हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Tulsi Vivah Hindi Wishes: हर आंगन में गूंजे मंगल गीत, तुलसी विवाह के पावन अवसर पर भेजें ये शुभकामनाएं

Happy Tulsi Vivah Hindi Wishes: हर आंगन में गूंजे मंगल गीत, तुलसी विवाह के पावन अवसर पर भेजें ये शुभकामनाएं

Happy Tulsi Vivah Hindi Wishes: 2 नवंबर 2025 को तुलसी विवाह है. इस दिन शालिग्राम संग माता तुलसी का विवाह कराया जाता है. इस पावन अवसर की शुभकामनाएं देने के लिए यहां देखिए बेहतरीन संदेश.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Nov 2025 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

Happy Tulsi Vivah Hindi Wishes: हर साल देवउठनी एकादशी के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है. धार्मिक दृष्टि से इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है. इसी के साथ तुलसी विवाह का दिन को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है. क्योंकि तुलसी विवाह के बाद से ही चार मास से रुके शुभ-मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है.

भगवान विष्णु जब माह के बाद देवउठनी एकादशी पर योगनिद्रा से जागते हैं तो उनके शालिग्राम रूप के साथ का विवाह कराया जाता है. इस साल तुलसी विवाह 2 नवंबर 2025 को है. यह दिन शुभता, पवित्रता, प्रेम, आस्था का प्रतीक है. अगर आप अपने प्रियजनों को तुलसी विवाह के इस पावन दिन बधाई देना चाहते हैं तो यहां देखिए शुभ संदेश.

तुलसी विवाह की शुभकामनाएं (Tulsi Vivah 2025 Shubhkamnaye)

तुलसी विवाह का ये पावन पर्व लाए खुशियों की बहार,
जीवन में बसी रहे मां तुलसी और भगवान शालग्राम का प्यार.

तुलसी विवाह की शुभकामनाएं

तेरे पत्तों में बसती है शक्ति,
तेरे नाम में है मोक्ष की भक्ति.
विष्णु संग तेरा यह विवाह पावन,
लाए संसार में प्रेम का सावन.

शुभ तुलसी विवाह

मां तुलसी का आशीर्वाद मिले,
घर में प्रेम, शांति और सौभाग्य खिले.
हर मनोकामना पूरी हो आज की रात
तुलसी विवाह से हो एक नई शुरुआत.

आपको और आपके परिवार को तुलसी विवाह की शुभकामना.

तुलसी के आशीर्वाद से हर बंधन हो मजबूत,
जीवन में बस रहे प्रेम और ढेर सारा सुकून.
सारे कष्ट दूर होकर शांति का वास मिले.
दिल में आज आपके सिर्फ प्यार खिले.

तुलसी विवाह की आपकी शुभकामना

तुलसी मां के चरणों में आज दीप जले,
हर काम आपका मंगलमय हो चले.
सुख-समृद्धि का हो निरंतर संचार,
आपके सामने बुरी नजर हाथ मिले.

तुलसी विवाह 2025 की शुभकामना.

विश्वास और प्रेम का अद्भुत है ये संगम,
हर दिन कटे आपका सच्चे प्रेम के संग.
घर में बसे सुख और शांति हो अपार,

तुलसी विवाह की ढ़ेरों बधाईयां.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 01 Nov 2025 05:49 PM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Tulsi Vivah Ekadashi 2025 Tulsi Vivah 2025 Tulsi Shaliram Vivah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
स्पोर्ट्स
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
ओटीटी
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
स्पोर्ट्स
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
ओटीटी
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
विश्व
'रेयर अर्थ मिनरल्स पर फिर ऐसा कदम नहीं उठा पाएगा चीन', अमेरिकी वित्त मंत्री की जिनपिंग को धमकी
'रेयर अर्थ मिनरल्स पर फिर ऐसा कदम नहीं उठा पाएगा चीन', अमेरिकी वित्त मंत्री की जिनपिंग को धमकी
दिल्ली NCR
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
हेल्थ
Delhi Pollution: दिल्ली में पॉल्यूशन बना साइलेंट किलर, एक साल में 17 हजार मौतें, हाई ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा खतरनाक है स्मॉग
दिल्ली में पॉल्यूशन बना साइलेंट किलर, एक साल में 17 हजार मौतें, हाई ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा खतरनाक है स्मॉग
ट्रेंडिंग
दोनों पैरों से लाचार फिर भी मेहनत करके कमा रहा ये शख्स! डिलीवरी बॉय का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
दोनों पैरों से लाचार फिर भी मेहनत करके कमा रहा ये शख्स! डिलीवरी बॉय का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
Embed widget