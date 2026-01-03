Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Wolf Supermoon Purnima 2026: वर्ष 2026 में एक ऐसी खगोलीय घटना घटित होने जा रही है, जो अगले 6 महीनों तक लोगों की भावनाओं को प्रभावित करेगी. जनवरी की पूर्णिमा, जिसे वुल्फ मून भी कहा जाता है, 3 जनवरी 2026 को अपने चरण पर होगी.

हालांकि ये मात्र पूर्णिमा ही नहीं है, यह एक सुपरमून है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के कारण सामान्य से कई गुना बड़ा और चमकीला नजर आएगा.

कर्क राशि में नजर आने वाला वुल्फ सुपरमून सच्चाई और भावनात्मक समर्थन की मांग करता है. चंद्रमा की रोशनी से प्रभावित होकर हर कोई अपनी भावनाओं में अजीब तरह का परिवर्तन महसूस करेगा. लेकिन 4 राशियों के जातकों के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

यदि आप कार्डिनल राशियों (मेष, मकर, कर्क, तुला) में आते हैं, तो घावों को भरने वाले देवता चिरोन, सुपरमून के साथ मिलकर आपके जीवन में एक बेहतरीन और परिवर्तनकारी बदलाव लाने की योजना बन रहे हैं.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के लोगों के लिए वुल्फ सुपरमून आपके स्वभाव को प्रभावित कर सकता है. इसके साथ ही चिरोन के आपकी राशि में सीधी चाल चलने के कारण अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं.

कर्क राशि में पूर्णिमा का यह समय घर और पारिवारिक जीवन में संयम और शांति लाने का काम करेगा. घरेलू कलह जो लंबे समय से चला आ रहा है, उसका अंत हो सकता है.

कर्क राशि (Cancer)

सुपरमून की रोशनी सीधे कर्क राशि पर पड़ रही है. वुल्फ मून के मेजबान होने के नाते आप इसके केंद्र में हैं. ये समय आपके लिए पहचान की फिर से प्राप्ति का है. साल 2025 में अपना पूरा ध्यान दूसरों की गतिविधियों पर देने के कारण ये साल अपने आप पर काम करने का है.

आपकी राशि में स्थित सुपरमून इस जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा. दुनिया के सामने खुद को जाहिर करने के तरीके में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे.

मकर राशि (Capricorn)

जब सूर्य आपकी राशि से होकर गुजरता है, तो इसके उलट चंद्रमा आपके सातवें भाव को दर्शाता है. मकर राशि के जातकों के लिए साल 2026 का वुल्फ मून प्रेम और बिजनेस के लिहाज से अनुकूल रहने वाला है. एक कुशल निर्माता होने के नाते लोगों के साथ मिलकर किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं.

आपके साथ आपसे जुड़े लोगों के जीवन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. रिश्तों में चल रही कड़वाहट अब खत्म होने को है. किसी भी नई चीज को सीखने के लिए ये समय आपके पक्ष में रहने वाला है.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए वुल्फ सुपरमून आपके पेशेवर जीवन के सबसे अहम पहलू करियर पर प्रभाव डालता है. जीवन में फायदे और नुकसान का आकलन करने से निर्णय लेने में गलतियां हो सकती है. सुपरमून आपके लिए वास्तविक चेतावनी है कि, जाग जाओ.

संभावना है कि, अचानक से कोई चुनौतीपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें आपकी जिम्मेदारी लेने पड़ सकती हो. नौकरी या करियर में किसी भी तरह का दिखावा करने से बचें.