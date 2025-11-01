Happy Tulsi Vivah Hindi Wishes: हर आंगन में गूंजे मंगल गीत, तुलसी विवाह के पावन अवसर पर भेजें ये शुभकामनाएं
Happy Tulsi Vivah Hindi Wishes: 2 नवंबर 2025 को तुलसी विवाह है. इस दिन शालिग्राम संग माता तुलसी का विवाह कराया जाता है. इस पावन अवसर की शुभकामनाएं देने के लिए यहां देखिए बेहतरीन संदेश.
Happy Tulsi Vivah Hindi Wishes: हर साल देवउठनी एकादशी के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है. धार्मिक दृष्टि से इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है. इसी के साथ तुलसी विवाह का दिन को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है. क्योंकि तुलसी विवाह के बाद से ही चार मास से रुके शुभ-मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है.
भगवान विष्णु जब माह के बाद देवउठनी एकादशी पर योगनिद्रा से जागते हैं तो उनके शालिग्राम रूप के साथ का विवाह कराया जाता है. इस साल तुलसी विवाह 2 नवंबर 2025 को है. यह दिन शुभता, पवित्रता, प्रेम, आस्था का प्रतीक है. अगर आप अपने प्रियजनों को तुलसी विवाह के इस पावन दिन बधाई देना चाहते हैं तो यहां देखिए शुभ संदेश.
तुलसी विवाह की शुभकामनाएं (Tulsi Vivah 2025 Shubhkamnaye)
तुलसी विवाह का ये पावन पर्व लाए खुशियों की बहार,
जीवन में बसी रहे मां तुलसी और भगवान शालग्राम का प्यार.
तुलसी विवाह की शुभकामनाएं
तेरे पत्तों में बसती है शक्ति,
तेरे नाम में है मोक्ष की भक्ति.
विष्णु संग तेरा यह विवाह पावन,
लाए संसार में प्रेम का सावन.
शुभ तुलसी विवाह
मां तुलसी का आशीर्वाद मिले,
घर में प्रेम, शांति और सौभाग्य खिले.
हर मनोकामना पूरी हो आज की रात
तुलसी विवाह से हो एक नई शुरुआत.
आपको और आपके परिवार को तुलसी विवाह की शुभकामना.
तुलसी के आशीर्वाद से हर बंधन हो मजबूत,
जीवन में बस रहे प्रेम और ढेर सारा सुकून.
सारे कष्ट दूर होकर शांति का वास मिले.
दिल में आज आपके सिर्फ प्यार खिले.
तुलसी विवाह की आपकी शुभकामना
तुलसी मां के चरणों में आज दीप जले,
हर काम आपका मंगलमय हो चले.
सुख-समृद्धि का हो निरंतर संचार,
आपके सामने बुरी नजर हाथ मिले.
तुलसी विवाह 2025 की शुभकामना.
विश्वास और प्रेम का अद्भुत है ये संगम,
हर दिन कटे आपका सच्चे प्रेम के संग.
घर में बसे सुख और शांति हो अपार,
तुलसी विवाह की ढ़ेरों बधाईयां.
