Trump Ufo Files Release: दुनिया इस वक्त एक ऐसी अनिश्चितता के मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ युद्ध का बारूद बिछा है और दूसरी तरफ ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य खुलने का दावा किया जा रहा है.

एक तरफ होर्मुज की जलसंधि (Strait of Hormuz) में 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' की सैन्य हलचल ने मिडिल ईस्ट को दहला दिया है, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से आ रहे UFO (UAP) के संकेतों ने नई बहस छेड़ दी है.

क्या यह सब सिर्फ राजनीति का एक 'डिस्ट्रैक्शन' है, या वाकई हम उस सच की ओर बढ़ रहे हैं जिसका इशारा हमारे प्राचीन शास्त्रों ने हजारों साल पहले ही कर दिया था?

होर्मुज संकट: युद्ध की आहट और आपकी जेब पर 'स्ट्राइक'

ताजा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि होर्मुज की जलसंधि में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर ट्रंप प्रशासन ने अब तक का सबसे कड़ा रुख अपना लिया है. अमेरिकी नौसेना की इस हरकत ने पूरी दुनिया को डरा दिया है. आर्थिक जानकारों की मानें तो अगर यहां जरा भी सैन्य टकराव हुआ, तो कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के पार चली जाएंगी. इसका सीधा मतलब है कि आपकी रसोई का बजट बिगड़ेगा और पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी. हालांकि, वाशिंगटन के जानकार इसे ट्रंप की 'प्रेशर पॉलिटिक्स' भी कह रहे हैं, ताकि घरेलू मोर्चे पर घिरे ट्रंप जनता का ध्यान भटका सकें.

#WATCH | On releasing UFO Files, US President Donald J Trump says, "We're going to be releasing as much as we can in the near future... We will release a lot of things that we haven't... I've interviewed people, in my first term primarily, but I interviewed some pilots, and they… pic.twitter.com/NCsgkdtWmX — ANI (@ANI) April 29, 2026

'Non-Human Intelligence' का दावा: क्या सच में कुछ छुपाया जा रहा है?

व्हाइट हाउस के गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा 'UAP Transparency Act' की है. खबर है कि ट्रंप जल्द ही कुछ ऐसी फाइल्स सार्वजनिक कर सकते हैं, जिन्हें अब तक 'टॉप सीक्रेट' की तिजोरी में बंद रखा गया था.

कहा जा रहा है कि इन फाइल्स में Non-Human Intelligence (NHI) यानी एलियंस और उनके क्रैश हुए यानों की रिवर्स इंजीनियरिंग से जुड़ी जानकारियां हो सकती हैं. क्या अमेरिका के पास वाकई ऐसी तकनीक आ गई है जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती है? अगर ये दावे सच निकले, तो यह सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि मानव इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देगा.

"Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, and other relevant Departments and Agencies, to begin the process of identifying and releasing Government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena (UAP), and… pic.twitter.com/3fKQ7wrSvi — The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026

प्राचीन भारत का 'विमान विज्ञान': क्या शास्त्र दे रहे हैं गवाही?

जब ट्रंप के इन 'रहस्यमयी यानों' और उनकी अविश्वसनीय गति की बात होती है, तो भारतीय विद्वानों का ध्यान बरबस ही हमारे ग्रंथों की ओर जाता है. ऋग्वेद और राजा भोज के समरांगण सूत्रधार में जिन 'विमानों' का जिक्र है, उनकी कार्यप्रणाली और आज के एंटी-ग्रेविटी सिद्धांतों में गजब की समानता दिखती है.

शास्त्रों में ऐसे यानों का वर्णन है जो मन की गति से उड़ते थे और पल भर में ओझल हो जाते थे. जिसे आज की दुनिया 'एलियंस' कह रही है, हमारे ऋषि-मुनि उसे 'सिद्धियों' और 'उच्च आयामों' का विज्ञान मानते थे. क्या ट्रंप उसी खोए हुए प्राचीन ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसे हम 'मिथक' मान बैठे थे?

मेदिनी ज्योतिष: शनि-राहु का विस्फोटक मेल

इस पूरे वैश्विक उथल-पुथल के पीछे ग्रहों की चाल भी कम जिम्मेदार नहीं है. मेदिनी ज्योतिष के अनुसार, इस वक्त राहु मीन राशि में बैठा है, जो एक जलीय राशि है. ज्योतिष में मीन राशि रहस्यों और परलोक की दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है. जब राहु यहां होता है, तो समुद्र (होर्मुज) और दबे हुए रहस्यों (UFO) से जुड़ी चौंकाने वाली खबरें आती हैं.

साथ ही शनि की टेढ़ी नजर एक 'भ्रम' और मंगल की मौजूदगी 'विस्फोट' जैसी स्थिति बना रही है. यह स्थिति न सिर्फ देशों के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी भारी अनिश्चितता लाती है, जिसका असर शेयर बाजार और आपकी जमा-पूंजी पर भी दिख सकता है.

क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल है?

आज करोड़ों लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच क्या है? क्या वाकई हम किसी नए युग में कदम रख रहे हैं या यह सब पावर गेम का हिस्सा है? आलोचकों का सीधा कहना है कि जब भी कोई बड़ा नेता घरेलू समस्याओं में फंसता है, तो वो 'एलियंस' या 'युद्ध' जैसे बड़े नैरेटिव उछाल देता है.

अभी तक न तो किसी ने एलियन यान देखा है और न ही होर्मुज में सीधा युद्ध शुरू हुआ है. सूचनाओं के इस शोर में सबसे बड़ी चुनौती सच को पहचानने की है, क्योंकि एआई और प्रोपेगेंडा के दौर में बिना सबूत के कुछ भी मानना खतरे से खाली नहीं है.

एक नई दुनिया की दहलीज पर?

5 मई 2026 की ये तारीख हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां 'भरोसा' करना मुश्किल हो गया है. ट्रंप का ये दांव दुनिया को सितारों की ओर ले जाएगा या हमें महंगाई और युद्ध की आग में झोंक देगा, ये आने वाले कुछ हफ़्ते तय कर देंगे. पर एक बात तय है कि हमारे प्राचीन शास्त्रों की 'विमान विद्या' और आज के 'UFO' के बीच का रिश्ता अब और गहरा गया है. अगर इतना धुआं उठा है, तो यकीन मानिए नीचे कहीं न कहीं आग जरूर लगी है.

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