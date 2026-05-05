हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोChandra Grahan 2026: हो जाएं सतर्क! अगस्त में होगा ब्लड मून से सामना जानें कब लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण

Chandra Grahan 2026: हो जाएं सतर्क! अगस्त में होगा ब्लड मून से सामना जानें कब लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण

Chandra Grahan 2026: सावन में साल 2026 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा. यह ग्रहण 27 और 28 अगस्त की दरमियानी रात को लगेगा. यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन चांद पूरी तरह गहरा लाल दिखाई देगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 05 May 2026 07:08 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 2026 में 3 मार्च को पहला चंद्र ग्रहण लग चुका है।
  • दूसरा चंद्र ग्रहण 27-28 अगस्त की रात लगेगा।
  • ग्रहण आंशिक होने पर भी गहरा लाल 'ब्लड मून' दिखेगा।
  • ग्रहण भारत में अदृश्य, सूतक काल भी मान्य नहीं।
  • ग्रहण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में दिखेगा।

Chandra Grahan 2026 Date and Time in India: साल 2026 में कुल चार ग्रहण लगेंगे. इनमें दो चंद्र ग्रहण और दो सूर्य ग्रहण है. साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को होली पर लग चुका है और अब दूसरे चंद्र ग्रहण को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं. बता दें कि, साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 27 और 28 अगस्त की दरमियानी रात को लगेगा.

खासकर खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले ग्रहण को देखने के लिए उत्साहित होते हैं. साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भले ही आंशिक रहेगा, लेकिन यह गहरा लाल दिखाई पड़ेगा, जिसे वैज्ञानिकों ने ब्लड मून का नाम दिया है. हालांकि आंशिक ग्रहण होने के कारण साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा और सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा. लेकिन यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण का अहसास कराएगा, क्योंकि ग्रहण की अवधि मे पृथ्वी की गहरी छाया चंद्रमा के लगभग 93 प्रतिशत हिस्से को ढंक लेगी और जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ेगी तो सूर्य कि किरणों पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर मुड़ जाएगी, जिससे कि चांद गहरा लाल दिखाई देगा.

ये भी पढ़ें: West Bengal Famous Temples: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध मंदिर, चौथे नंबर वाला तो है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर

चंद्र ग्रहण का समय (Lunar Eclispe 2026 Timing)

सावन पूर्णिमा पर लगने वाले चंद्र ग्रहण की अवधि काफी लंबी होगी. ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 06.53 (01.23 UTC) पर शुरू होगा और दोपहर 12:32 (04.41 UTC) पर समाप्त हो जाएगा. ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे 39 मिनट रहेगी. लेकिन इस समय भारत में दिन का समय रहेगा और सूरज की तेज रोशनी के कारण दिखाई नहीं देगा.

क्या मान्य होगा सूतक काल (Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal)

चंद्र ग्रहण से 3 प्रहर पहले (9 घंटे) सूतक लगाता है. इस समय मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं. सूतक से लेकर ग्रहण खत्म होने की अवधि तक पूजा-पाठ, हवन आदि जैसे धार्मिक कार्य वर्जित होते हैं. वहीं ग्रहण के दौरान खाने-पीने, बाहर जाने, मांगलिक कार्य करने आदि पर भी रोक रहती है. खासकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की अवधि में विशेष नियमों का पालन करते हुए सतर्कता बरतने की सलाह की जाती है. लेकिन साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये सारे नियम मान्य नहीं होंगे.

कहां दिखाई देगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण (Where to Visible Lunar Eclipse)

भले ही साल का दूसरा और आखिर चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. लेकिन इसे भौगोलिक रूप से बड़े क्षेत्र में देखा जा सकेगा. चंद्र ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से और पूर्वी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा.

ये भी पढ़ें: Adhik Maas: 2026 में हैरान करने वाली बात, 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 05 May 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
Blood Moon Sutak Kaal Sawan 2026 Lunar Eclipse 2026 Chandra Grahan 2026

Frequently Asked Questions

साल 2026 में कितने चंद्र ग्रहण लगेंगे?

साल 2026 में दो चंद्र ग्रहण लगेंगे. पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लग चुका है और दूसरा 27-28 अगस्त की रात को लगेगा.

साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

नहीं, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आंशिक होने के कारण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा.

2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण किस समय लगेगा?

यह ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 06:53 बजे शुरू होकर दोपहर 12:32 बजे समाप्त होगा. कुल अवधि लगभग 5 घंटे 39 मिनट रहेगी.

साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कैसा दिखाई देगा?

यह ग्रहण आंशिक होने के बावजूद गहरा लाल दिखाई देगा, जिसे वैज्ञानिक 'ब्लड मून' कहते हैं. इसका कारण पृथ्वी की छाया चंद्रमा के 93% हिस्से को ढक लेगी.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Chandra Grahan 2026: हो जाएं सतर्क! अगस्त में होगा ब्लड मून से सामना जानें कब लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण
Chandra Grahan 2026: हो जाएं सतर्क! अगस्त में होगा ब्लड मून से सामना जानें कब लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (6 मई 2026): सिद्ध और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग, बुधवार को इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
ऐस्ट्रो
होर्मुज में युद्ध का खतरा और वाशिंगटन में एलियंस की दस्तक, ट्रंप की 'सीक्रेट फाइल्स' ने उड़ाई दुनिया की नींद
होर्मुज में युद्ध का खतरा और वाशिंगटन में एलियंस की दस्तक, ट्रंप की 'सीक्रेट फाइल्स' ने उड़ाई दुनिया की नींद
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 5 May: आज दोपहर 03:38 से पहले संभल जाएं ये 5 राशियां, शनि-मंगल की युति मचाएगी भारी उथल-पुथल!
Aaj Ka Rashifal 5 May: आज दोपहर 03:38 से पहले संभल जाएं ये 5 राशियां, शनि-मंगल की युति मचाएगी भारी उथल-पुथल!
Advertisement

वीडियोज

Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
बॉलीवुड
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट, देखें वीडियो
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट
आईपीएल 2026
'बस आ जाओ, मैं प्राइवेट जेट भेज दूंगा...', IPL टीम के मालिक ने खिलाड़ी को दिया ऑफर; पापा से पूछा तो...
'बस आ जाओ, मैं प्राइवेट जेट भेज दूंगा...', IPL टीम के मालिक ने खिलाड़ी को दिया ऑफर; पापा से पूछा तो
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (6 मई 2026): सिद्ध और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग, बुधवार को इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
यूटिलिटी
Property Tax News: व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
जनरल नॉलेज
Oldest MLA Bengal: इस पार्टी के टिकट पर जीता बंगाल का सबसे बुजुर्ग विधायक, जान लें उनकी उम्र
इस पार्टी के टिकट पर जीता बंगाल का सबसे बुजुर्ग विधायक, जान लें उनकी उम्र
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget