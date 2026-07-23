Budh Margi 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, शिक्षा, व्यापार, वाणी, संचार और गणना का कारक माना जाता है. जब बुध वक्री होते हैं तो संचार, फैसलों, दस्तावेजों और व्यापारिक कार्यों में रुकावट या भ्रम की स्थिति बन सकती है.

लेकिन 24 जुलाई 2026 को बुध ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध के मार्गी होने से कई रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं कि बुध के मार्गी होने का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि तक किन-किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है.

12 राशियों पर बुध मार्गी का प्रभाव

बुध के मार्गी होने से करियर में रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को भी लाभ मिल सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा.

वृषभ राशि

परिवार और आर्थिक मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. व्यापारियों को पुराने निवेश का लाभ मिल सकता है. रिश्तों में चल रही गलतफहमियां धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं.

मिथुन राशि

बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए इसका प्रभाव सबसे अधिक महसूस हो सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरी, इंटरव्यू, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग और व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

कर्क राशि

अचानक खर्चों में कमी आ सकती है और रुके हुए भुगतान मिलने की संभावना है. विदेश से जुड़े कार्यों में गति आएगी. मानसिक तनाव भी पहले की तुलना में कम हो सकता है.

सिंह राशि

आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है. किसी पुराने लक्ष्य को पूरा करने का अवसर मिल सकता है.

कन्या राशि

करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. नौकरी बदलने या प्रमोशन की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है.

भाग्य का साथ मिलने लगेगा. उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, कानूनी मामलों और धार्मिक कार्यों में सफलता के योग बन सकते हैं. लंबे समय से रुका काम आगे बढ़ सकता है.

वृश्चिक राशि

आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर लें. शोध, बीमा, टैक्स और गुप्त योजनाओं से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है.

धनु राशि

वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में सुधार होगा. बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं. नए अनुबंध या डील मिलने की संभावना है.

मकर राशि

नौकरी में प्रदर्शन बेहतर रहेगा. विरोधियों पर जीत मिल सकती है. स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याओं में सुधार आने के संकेत हैं. कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ सकता है.

कुंभ राशि

प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. रचनात्मक कार्यों, लेखन और कला से जुड़े लोगों को नई पहचान मिल सकती है.

मीन राशि

घर-परिवार का माहौल बेहतर रहेगा. संपत्ति, वाहन या घर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. माता-पिता का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

बुध मार्गी होने पर क्या करें?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं.

बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें.

"ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.

हरी मूंग, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र का दान करें.

गाय को हरा चारा खिलाएं.

झूठ बोलने और कटु वाणी से बचें.

ज्योतिषाचार्य की राय

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, बुध के मार्गी होने से संचार, व्यापार, शिक्षा और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार देखने को मिलता है. जिन लोगों के महत्वपूर्ण कार्य पिछले कुछ समय से अटके हुए थे, उन्हें इस अवधि में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपनी व्यक्तिगत कुंडली का भी विचार करना चाहिए.

24 जुलाई 2026 को बुध का मार्गी होना कई राशियों के लिए राहत और नई शुरुआत का संकेत माना जा रहा है. विशेष रूप से शिक्षा, व्यापार, नौकरी, संचार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि ज्योतिषीय फल व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है.

FAQ

बुध मार्गी कब हो रहे हैं?

24 जुलाई 2026 को बुध ग्रह मार्गी हो रहे हैं.

बुध ग्रह किन क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं?

बुद्धि, शिक्षा, व्यापार, वाणी, संचार, लेखन, तर्क और गणना.

बुध मार्गी होने से किन लोगों को अधिक लाभ मिल सकता है?

विद्यार्थियों, व्यापारियों, लेखकों, मीडिया, मार्केटिंग, आईटी, बैंकिंग और संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों को.

बुध को मजबूत करने का सरल उपाय क्या है?

बुधवार को गणेश पूजा करें, "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का जाप करें और हरी मूंग का दान करें.

क्या सभी राशियों पर बुध मार्गी का समान प्रभाव पड़ता है?

नहीं. इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

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