Shukra Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह की चाल में बदलाव को महत्वपूर्ण माना गया है. शुक्र प्रेम, सौंदर्य, कला, वैभव और सुख-सुविधा के कारक माने जाते हैं. शुक्र की चाल में जब भी बदलाव होता है तो, संभवत: इसका प्रभाव राशिचक्र की सभी 12 राशियों पर भी पड़ता है.

शुक्र का राशि परिवर्तन कुछ राशियों के जीवन में तरक्की व उन्नति के मार्ग खोलता है तो कुछ के लिए समय चुनौतिपूर्ण हो जाता है. इसलिए जान लीजिए कि, वृश्चिक राशि में गोचर कर शुक्र किस राशि के जीवन में कैसा प्रभाव डालेंगे.

वृश्चिक राशि में शुक्र गोचर 2025 (Venus Transit 2025 in Scorpio)

बुधवार, 26 नवंबर को शुक्र सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और 20 दिसंबर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे. इसके बाद शुक्र का अगला गोचर धनु राशि में होगा. बता दें कि शुक्र किसी एक राशि में लगभग 23-25 दिनों तक रहता है.

शुक्र को ज्योतिष में धन, वैभव, सुख-सुविधा, प्रेम, कला, विलासिता और भौतिक सुख-सुविधा का कारक माना गया है. शुक्र के वृश्चिक में गोचर से सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा. कुछ राशियों के जीवन में अचानक धनलाभ के योग मजबूत होंगे तो कुछ के लिए यह समय मानसिक तनाव और रिश्तों में उलझनें पैदा कर सकता है. आइए ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास जी से जानते हैं शुक्र का गोचर किस राशि पर क्या असर डालेगा.

मेष राशि (Aries)

शुक्र आपकी राशि से दूसरे और सातवें भाव का स्‍वामी है और आठवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन सफलता के लिए थोड़ा धैर्य बनाकर रखें. कार्य-व्यापार में नुकसान होने की संभावना बन रही है.

वृषभ राशि (Taurus)

आपकी राशि के पहले और छठे भाव के स्‍वामी शुक्र गोचर के बाद 7वें भाव में आएंगे. इस दौरान आपके काम और तनाव का बोझ बढ़ सकता है. व्यापारियों व कारोबारियों के मुनाफे में कमी आ सकती है. पैसे खर्च करने से पहले योजना बनाकर चलें, तो बेहतर होगा.

मिथुन राशि (Gemini)

शुक्र गोचर से आपके धनहानि की संभवना बन रही है. शुक्र आपकी राशि के 5वें और 12वें भाव के स्‍वामी होकर आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे. इस दौरान अनचाहे खर्चे सामने आ सकते हैं. मैरिटल लाइफ में भी चिंताए बढ़ सकती है.

कर्क राशि (Cancer)

आपकी राशि के चौथे और ग्‍यारहवें भाव के स्‍वामी होकर शुक्र अब पांचवे भाव में गोचर करने जा रहे हैं. यह गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा. प्रेम जीवन में मिठास और रचनात्मक कार्यों में सफलता के संकेत मिल रहे हैं. संतान सुख भी मिल सकता है.

सिंह राशि (Leo)

शुक्र इस राशि के तीसरे और दसवें भाव के स्‍वामी हैं और आपकी राशि से चौथे भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं. इससे घर-परिवार से जुड़े मामले सुलझेंगे. प्रॉपर्टी लाभ हो सकता है. लेकिन गुस्सा नियंत्रण में रखें.

कन्या राशि (Virgo)

आपकी राशि के दूसरे और नौवें भाव के स्‍वामी शुक्र अब तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. इससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है. जीवनसाथी के साथ आकर्षण में कमी आएगी. कार्य-व्यापार में भी औसत सफलता प्राप्त होगी. यात्रा के योग बन सकते हैं.

तुला राशि (Libra)

आपके लग्न और छठे भाव के स्‍वामी शुक्र गोचर कर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे. अनचाही चिंताएं और परेशानियों में बढ़ोतरी होगी. बढ़ते खर्चों के बीच आपको महंगे सामान खरीदने की इच्छा भी हो सकती है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के 7वें और 12वें भाव के स्‍वामी शुक्र ने लग्न (पहले) भाव में गोचर किया है. इस दौरान आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी. धन लाभ और खर्चे दोनों होंगे.

धनु राशि (Sagittarius)

आपकी राशि के छठे और 11वें भाव के स्‍वामी शुक्र का गोचर 12वें भाव में हुआ है. पुराने विवाद खत्म होंगे. मन में आध्यात्मिकता बढ़ सकती है. लेकिन कार्यक्षेत्र को लेकर कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

मकर राशि (Capricorn)

आपकी राशि के 5वें और 10वें भाव के स्‍वामी शुक्र का गोचर आपके ग्‍यारहवें भाव में हुआ है. इस समय नए संपर्कों का लाभ मिलेगा. सोशल सर्कल से काम बनेगा. लव लाइफ भी एक्टिव रहेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

शुक्र कुंभ राशि के चौथे और नौवें भाव के स्‍वामी हैं और गोचर कर नौवें भाव में प्रवेश किया है. इससे जॉब में बड़ी उपलब्धि, प्रमोशन या पोजीशन में बदलाव संभव है. लेकिन कार्यक्षेत्र में अधिक सजग रहने की जरूरत है.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वाले जातकों को शुक्र गोचर का अधिक लाभ नहीं मिल पाएगा. ज्योतिष के अनुसार, शुक्र आपकी राशि के तीसरे और आठवें भाव के स्‍वामी हैं और नौवें भाव में गोचर किया है. इस समय धन संकट की स्थिति बन सकती है. अनावश्यक बहस रिश्तों में टकराव पैदा कर सकता है.

