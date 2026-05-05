Aaj Ka Rashifal: 5 मई 2026, मंगलवार. क्या आज का दिन आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी लाने वाला है या फिर आपको फूंक-फूंक कर कदम रखने की जरूरत है? आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी पर ग्रहों की एक ऐसी दुर्लभ स्थिति बनी है जो पिछले कई महीनों में नहीं देखी गई. मीन राशि में शनि, मंगल की युति एक तरफ जहां कुछ राशियों के लिए 'संकट' का संकेत दे रही है, वहीं मेष राशि में बैठा 'बुधादित्य योग' कुछ लोगों को रातों-रात फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है.

आज के इस विशेष राशिफल में हम केवल भविष्यवाणियां ही नहीं, बल्कि अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM - 12:44 PM) और राहुकाल (03:38 PM - 05:18 PM) के सटीक समय का विश्लेषण भी करेंगे, ताकि आप अपने दिन की योजना बिना किसी बाधा के बना सकें.

आइए जानते हैं, आज 5 मई को आपकी राशि के सितारे क्या इशारा कर रहे हैं और वह कौन सा एक उपाय है जो आज आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है.

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 5 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मीन राशि में शनि के साथ आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपकी ही राशि (लग्न) में सूर्य और बुध की उपस्थिति से बना 'बुधादित्य योग' आपको मानसिक रूप से बेहद शक्तिशाली बना रहा है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज का दिन आपके लिए साहस और सावधानी का मिला-जुला संगम होगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन दो चरणों में बंटा रहेगा. दोपहर 12:55 PM तक चंद्रमा के आठवें भाव में रहने के कारण आपको काम में कुछ तकनीकी बाधाओं या सहकर्मियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, मेष राशि में बैठा सूर्य आपको प्रशासनिक कार्यों में सफलता दिलाएगा. यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या बड़ी डील साइन करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM) का समय सबसे उत्तम रहेगा. व्यापारिक यात्राओं के लिए दोपहर बाद का समय अनुकूल है, लेकिन ध्यान रहे कि दोपहर 03:38 PM से शाम 05:18 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक मोर्चे पर आज आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है. आपकी राशि में सूर्य की उपस्थिति स्वभाव में थोड़ा अहंकार या गुस्सा ला सकती है, जिससे जीवनसाथी के साथ नोकझोंक की संभावना है. बारहवें भाव में शनि-मंगल की युति रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप का संकेत दे रही है, इसलिए निजी बातों को गुप्त रखें. लव लाइफ के लिए शाम का समय सुखद रहेगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर सकती है. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल होने के कारण परिवार के साथ इस ओर जाने से परहेज करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा. सुबह के वक्त चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के कारण निवेश में जोखिम बढ़ सकता है, इसलिए दोपहर तक बड़े लेन-देन टाल दें. आपकी राशि का बुधादित्य योग सरकारी क्षेत्रों से धन लाभ करवा सकता है. हालांकि, बारहवें भाव के ग्रहों के कारण सुख-सुविधाओं या अचानक आए स्वास्थ्य संबंधी खर्चों पर आपकी बचत खर्च हो सकती है. पैतृक संपत्ति के विवाद आज सुलझ सकते हैं या उनमें सकारात्मक चर्चा शुरू हो सकती है. धन संबंधी किसी भी कागजी कार्रवाई को राहुकाल के दौरान न करें, वरना भविष्य में कानूनी अड़चन आ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली स्थिति है. अष्टम चंद्रमा और द्वादश मंगल चोट लगने या रक्त संबंधी विकारों का संकेत दे रहे हैं. आपकी राशि में सूर्य होने से पित्त और गर्मी से जुड़ी समस्याएं जैसे सिरदर्द या आँखों में जलन हो सकती है. वाहन चलाते समय आज विशेष अनुशासन बरतें. तनाव कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और पर्याप्त विश्राम लें. हल्का भोजन और ध्यान आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 9 और 1

