में जिन 'विमानों' का जिक्र है, उनकी कार्यप्रणाली और आज के एंटी-ग्रेविटी सिद्धांतों में गजब की समानता दिखती है.

शास्त्रों में ऐसे यानों का वर्णन है जो मन की गति से उड़ते थे और पल भर में ओझल हो जाते थे. जिसे आज की दुनिया 'एलियंस' कह रही है, हमारे ऋषि-मुनि उसे 'सिद्धियों' और 'उच्च आयामों' का विज्ञान मानते थे. क्या ट्रंप उसी खोए हुए प्राचीन ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसे हम 'मिथक' मान बैठे थे?

मेदिनी ज्योतिष: शनि-राहु का विस्फोटक मेल

इस पूरे वैश्विक उथल-पुथल के पीछे ग्रहों की चाल भी कम जिम्मेदार नहीं है. मेदिनी ज्योतिष के अनुसार, इस वक्त राहु मीन राशि में बैठा है, जो एक जलीय राशि है. ज्योतिष में मीन राशि रहस्यों और परलोक की दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है. जब राहु यहां होता है, तो समुद्र (होर्मुज) और दबे हुए रहस्यों (UFO) से जुड़ी चौंकाने वाली खबरें आती हैं.

साथ ही शनि की टेढ़ी नजर एक 'भ्रम' और मंगल की मौजूदगी 'विस्फोट' जैसी स्थिति बना रही है. यह स्थिति न सिर्फ देशों के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी भारी अनिश्चितता लाती है, जिसका असर शेयर बाजार और आपकी जमा-पूंजी पर भी दिख सकता है.

क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल है?

आज करोड़ों लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच क्या है? क्या वाकई हम किसी नए युग में कदम रख रहे हैं या यह सब पावर गेम का हिस्सा है? आलोचकों का सीधा कहना है कि जब भी कोई बड़ा नेता घरेलू समस्याओं में फंसता है, तो वो 'एलियंस' या 'युद्ध' जैसे बड़े नैरेटिव उछाल देता है.

अभी तक न तो किसी ने एलियन यान देखा है और न ही होर्मुज में सीधा युद्ध शुरू हुआ है. सूचनाओं के इस शोर में सबसे बड़ी चुनौती सच को पहचानने की है, क्योंकि एआई और प्रोपेगेंडा के दौर में बिना सबूत के कुछ भी मानना खतरे से खाली नहीं है.

एक नई दुनिया की दहलीज पर?

5 मई 2026 की ये तारीख हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां 'भरोसा' करना मुश्किल हो गया है. ट्रंप का ये दांव दुनिया को सितारों की ओर ले जाएगा या हमें महंगाई और युद्ध की आग में झोंक देगा, ये आने वाले कुछ हफ़्ते तय कर देंगे. पर एक बात तय है कि हमारे प्राचीन शास्त्रों की 'विमान विद्या' और आज के 'UFO' के बीच का रिश्ता अब और गहरा गया है. अगर इतना धुआं उठा है, तो यकीन मानिए नीचे कहीं न कहीं आग जरूर लगी है.

यह भी पढ़ें- ईरान झुकेगा नहीं… अप्रैल 2026 में बदल सकती है जंग की दिशा, इजराइल-अमेरिका को झटका?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 05 May 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Trump UFO Astro Special Astrology Files Release Hormoz

Frequently Asked Questions

व्हाइट हाउस से UAP (UFO) की फाइलों के जारी होने की क्या संभावना है?

खबर है कि ट्रंप जल्द ही 'UAP Transparency Act' के तहत कुछ ऐसी फाइलों को सार्वजनिक कर सकते हैं, जिनमें नॉन-ह्यूमन इंटेलिजेंस (NHI) और उनके यानों से जुड़ी जानकारी हो सकती है।

होर्मुज जलसंधि में सैन्य हलचल से आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ सकता है?

अगर होर्मुज जलसंधि में कोई सैन्य टकराव होता है, तो कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। इससे रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं।

प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित 'विमान' आज के UFO से कैसे जुड़ते हैं?

ऋग्वेद और समरांगण सूत्रधार जैसे ग्रंथों में वर्णित 'विमानों' की कार्यप्रणाली और उनकी गति आज के एंटी-ग्रेविटी सिद्धांतों और UFO की अविश्वसनीय गति से मिलती-जुलती है।

ग्रहों की चाल का वर्तमान वैश्विक स्थिति से क्या संबंध है?

मेदिनी ज्योतिष के अनुसार, राहु का मीन राशि में होना समुद्र और रहस्यों से जुड़ी खबरों का संकेत देता है। शनि और मंगल की स्थिति अनिश्चितता और विस्फोटक स्थिति बना रही है।

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