हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरShukra Gochar 2025: इन राशियों के सिंगल लोगों के शादी की टेंशन होगी खत्म, स्वराशि में आकर पार्टनर से मिलाएंगे शुक्र

Shukra Gochar 2025: इन राशियों के सिंगल लोगों के शादी की टेंशन होगी खत्म, स्वराशि में आकर पार्टनर से मिलाएंगे शुक्र

Shukra Gochar 2025: शुक्र आज 2 नवंबर को स्वराशि तुला में प्रवेश कर चुके हैं और 25 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे. तुला राशि में आकर शुक्र सिंगल लोगों के जीवन में लाइफ पार्टनर की एंट्री करा सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 Nov 2025 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

Shukra Gochar 2025: शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में धन, विलासिता, सुख-सौभाग्य, प्रेम, रोमांस, सौंदर्य आदि का कारक ग्रह माना जाता है. वैसे तो समय-समय पर शुक्र राशि और नक्षत्र बदलते हैं रहते हैं. लेकिन नवंबर का महीना खास रहेगा. क्योंकि इस महीने शुक्र की चाल में पूरे चार बार बदलाव आएगा.

आज 2 नवंबर को शुक्र का गोचर तुला राशि में हुआ है, जोकि शुक्र के स्वामित्व वाली ही राशि है. खास बात यह है कि, चार महीनों से बंद पड़े (चातुर्मास) विवाह मुहूर्त की शुरुआत भी आज से ही हुई है. ऐसे में इसी शुभ घड़ी में शुक्र का गोचर करना कई सिंगल लोगों के जीवन में लाइफ पार्टनर की एंट्री करा सकता है यानी विवाह के योग बना सकता है.

ज्योतिष की मानें तो, तुला राशि में गोचर करने के बाद शुक्र ग्रह तीन राशि वाले जातकों पर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाले हैं. खासकर अगर ये राशियां विवाह योग्य हैं और किसी कारण अब तक सिंगल हैं तो जल्द ही आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं. शुक्र की कृपा से इन राशियों के विवाह में आने वाली रुकावटे दूर होंगी और जल्द ही जीवनसाथी का साथ मिलेगा. आइए जानते हैं इन शुभ राशियों के बारे में.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)- तुला की तरह की शुक्र वृषभ राशि के स्वामी ग्रह हैं. ऐसे में शुक्र का यह गोचर वृष राशि वाले जातकों के लिए भी शुभ रहने वाला है. आपके जीवन में आ रही विवाह की अड़चने दूर होंगी और जल्द ही आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं. यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका रिश्ता विवाह में बदल सकता है. साथ ही विवाहित लोगों के जीवन में भी प्रेम और रोमांस बढ़ेगा.

तुला राशि (Libra Horoscope)- शुक्र ने गोचर कर आपकी राशि में ही प्रवेश किया है और 25 नवंबर तक तुला राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते रहेंगे. विवाहितों के लिए तो यह समय शुभ रहेगा ही, साथ ही सिंगल लोगों के पार्टनर की तलाश भी खत्म होगी और विवाह के योग बनेंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)- शुक्र गोचर का लाभ वृश्चिक राशि वालों को भी मिलेगा. प्रेम और पैसा दोनों का सुख मिलेगा. धन से जुड़ी समस्या दूर होगी. अधिक संभावना है कि इस दौरान मनचाहे पार्टनर की एंट्री आपके जीवन में हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 02 Nov 2025 02:01 PM (IST)
Tags :
Venus Transit Zodiac Sign Shadi Muhurat Astrology Shukra Gochar 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
64 की उम्र में भी कैसे खुद को फिट रखते हैं सुनील शेट्टी, जानें डायट सीक्रेट
64 की उम्र में भी कैसे खुद को फिट रखते हैं सुनील शेट्टी, जानें डायट सीक्रेट
क्रिकेट
IND-W vs SA-W WC Final: 125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

Madhya Pradesh News: Satna में सांसद के थप्पड़ कांड पर सियासत गरम | Ganesh Singh
बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
64 की उम्र में भी कैसे खुद को फिट रखते हैं सुनील शेट्टी, जानें डायट सीक्रेट
64 की उम्र में भी कैसे खुद को फिट रखते हैं सुनील शेट्टी, जानें डायट सीक्रेट
क्रिकेट
IND-W vs SA-W WC Final: 125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
इंडिया
'हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद यादव हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
'हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
यूटिलिटी
कहीं बैंक में तो नहीं पड़ा है आपके परिवार का अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता
कहीं बैंक में तो नहीं पड़ा है आपके परिवार का अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता
ट्रेंडिंग
Video: कभी देखी है नोटों की इतनी लंबी माला? दूल्हे की वीडियो देख बोले लोग- अंबानी का रिश्तेदार है क्या
Video: कभी देखी है नोटों की इतनी लंबी माला? दूल्हे की वीडियो देख बोले लोग- अंबानी का रिश्तेदार है क्या
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget