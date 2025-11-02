Shukra Gochar 2025: शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में धन, विलासिता, सुख-सौभाग्य, प्रेम, रोमांस, सौंदर्य आदि का कारक ग्रह माना जाता है. वैसे तो समय-समय पर शुक्र राशि और नक्षत्र बदलते हैं रहते हैं. लेकिन नवंबर का महीना खास रहेगा. क्योंकि इस महीने शुक्र की चाल में पूरे चार बार बदलाव आएगा.

आज 2 नवंबर को शुक्र का गोचर तुला राशि में हुआ है, जोकि शुक्र के स्वामित्व वाली ही राशि है. खास बात यह है कि, चार महीनों से बंद पड़े (चातुर्मास) विवाह मुहूर्त की शुरुआत भी आज से ही हुई है. ऐसे में इसी शुभ घड़ी में शुक्र का गोचर करना कई सिंगल लोगों के जीवन में लाइफ पार्टनर की एंट्री करा सकता है यानी विवाह के योग बना सकता है.

ज्योतिष की मानें तो, तुला राशि में गोचर करने के बाद शुक्र ग्रह तीन राशि वाले जातकों पर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाले हैं. खासकर अगर ये राशियां विवाह योग्य हैं और किसी कारण अब तक सिंगल हैं तो जल्द ही आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं. शुक्र की कृपा से इन राशियों के विवाह में आने वाली रुकावटे दूर होंगी और जल्द ही जीवनसाथी का साथ मिलेगा. आइए जानते हैं इन शुभ राशियों के बारे में.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)- तुला की तरह की शुक्र वृषभ राशि के स्वामी ग्रह हैं. ऐसे में शुक्र का यह गोचर वृष राशि वाले जातकों के लिए भी शुभ रहने वाला है. आपके जीवन में आ रही विवाह की अड़चने दूर होंगी और जल्द ही आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं. यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका रिश्ता विवाह में बदल सकता है. साथ ही विवाहित लोगों के जीवन में भी प्रेम और रोमांस बढ़ेगा.

तुला राशि (Libra Horoscope)- शुक्र ने गोचर कर आपकी राशि में ही प्रवेश किया है और 25 नवंबर तक तुला राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते रहेंगे. विवाहितों के लिए तो यह समय शुभ रहेगा ही, साथ ही सिंगल लोगों के पार्टनर की तलाश भी खत्म होगी और विवाह के योग बनेंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)- शुक्र गोचर का लाभ वृश्चिक राशि वालों को भी मिलेगा. प्रेम और पैसा दोनों का सुख मिलेगा. धन से जुड़ी समस्या दूर होगी. अधिक संभावना है कि इस दौरान मनचाहे पार्टनर की एंट्री आपके जीवन में हो सकती है.