लकी नंबर: 9 और 1 लकी कलर: गहरा लाल (Maroon) और केसरी

आज का अचूक उपाय

मंगलवार का दिन होने के कारण आज सुबह स्नान के बाद हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. राहुकाल (03:38 PM - 05:18 PM) समाप्त होने के बाद गरीबों को गुड़ और काले चने का दान करें. इससे बारहवें भाव के शनि-मंगल का दोष शांत होगा और आपके बिगड़े हुए काम फिर से बनने लगेंगे. माता-पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 5 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, मीन राशि में शनि और मंगल के साथ आपके ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 12:55 PM तक आपके सातवें भाव (वृश्चिक) में रहेंगे, उसके बाद आठवें भाव में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि से बारहवें भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन संभलकर चलने वाला है. दोपहर 12:55 PM तक चंद्रमा के सातवें भाव में होने से व्यापारिक साझेदारी में लाभ होगा और नए अनुबंध मिल सकते हैं. हालांकि, बारहवें भाव में सूर्य-बुध की स्थिति विदेशी व्यापार या दूर के संपर्कों से लाभ तो दिलाएगी, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है. दोपहर बाद जब चंद्रमा आठवें भाव में जाएंगे, तो कार्यों में कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं. महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदों के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM) का समय सबसे श्रेष्ठ है. दोपहर 03:38 PM से शाम 05:18 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान नया निवेश या जोखिम भरा काम करने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए दिन का पहला भाग बहुत सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और आप साथ में अच्छा समय बिताएंगे. दोपहर के बाद जब चंद्रमा आठवें भाव में गोचर करेंगे, तो अचानक किसी पुरानी बात को लेकर परिवार में तनाव बढ़ सकता है. ग्यारहवें भाव में शनि-मंगल की युति मित्रों के साथ अनबन का संकेत दे रही है, इसलिए अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर जाने से बचें या बहुत जरूरी हो तो सावधानी बरतें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन आय और व्यय के बीच संतुलन बनाने का है. ग्यारहवें भाव में शुक्र, शनि और मंगल की उपस्थिति आय के स्रोत तो बनाए रखेगी, लेकिन बारहवें भाव का सूर्य अचानक बड़े खर्चे भी ला सकता है. दोपहर 12:55 के बाद धन के लेन-देन में बहुत सतर्क रहें, क्योंकि आठवें भाव का चंद्रमा नुकसान या धन के फंसने का संकेत देता है. राहुकाल के दौरान किसी भी कीमती वस्तु की खरीदारी न करें. संचित धन का उपयोग सोच-समझकर करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज मिश्रित प्रभाव रहेगा. ग्यारहवें भाव के ग्रहों के कारण आप मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे, लेकिन चंद्रमा की आठवें भाव में स्थिति दोपहर के बाद पेट विकार, गुप्त रोगों या यूरिन से जुड़ी समस्या दे सकती है. बारहवें भाव का सूर्य आँखों में संक्रमण या अनिद्रा की शिकायत भी दे सकता है. आज वाहन चलाते समय विशेष एकाग्रता रखें और खान-पान में सात्विकता बरतें. पर्याप्त आराम करना आपके लिए अनिवार्य है.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 6 और 2

लकी नंबर: 6 और 2 लकी कलर: क्रीम (Cream) और हल्का नीला (Light Blue)

आज का अचूक उपाय

मंगलवार का दिन है और आपकी राशि के स्वामी शुक्र शनि-मंगल के साथ हैं, इसलिए आज भगवान शिव और हनुमान जी की संयुक्त उपासना करें. शिवलिंग पर दूध और शहद अर्पित करें. राहुकाल (03:38 PM - 05:18 PM) के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दान करें. गौशाला में हरा चारा दान करना आपके आर्थिक कष्टों को दूर करेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 5 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य के साथ आपके ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 12:55 PM तक आपके छठे भाव (शत्रु व रोग) में रहेंगे, उसके बाद सातवें भाव में प्रवेश करेंगे. वहीं, आपके दसवें भाव (कर्म स्थान) में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज करियर के लिहाज से दिन बेहद उत्साहजनक है. ग्यारहवें भाव में बना बुधादित्य योग आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि और बड़े अधिकारियों से सहयोग का संकेत दे रहा है. दोपहर 12:55 PM तक छठे भाव का चंद्रमा नौकरीपेशा जातकों को शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और अटके हुए विभागीय काम पूरे होंगे. व्यापार में साझेदारी के लिए दोपहर बाद का समय शानदार है. यदि कोई नया अनुबंध (Contract) साइन करना है, तो अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM) का उपयोग करना सबसे सटीक रहेगा. ध्यान रहे कि दोपहर 03:38 PM से शाम 05:18 PM तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में किसी भी नए व्यापारिक सौदे से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. दसवें भाव में शुक्र की स्थिति सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, जिससे परिवार का नाम रोशन होगा. वैवाहिक जीवन में दोपहर के बाद सुधार आएगा; सातवें भाव में चंद्रमा का प्रवेश जीवनसाथी के साथ चल रहे मनमुटाव को दूर करेगा. लव लाइफ के लिए दिन रोमांचक है, आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं साझा कर सकते हैं. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, इसलिए यदि यात्रा अनिवार्य न हो तो इसे टाल दें या गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभ का है. ग्यारहवें भाव का स्वामी मंगल दसवें भाव में शनि के साथ होने से पैतृक संपत्ति या पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति के योग बना रहा है. शेयर बाजार या कमोडिटी में निवेश के लिए दोपहर से पहले का समय शुभ है. हालांकि, राहुकाल के दौरान धन का बड़ा लेन-देन बिल्कुल न करें. आज सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है, जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा. आपकी आर्थिक योजनाएं सफल रहेंगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के मामले में दिन का पहला भाग थोड़ा भारी रह सकता है. छठे भाव के चंद्रमा के कारण कमर दर्द, नसों में खिंचाव या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है. दसवें भाव में शनि-मंगल की युति घुटनों या पैरों में दर्द का संकेत दे रही है. हालांकि, दोपहर बाद मानसिक शांति महसूस होगी. आज योग और हल्के व्यायाम को प्राथमिकता दें. खान-पान में अनुशासन बनाए रखें और बाहर के ठंडे पदार्थों से परहेज करें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 5 और 3

लकी नंबर: 5 और 3 लकी कलर: हरा (Green) और सफेद (White)

आज का अचूक उपाय

मंगलवार का दिन है और आपकी राशि में बुधादित्य योग है, इसलिए आज भगवान गणेश की आराधना विशेष फलदायी होगी. गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. राहुकाल (03:38 PM - 05:18 PM) के बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं. पक्षियों को दाना डालना आपके करियर की बाधाओं को खत्म करेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 5 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा आज दोपहर 12:55 PM तक आपके पांचवें भाव (वृश्चिक) में रहेंगे, उसके बाद छठे भाव (धनु) में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म स्थान) में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है और नौवें भाव (भाग्य स्थान) में शनि, मंगल व शुक्र की युति है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन उन्नति और अधिकार दिलाने वाला है. दसवें भाव में बना बुधादित्य योग नौकरीपेशा जातकों को बॉस का सहयोग और पदोन्नति के अवसर दिला सकता है. दोपहर 12:55 PM तक चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से रचनात्मक कार्यों और शेयर बाजार से जुड़े व्यापारियों को लाभ होगा. यदि आप कोई नया व्यावसायिक निर्णय लेना चाहते हैं या महत्वपूर्ण मीटिंग करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM) का समय सबसे सफल रहेगा. हालांकि, दोपहर 03:38 PM से शाम 05:18 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें और न ही कोई बड़ा निवेश शुरू करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी. नौवें भाव में शुक्र-मंगल की युति जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा या लंबी दूरी की सुखद यात्रा की योजना बना सकती है. लव लाइफ में दोपहर तक का समय बहुत रोमांटिक रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद जब चंद्रमा छठे भाव में जाएंगे, तो छोटी-मोटी गलतफहमियां या बहस हो सकती है. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, इसलिए यदि संभव हो तो इस दिशा में यात्रा टाल दें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मजबूत है. भाग्य स्थान के ग्रहों का प्रभाव अचानक धन लाभ के योग बना रहा है. पुराने किए गए निवेश से आज अच्छा रिटर्न मिल सकता है. हालांकि, दोपहर बाद जब चंद्रमा छठे भाव में प्रवेश करेंगे, तो गुप्त शत्रुओं या कोर्ट-कचहरी के मामलों पर कुछ खर्च हो सकता है. राहुकाल के दौरान फिजूलखर्ची से बचें और उधार लेन-देन न करें. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आज सफलता मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन सावधानी बरतने का है. नौवें भाव में शनि-मंगल की युति पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या दे सकती है. दोपहर के बाद छठे भाव का चंद्रमा मौसमी बीमारियों या पेट के निचले हिस्से में तकलीफ का संकेत दे रहा है. खान-पान में लापरवाही न बरतें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें. आज मानसिक तनाव से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 2 और 7

लकी नंबर: 2 और 7 लकी कलर: दूधिया सफेद (Milky White) और सिल्वर

आज का अचूक उपाय

मंगलवार का दिन है, इसलिए आज हनुमान जी को चोला चढ़ाना या लाल सिंदूर अर्पित करना आपके संकटों को हर लेगा. राहुकाल (03:38 PM - 05:18 PM) समाप्त होने के बाद सुंदरकांड का पाठ करें. शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं और सफेद वस्तुओं (चावल या चीनी) का दान करें. बड़ों का आशीर्वाद लेकर काम शुरू करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 5 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी सूर्य, मेष राशि में बुध के साथ आपके नौवें भाव (भाग्य स्थान) में 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 12:55 PM तक आपके चौथे भाव (वृश्चिक) में रहेंगे, उसके बाद पांचवें भाव (धनु) में प्रवेश करेंगे. वहीं, आपके आठवें भाव में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के लिहाज से आज का दिन भाग्य के सहयोग से भरा रहेगा. नौवें भाव में बना बुधादित्य योग उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी या विदेश से जुड़े व्यापार में बड़ी सफलता का संकेत दे रहा है. दोपहर 12:55 PM तक चंद्रमा के चौथे भाव में रहने से कार्यक्षेत्र में थोड़ा मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन उसके बाद स्थिति आपके पक्ष में होगी. व्यापार में विस्तार के लिए दोपहर बाद का समय शानदार है. यदि कोई नया प्रोजेक्ट या डील फाइनल करनी है, तो अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM) का उपयोग करना सबसे सटीक रहेगा. ध्यान रहे कि दोपहर 03:38 PM से शाम 05:18 PM तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में किसी भी जोखिम भरे निवेश से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज दिन का पहला भाग थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, माता के स्वास्थ्य या घरेलू सुख-साधनों को लेकर चिंता रह सकती है. हालांकि, दोपहर के बाद पांचवें भाव का चंद्रमा रिश्तों में मिठास और रोमांस लाएगा. वैवाहिक जीवन में आठवें भाव के ग्रहों के कारण जीवनसाथी के साथ किसी गुप्त बात को लेकर अनबन हो सकती है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें. लव लाइफ के लिए शाम का समय बहुत यादगार रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, इसलिए यदि बहुत जरूरी न हो तो इस ओर यात्रा टाल दें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिश्रित है. भाग्य भाव का सूर्य आपको आकस्मिक धन लाभ करा सकता है, लेकिन आठवें भाव में शनि-मंगल की युति के कारण अचानक बड़े खर्चों का सामना भी करना पड़ सकता है. दोपहर 12:55 तक प्रॉपर्टी या वाहन पर खर्च के योग हैं. दोपहर बाद शेयर बाजार या लॉटरी से जुड़ा कोई भी रिस्क सोच-समझकर लें. राहुकाल के दौरान धन का बड़ा लेन-देन बिल्कुल न करें. आज पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ सकारात्मक प्रगति हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. आठवें भाव में शनि-मंगल की युति पैरों, हड्डियों या यूरिन से जुड़ी समस्या दे सकती है. दोपहर तक चंद्रमा की चतुर्थ स्थिति हृदय रोगियों के लिए थोड़ी बेचैनी पैदा कर सकती है. आज ज्यादा क्रोध करने से बचें, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. नियमित प्राणायाम करें और शाम के समय हनुमान मंदिर में दर्शन करना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 1 और 5

लकी नंबर: 1 और 5 लकी कलर: सुनहरा (Golden) और नारंगी (Orange)

आज का अचूक उपाय

मंगलवार का दिन है और सूर्य भाग्य स्थान में है, इसलिए आज सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें. राहुकाल (03:38 PM - 05:18 PM) समाप्त होने के बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं और 'हनुमान अष्टक' का पाठ करें. लाल चंदन का तिलक लगाएं और पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें, इससे आपके सभी अटके काम बनेंगे.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 5 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य के साथ आपके आठवें भाव (आयु व संकट) में 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 12:55 PM तक आपके तीसरे भाव (वृश्चिक) में रहेंगे, उसके बाद चौथे भाव (सुख स्थान) में प्रवेश करेंगे. वहीं, आपके सातवें भाव (साझेदारी) में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सतर्कता और संयम का है. आठवें भाव में बना बुधादित्य योग रिसर्च, ज्योतिष या गुप्त विद्याओं से जुड़े लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन सामान्य व्यापारियों के लिए अचानक रुकावटें पैदा कर सकता है. दोपहर 12:55 PM तक चंद्रमा के तीसरे भाव में रहने से आपका साहस बना रहेगा, लेकिन उसके बाद कार्यस्थल पर कुछ घरेलू तनाव का असर दिख सकता है. यदि कोई महत्वपूर्ण मीटिंग या डील करनी है, तो अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM) का समय ही चुनें. दोपहर 03:38 PM से शाम 05:18 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. सातवें भाव में शनि-मंगल और शुक्र की युति जीवनसाथी के साथ गंभीर मतभेद या कलह का संकेत दे रही है. रिश्तों में शक या पुरानी बातों को जगह न दें. दोपहर के बाद जब चंद्रमा चौथे भाव में जाएंगे, तो माता के स्वास्थ्य या घर की सुख-शांति को लेकर चिंता बढ़ सकती है. लव लाइफ में आज शांति बनाए रखें और पार्टनर की बात को धैर्य से सुनें. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर जाने से परहेज करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. आठवें भाव के ग्रह अनपेक्षित खर्च या टैक्स संबंधी उलझनें ला सकते हैं. हालांकि, तीसरे भाव का चंद्रमा दोपहर तक छोटे-मोटे लाभ के अवसर देगा. किसी को भी पैसा उधार न दें, क्योंकि उसके वापस मिलने की संभावना कम है. राहुकाल के दौरान निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है. आज सुख-सुविधाओं की वस्तुओं की मरम्मत या घर के रखरखाव पर धन खर्च होने के योग हैं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन मध्यम है. सातवें भाव के ग्रहों के कारण कमर के निचले हिस्से, नसों या यूरिन से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. आठवें भाव का सूर्य अचानक सिरदर्द या तनाव दे सकता है. दोपहर के बाद चंद्रमा के चौथे भाव में जाने से सीने में जकड़न या सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है. आज योग और मेडिटेशन को समय दें. वाहन सावधानी से चलाएं और जंक फूड से पूरी तरह परहेज करें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 5 और 6

लकी नंबर: 5 और 6 लकी कलर: हल्का हरा (Light Green) और सफेद

आज का अचूक उपाय

मंगलवार का दिन है और आपके सातवें भाव में भारी ग्रहों की युति है, इसलिए आज भगवान गणेश के साथ-साथ हनुमान जी की पूजा करें. गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें. राहुकाल (03:38 PM - 05:18 PM) समाप्त होने के बाद सुंदरकांड का पाठ करना आपके वैवाहिक और व्यापारिक संकटों को दूर करेगा. पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ रहेगा.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 5 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, मीन राशि में शनि और मंगल के साथ आपके छठे भाव (रोग, ऋण और शत्रु) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 12:55 PM तक आपके दूसरे भाव (वृश्चिक) में रहेंगे, उसके बाद तीसरे भाव (पराक्रम स्थान) में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि से सातवें भाव (साझेदारी) में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के लिहाज से आज का दिन काफी प्रभावशाली रहने वाला है. सातवें भाव में बना 'बुधादित्य योग' व्यापारिक साझेदारी और नए अनुबंधों के लिए शानदार अवसर लेकर आएगा. दोपहर 12:55 PM तक चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से वाणी के प्रभाव से अटके हुए व्यावसायिक कार्य पूरे होंगे. यदि आप कोई नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं या बड़ी डील फाइनल करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM) का समय सबसे सटीक रहेगा. हालांकि, छठे भाव में शनि-मंगल की युति के कारण कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा. ध्यान रहे कि दोपहर 03:38 PM से शाम 05:18 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी जोखिम भरा फैसला न लें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. सातवें भाव का सूर्य जीवनसाथी के स्वभाव में थोड़ा गुस्सा या अधिकार की भावना पैदा कर सकता है, लेकिन बुध की मौजूदगी बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाने में मदद करेगी. छठे भाव के ग्रहों के कारण ननिहाल पक्ष से कोई तनावपूर्ण समाचार मिल सकता है. दोपहर के बाद जब चंद्रमा तीसरे भाव में जाएंगे, तो भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और छोटी दूरी की सुखद यात्रा के योग बनेंगे. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, इसलिए यदि संभव हो तो इस ओर यात्रा टाल दें या सावधानी बरतें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मजबूत है. दोपहर तक चंद्रमा के धन भाव में होने से बैंक बैलेंस में वृद्धि के योग हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. हालांकि, छठे भाव में शनि-मंगल की स्थिति पुरानी उधारी या स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के प्रति संकेत दे रही है. निवेश के लिए दोपहर से पहले का समय शुभ है. राहुकाल के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें, वरना वापसी में मुश्किल हो सकती है. प्रॉपर्टी से जुड़े निवेश में आज का दिन लाभप्रद सिद्ध होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा. छठे भाव में शनि, मंगल और शुक्र की युति पेट के निचले हिस्से, नसों या जोड़ों में दर्द का कारण बन सकती है. अधिक काम के बोझ के कारण शाम तक थकान महसूस होगी. दोपहर के बाद चंद्रमा का तीसरे भाव में गोचर मानसिक साहस तो बढ़ाएगा, लेकिन जल्दबाजी में चोट लगने की आशंका रहेगी. आज वाहन सावधानी से चलाएं और जंक फूड से परहेज करें. पर्याप्त नींद लेना आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 7 और 2

लकी नंबर: 7 और 2 लकी कलर: चमकीला सफेद (Bright White) और आसमानी नीला

आज का अचूक उपाय

मंगलवार का दिन है और आपके छठे भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए आज हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं. राहुकाल (03:38 PM - 05:18 PM) समाप्त होने के बाद बजरंग बाण का पाठ करें. गरीब बच्चों को मीठी वस्तु का दान करें और गाय को गुड़ खिलाएं. इससे ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 5 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मीन राशि में शनि और शुक्र के साथ आपके पांचवें भाव (विद्या, संतान और प्रेम) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 12:55 PM तक आपकी ही राशि (लग्न) में रहेंगे, उसके बाद दूसरे भाव (धन स्थान) में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि से छठे भाव (शत्रु व रोग) में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी. छठे भाव में बना बुधादित्य योग आपको शत्रुओं और प्रतियोगियों पर बड़ी जीत दिलाएगा. दोपहर 12:55 PM तक चंद्रमा के आपकी राशि में होने से आप मानसिक रूप से बहुत सक्रिय और प्रभावशाली रहेंगे. व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, विशेषकर सरकारी टेंडर या कोर्ट-कचहरी से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं. यदि कोई बड़ा सौदा करना है, तो अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM) का समय सबसे उत्तम रहेगा. हालांकि, दोपहर 03:38 PM से शाम 05:18 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की कागजी कार्रवाई न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिए आज का दिन भावुकता से भरा रहेगा. पांचवें भाव में शनि-मंगल और शुक्र की युति लव लाइफ में थोड़ा तनाव या गलतफहमी पैदा कर सकती है; पार्टनर की किसी बात को दिल पर न लें. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद जब चंद्रमा दूसरे भाव में जाएंगे, तो वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, वरना परिवार के किसी सदस्य से बहस हो सकती है. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा टालना ही बेहतर होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है. दोपहर 12:55 के बाद जब चंद्रमा आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे, तो फंसा हुआ पैसा वापस मिलने या आय के नए स्रोत खुलने के प्रबल योग बनेंगे. पांचवें भाव के ग्रहों के कारण शेयर बाजार या सट्टेबाजी में जोखिम लेने से बचें, क्योंकि वहां शनि-मंगल की स्थिति अचानक घाटा भी करा सकती है. राहुकाल के दौरान कीमती वस्तुओं की खरीदारी से बचें. पुराने कर्ज चुकाने के लिए आज का दिन शुभ है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. लग्न में चंद्रमा के कारण सुबह के वक्त थोड़ा आलस्य और भारीपन महसूस हो सकता है. छठे भाव का सूर्य पुरानी बीमारियों से राहत तो दिलाएगा, लेकिन पांचवें भाव के ग्रहों के कारण पेट के निचले हिस्से या लीवर से संबंधित परेशानी हो सकती है. आज खान-पान का विशेष ध्यान रखें और मसालेदार भोजन से परहेज करें. हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा प्रदान करेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 9 और 4

लकी नंबर: 9 और 4 लकी कलर: गहरा लाल (Deep Red) और मरून

आज का अचूक उपाय

मंगलवार का दिन है और मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए आज हनुमान जी की उपासना आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी. हनुमान जी को लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. राहुकाल (03:38 PM - 05:18 PM) समाप्त होने के बाद सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. तांबे का कोई सिक्का अपने पास रखना आज आपके कार्यों में सफलता सुनिश्चित करेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 5 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी गुरु वृष राशि में आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 12:55 PM तक आपके बारहवें भाव (वृश्चिक) में रहेंगे, उसके बाद आपकी ही राशि (लग्न) में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि से पांचवें भाव (संतान व विद्या) में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है और चौथे भाव (सुख स्थान) में शनि, मंगल व शुक्र की युति है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन धैर्य और योजना के साथ आगे बढ़ने का है. दोपहर 12:55 PM तक चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से मन में अज्ञात भय या काम में एकाग्रता की कमी रह सकती है. हालांकि, जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपका आत्मविश्वास लौट आएगा. पांचवें भाव का 'बुधादित्य योग' शेयर बाजार, शिक्षा और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ दिलाएगा. यदि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM) का समय सबसे शुभ रहेगा. ध्यान रहे कि दोपहर 03:38 PM से शाम 05:18 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज सुख-सुविधाओं पर चर्चा होगी, लेकिन चौथे भाव में शनि-मंगल की उपस्थिति घर के माहौल में थोड़ी गर्माहट या माता के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है. वैवाहिक जीवन में दोपहर के बाद सुधार आएगा; चंद्रमा का आपकी राशि में आना जीवनसाथी के प्रति आपके आकर्षण और प्रेम को बढ़ाएगा. लव लाइफ के लिए शाम का समय बहुत शानदार है, आप पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, इसलिए यदि संभव हो तो इस ओर यात्रा टाल दें या सावधानी बरतें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित रहेगा. दोपहर तक का समय थोड़े खर्चों वाला हो सकता है, विशेषकर यात्रा या स्वास्थ्य पर. लेकिन दोपहर बाद धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे. पांचवें भाव के ग्रहों के कारण अचानक किसी निवेश से लाभ मिल सकता है. राहुकाल के दौरान धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. प्रॉपर्टी या घर की मरम्मत पर खर्च होने के योग हैं, लेकिन यह निवेश भविष्य में आपको मानसिक शांति देगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन मिश्रित है. सुबह के वक्त अनिद्रा या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. चौथे भाव के ग्रहों के कारण सीने में भारीपन या ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव की समस्या हो सकती है. दोपहर बाद जब चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे, तो आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और क्रोध से बचें. योग और ध्यान आज आपके लिए विशेष फलदायी रहेंगे.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 3 और 9

लकी नंबर: 3 और 9 लकी कलर: पीला (Yellow) और केसरिया

आज का अचूक उपाय

मंगलवार का दिन है और गुरु की स्थिति छठे भाव में है, इसलिए आज हनुमान जी को चोला चढ़ाना या बूंदी का प्रसाद चढ़ाना अत्यंत शुभ रहेगा. राहुकाल (03:38 PM - 05:18 PM) समाप्त होने के बाद 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं और किसी जरूरतमंद को लाल फल दान करें. इससे पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और शत्रुओं का नाश होगा.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - 5 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शनि, मीन राशि में मंगल और शुक्र के साथ आपके तीसरे भाव (पराक्रम स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 12:55 PM तक आपके ग्यारहवें भाव (वृश्चिक) में रहेंगे, उसके बाद बारहवें भाव में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि से चौथे भाव (सुख स्थान) में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साहस और सूझबूझ के मेल का है. तीसरे भाव में स्वामी शनि के साथ मंगल की उपस्थिति आपको गजब का आत्मविश्वास देगी, जिससे आप कठिन से कठिन कार्यों को भी निपटा लेंगे. दोपहर 12:55 PM तक चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से व्यापार में बड़ा लाभ होने के योग हैं. यदि आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM) का समय सबसे सटीक रहेगा. हालांकि, दोपहर बाद चंद्रमा के बारहवें भाव में जाने से काम के सिलसिले में अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है. ध्यान रहे कि दोपहर 03:38 PM से शाम 05:18 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट पर निवेश न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चौथे भाव का बुधादित्य योग घर में सुख-सुविधाओं की वृद्धि और शांति का संकेत दे रहा है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन तीसरे भाव के ग्रहों के कारण भाइयों या छोटे भाई-बहनों के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है. लव लाइफ में दोपहर तक का समय बहुत रोमांटिक रहेगा, लेकिन शाम के समय दूरी या किसी गलतफहमी के कारण मन थोड़ा उदास रह सकता है. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, इसलिए यदि संभव हो तो इस ओर यात्रा टाल दें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुरुआत में बहुत लाभप्रद है. दोपहर 12:55 तक आय के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं और पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. चौथे भाव का सूर्य घर या वाहन पर खर्च के योग भी बना रहा है. दोपहर के बाद धन के लेन-देन में बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि बारहवें भाव का चंद्रमा अचानक और व्यर्थ के खर्चे ला सकता है. राहुकाल के दौरान किसी को उधार देने से बचें, वरना वह पैसा वापस मिलना मुश्किल होगा. निवेश के लिए सुबह का समय ही चुनें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन मध्यम है. तीसरे भाव के शनि-मंगल आपको शारीरिक रूप से सक्रिय तो रखेंगे, लेकिन कंधों, गर्दन या नसों में खिंचाव की समस्या हो सकती है. दोपहर के बाद बारहवें भाव का चंद्रमा अनिद्रा, आंखों में जलन या मानसिक थकान दे सकता है. काम के बीच-बीच में आराम जरूर करें. आज वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और मंगलवार के दिन तामसिक भोजन (मांसाहार या शराब) से पूरी तरह दूर रहें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 8 और 4

लकी नंबर: 8 और 4 लकी कलर: गहरा नीला (Dark Blue) और भूरा (Brown)

आज का अचूक उपाय

मंगलवार का दिन है और शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए आज हनुमान जी की पूजा आपके लिए 'रामबाण' सिद्ध होगी. हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. राहुकाल (03:38 PM - 05:18 PM) के बाद हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और काली उड़द का दान करें. इससे आपके मार्ग की सभी बाधाएं दूर होंगी और पराक्रम में वृद्धि होगी.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 5 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शनि, मीन राशि में मंगल और शुक्र के साथ आपके दूसरे भाव (धन व वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 12:55 PM तक आपके दसवें भाव (वृश्चिक) में रहेंगे, उसके बाद ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम स्थान) में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शानदार और ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है. दसवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति दोपहर 12:55 PM तक आपको कार्यक्षेत्र में वर्चस्व और सम्मान दिलाएगी. इसके बाद चंद्रमा का ग्यारहवें भाव में जाना व्यापार में अचानक बड़े आर्थिक लाभ का संकेत है. तीसरे भाव का 'बुधादित्य योग' आपकी संवाद शैली और मार्केटिंग कौशल को धार देगा, जिससे नई डील फाइनल होंगी. यदि आप कोई नया व्यावसायिक निवेश या अनुबंध करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM) का समय सबसे सफल रहेगा. ध्यान रहे कि दोपहर 03:38 PM से शाम 05:18 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण सौदे पर हस्ताक्षर करने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. दूसरे भाव में शनि-मंगल और शुक्र की युति परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्य की चर्चा का संकेत दे रही है. हालांकि, वाणी भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव होने के कारण बोलते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, वरना अपनों से अनबन हो सकती है. वैवाहिक जीवन में दोपहर के बाद सुधार आएगा और जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. लव लाइफ में आज कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, इसलिए यदि अनिवार्य न हो तो इस ओर यात्रा टाल दें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन धन वर्षा वाला साबित हो सकता है. दूसरे भाव के स्वामी और ग्रहों की स्थिति संचित धन में वृद्धि कराएगी. दोपहर 12:55 के बाद जब चंद्रमा लाभ भाव में जाएंगे, तो आय के नए स्रोत खुलेंगे और पुराने अटके हुए पैसे की वापसी होगी. निवेश के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है, विशेषकर सोने या रियल एस्टेट में. हालांकि, राहुकाल के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें. आज पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन सामान्यतः अच्छा रहेगा. तीसरे भाव का सूर्य आपको ऊर्जा और साहस से भरपूर रखेगा. हालांकि, दूसरे भाव में शनि-मंगल की उपस्थिति मुख रोग, दांतों में दर्द या गले में इन्फेक्शन की समस्या दे सकती है. बाहर के खान-पान से परहेज करें. दोपहर के बाद आप खुद को मानसिक रूप से बहुत हल्का और प्रसन्न महसूस करेंगे. तनाव मुक्त रहने के लिए आज शाम को हनुमान मंदिर में दर्शन करना और मंत्र जाप करना लाभदायक रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 8 और 5

लकी नंबर: 8 और 5 लकी कलर: गहरा नीला (Navy Blue) और फिरोजा (Turquoise)

आज का अचूक उपाय

मंगलवार का दिन है और आपकी राशि के स्वामी शनि दूसरे भाव में हैं, इसलिए आज हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा. राहुकाल (03:38 PM - 05:18 PM) समाप्त होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं. चमेली के तेल का दीपक जलाना आपके आर्थिक मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा. माता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 5 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि है. आपकी ही राशि (लग्न) में स्वामी गुरु की दृष्टि के साथ शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है. चंद्रमा आज दोपहर 12:55 PM तक आपके नौवें भाव (वृश्चिक) में रहेंगे, उसके बाद दसवें भाव (कर्म स्थान) में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि से दूसरे भाव (धन स्थान) में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन करियर में बड़े बदलाव और नई जिम्मेदारियों का है. आपकी राशि में शनि और मंगल की युति आपको बहुत अधिक ऊर्जा देगी, लेकिन काम में जल्दबाजी से बचें. दोपहर 12:55 PM तक भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे अटके हुए सरकारी काम पूरे होंगे. इसके बाद जब चंद्रमा दसवें भाव में जाएंगे, तो कार्यक्षेत्र में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी. यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM) का समय सबसे श्रेष्ठ है. ध्यान रहे कि दोपहर 03:38 PM से शाम 05:18 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. आपकी राशि में मंगल और शनि की उपस्थिति स्वभाव में चिड़चिड़ापन या जिद ला सकती है, जिसका असर जीवनसाथी के साथ संबंधों पर पड़ सकता है. हालांकि, शुक्र की उपस्थिति शाम तक माहौल को रोमांटिक और सुखद बना देगी. लव लाइफ में आज किसी पुराने विवाद का अंत होगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, इसलिए यदि संभव हो तो इस ओर यात्रा टाल दें या घर से गुड़ खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन धन लाभ का है. दूसरे भाव (धन भाव) में बना बुधादित्य योग आपकी संचित संपत्ति में वृद्धि कराएगा. पैतृक संपत्ति या परिवार के सहयोग से आज बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है. दोपहर 12:55 के बाद करियर में की गई मेहनत का आर्थिक फल मिलना शुरू होगा. हालांकि, राहुकाल के दौरान किसी भी प्रकार का कर्ज लेने या देने से बचें. शाम के समय सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च होने के योग हैं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सतर्क रहने का है. आपकी राशि में शनि-मंगल की युति रक्तचाप (BP), मांसपेशियों में खिंचाव या सिरदर्द की समस्या दे सकती है. मंगल के प्रभाव से चोट लगने की भी आशंका है, इसलिए वाहन और अग्नि का प्रयोग सावधानी से करें. दोपहर के बाद मानसिक थकान महसूस हो सकती है. आज ध्यान और योग को समय दें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके मानसिक बल को बढ़ाएगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 3 और 1

लकी नंबर: 3 और 1 लकी कलर: पीला (Yellow) और सुनहरा (Golden)

आज का अचूक उपाय

मंगलवार का दिन है और आपकी राशि में ही पाप ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए आज हनुमान जी की शरण में रहना सबसे उत्तम है. हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और बजरंग बाण का पाठ करें. राहुकाल (03:38 PM - 05:18 PM) समाप्त होने के बाद केसर का तिलक लगाएं और किसी जरूरतमंद को चने की दाल या गुड़ का दान करें. इससे आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी और कार्य सिद्ध होंगे.

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