हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरWolf Supermoon 2026: कर्क राशि में चमकेगा सबसे शक्तिशाली पूर्णिमा चंद्रमा, 4 राशियों के लिए निर्णायक मोड़

Wolf Supermoon 2026: कर्क राशि में चमकेगा सबसे शक्तिशाली पूर्णिमा चंद्रमा, 4 राशियों के लिए निर्णायक मोड़

Supermoon Purnima 2026: आज यानी 3 जनवरी 2026, चंद्रमा सामान्य से काफी बड़ा और चमकीला नजर आने वाला है. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, पूर्णिमा का ये सुपरमून 4 राशियों की भावनाओं को प्रभावित करेगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 03 Jan 2026 11:08 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Wolf Supermoon Purnima 2026: वर्ष 2026 में एक ऐसी खगोलीय घटना घटित होने जा रही है, जो अगले 6 महीनों तक लोगों की भावनाओं को प्रभावित करेगी. जनवरी की पूर्णिमा, जिसे वुल्फ मून भी कहा जाता है, 3 जनवरी 2026 को अपने चरण पर होगी.

हालांकि ये मात्र पूर्णिमा ही नहीं है, यह एक सुपरमून है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के कारण सामान्य से कई गुना बड़ा और चमकीला नजर आएगा. 

कर्क राशि में नजर आने वाला वुल्फ सुपरमून सच्चाई और भावनात्मक समर्थन की मांग करता है. चंद्रमा की रोशनी से प्रभावित होकर हर कोई अपनी भावनाओं में अजीब तरह का परिवर्तन महसूस करेगा. लेकिन 4 राशियों के जातकों के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. 

यदि आप कार्डिनल राशियों (मेष, मकर, कर्क, तुला) में आते हैं, तो घावों को भरने वाले देवता चिरोन, सुपरमून के साथ मिलकर आपके जीवन में एक बेहतरीन और परिवर्तनकारी बदलाव लाने की योजना बन रहे हैं. 

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के लोगों के लिए वुल्फ सुपरमून आपके स्वभाव को प्रभावित कर सकता है. इसके साथ ही चिरोन के आपकी राशि में सीधी चाल चलने के कारण अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं.

कर्क राशि में पूर्णिमा का यह समय घर और पारिवारिक जीवन में संयम और शांति लाने का काम करेगा. घरेलू कलह जो लंबे समय से चला आ रहा है, उसका अंत हो सकता है. 

कर्क राशि (Cancer)

सुपरमून की रोशनी सीधे कर्क राशि पर पड़ रही है. वुल्फ मून के मेजबान होने के नाते आप इसके केंद्र में हैं. ये समय आपके लिए पहचान की फिर से प्राप्ति का है. साल 2025 में अपना पूरा ध्यान दूसरों की गतिविधियों पर देने के कारण ये साल अपने आप पर काम करने का है.

आपकी राशि में स्थित सुपरमून इस जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा. दुनिया के सामने खुद को जाहिर करने के तरीके में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे.

मकर राशि (Capricorn)

जब सूर्य आपकी राशि से होकर गुजरता है, तो इसके उलट चंद्रमा आपके सातवें भाव को दर्शाता है. मकर राशि के जातकों के लिए साल 2026 का वुल्फ मून प्रेम और बिजनेस के लिहाज से अनुकूल रहने वाला है. एक कुशल निर्माता होने के नाते लोगों के साथ मिलकर किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं.

आपके साथ आपसे जुड़े लोगों के जीवन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. रिश्तों में चल रही कड़वाहट अब खत्म होने को है. किसी भी नई चीज को सीखने के लिए ये समय आपके पक्ष में रहने वाला है. 

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए वुल्फ सुपरमून आपके पेशेवर जीवन के सबसे अहम पहलू करियर पर प्रभाव डालता है. जीवन में फायदे और नुकसान का आकलन करने से निर्णय लेने में गलतियां हो सकती है. सुपरमून आपके लिए वास्तविक चेतावनी है कि, जाग जाओ.

संभावना है कि, अचानक से कोई चुनौतीपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें आपकी जिम्मेदारी लेने पड़ सकती हो. नौकरी या करियर में किसी भी तरह का दिखावा करने से बचें.  

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 03 Jan 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Supermoon Horoscope 2026 Astrology 2026 Purnima 2026 Supermoon 2026

Frequently Asked Questions

मकर राशि के लिए वुल्फ सुपरमून प्रेम और व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा?

मकर राशि के जातकों के लिए 2026 का वुल्फ मून प्रेम और व्यवसाय के लिहाज से अनुकूल रहेगा। रिश्तों में कड़वाहट खत्म हो सकती है और नई चीजें सीखने का यह अच्छा समय है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Brazil Bus Accident: दक्षिणी ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत, 7 घायल
दक्षिणी ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत
मध्य प्रदेश
एमपी: जबलपुर में अभद्र टिप्पणी पर बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
एमपी: जबलपुर में अभद्र टिप्पणी पर बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
टेलीविजन
TRP Report: 'अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें बाकी टॉप 10 शोज का हाल
अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement

वीडियोज

Jabalpur में उग्र भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, घटना के बाद इलाके पर तनाव का आसर
Prayagraj Magh Mela में आज करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी ।Magh Mela
Jabalpur में मचा बवाल, दो गुटों के बीच शुरू विवाद को शांत करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज
Prayagraj के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले की आज से शुरूआत,संगम पहुंचे लाखों श्रद्धालु ।Magh Mela
Indore में खराब पानी से हुई मौतों पर ABP News के हाथ लगी अहम जानकारी, खुसाला देख उड़ जाएगा होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Brazil Bus Accident: दक्षिणी ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत, 7 घायल
दक्षिणी ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत
मध्य प्रदेश
एमपी: जबलपुर में अभद्र टिप्पणी पर बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
एमपी: जबलपुर में अभद्र टिप्पणी पर बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
टेलीविजन
TRP Report: 'अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें बाकी टॉप 10 शोज का हाल
अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
विश्व
अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
US में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, ISIS से जुड़े आरोपी को दबोचा
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
नौकरी
PGIMER में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, मेडिकल और नॉन-मेडिकल पदों पर बंपर भर्ती, जानें डिटेल्स
PGIMER में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, मेडिकल और नॉन-मेडिकल पदों पर बंपर भर्ती, जानें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
अकबर के दरबार का प्रिय रत्न, दर्दनाक था जिसका अंत; अंतिम संस्कार के लिए शव तक नहीं हुआ नसीब
अकबर के दरबार का प्रिय रत्न, दर्दनाक था जिसका अंत; अंतिम संस्कार के लिए शव तक नहीं हुआ नसीब
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget