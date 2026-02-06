Budh Gochar 2026: 3 फरवरी को बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 10 अप्रैल 2026 तक इसी राशि में रहेंगे. कुंभ शनि की राशि है. इस राशि में बुध के होने से कई लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव होने के योग बनेंगे. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि, बुध बुद्धि, तर्क, संचार और व्यापार के कारक ग्रह हैं. कुंभ राशि में बुध के आने से लोगों के विचारों में नवीनता आती है और ज्ञान से जुड़े कामों में लाभ होता है.

कुंभ राशि में ही रहते हुए बुध 26 फरवरी को वक्री होंगे, 21 मार्च को मार्गी होंगे और फिर 10 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इससे कुछ लोगों को लेन-देन और निवेश में नुकसान और विवाद होने के योग बनेंगे, वहीं कुछ लोगों के आर्थिक मामलों में रुकावटें आ सकती हैं. खरीद-बिक्री, लेन-देन, निवेश, वाणी, अभिव्यक्ति, कैलकुलेशन और बुद्धि पर इस ग्रह का असर पड़ता है. बुध के राशि परिवर्तन से पत्रकार, वकालात, बिजनेस और शेयर मार्केट से जुड़े लोग ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं.

राहु के साथ बुध की युति

कुंभ राशि में प्रवेश के साथ ही बुध की राहु के साथ युति बन चुकी है. बुध बुद्धि, तर्क, वाणी और निर्णय क्षमता के कारक हैं, जबकि राहु चतुराई, रणनीति और असामान्य सोच का प्रतीक माना जाता है. इसलिए इन दोनों ग्रहों की युति से जड़त्व योग का निर्माण हुआ है. वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में जड़त्व योग को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन कलियुग में कूटनीतिक और व्यवहारिक बुद्धि को नकारात्मक नहीं बल्कि सफलता की कुंजी समझा जाता है. ऐसे में बुध–राहु की यह युति मेष और मिथुन सहित कई राशियों को तेज दिमाग, चतुर निर्णय लेने और मौके का फायदा उठाने की क्षमता दे सकती है.

इसी क्रम में शुक्र भी 6 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और बुध और राहु के साथ ‘त्रिग्रही योग’ बना है. जो प्रेम और आर्थिक जीवन में उतार-चढ़ाव और बड़े बदलावों का संकेत है. फरवरी माह में सूर्य और मंगल के भी कुंभ में आने से बनने वाला ‘पंचग्रही योग’ रिश्तों में तनाव, अहंकार और आर्थिक निर्णयों में तीव्रता लाएगा. प्रेम, सौन्दर्य और वैभव के कारक ग्रह शुक्र का यह संचरण, राहु की आकस्मिकता और मंगल-सूर्य की ऊर्जा के प्रभाव में आकर व्यक्तिगत संबंधों और धन प्रबंधन में परिवर्तनकारी दौर लेकर आएगा.

बुध गोचर का देश, व्यापार और अलग-अलग सेक्टर्स पर असर

बुध के राशि परिवर्तन से लोगों में रचनात्मकता बढ़ेगी. बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा. बड़े देशों के बीच इंपोर्ट-एक्सपोर्ट बढ़ेगा. बड़े एग्रीमेंट या बिजनेस समझौते होने के योग बन रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन-देन बढ़ेगा. कुछ देशों की करंसी मजबूत होगी. कुछ बड़े देश नई व्यापारिक रणनीति पर काम शुरू कर सकते हैं. बुध के प्रभाव से शेयर बाजार में स्थिरता के साथ-साथ खाद्यान्न वस्तुओं के भाव में स्थिरता एवं मूल्य वृद्धि रुकेगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय शिक्षा ग्रहण के लिए श्रेष्ठ रहेगा. मौसम में भी सुखद बदलाव होगा. सेहत के नजरिये से लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा. दूध का उत्पादन बढ़ने के साथ सब्जियों की पैदावार ज्यादा होने से किसानों को फायदा होगा. औद्योगिक क्षेत्र में भी ज्यादा उत्पादन होने से भाव में स्थिरता आने से लोगों को फायदा होगा.

बुध के उपाय (Budh Upay)

बुध से पीड़ित व्यक्ति को मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए. बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और साबूत हरे मूंग का दान करना चाहिए. बुधवार के दिन गणपति को सिंदूर चढ़ाएं. बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं. दूर्वा की 11 या 21 गांठ चढ़ाने से फल जल्दी मिलता है. पालक का दान करें. बुधवार को कन्या पूजा करके हरी वस्तुओं का दान करें.

बुध गोचर का सभी 12 राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव (Budh Gochar 2026 Effect)

मेष- रुके हुए काम पूरे होंगे. शुभ फलों के साथ उपलब्धियां मिलेगी, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा. विवादास्पद मामलों में पक्ष मजबूत होगा.

वृषभ- सोचे हुए काम पूरे करेंगे. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. बुद्धिमानी से फायदे हासिल करेंगे. संकल्प मजबूत रहेगा और शुभ फल मिलेंगे.

मिथुन- नई आशा का संचार होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा, अवसर हासिल होंगे और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे.

कर्क- समय अच्छा रहेगा. निवेश में फायदा होने के योग हैं. बिजनेस बढ़ेगा. खोजबीन या शोध में सफलता मिलेगी. समझ विकसित होने के साथ कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा.

सिंह- भरपूर परिश्रम करेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. नकारात्मकता छोड़नी पड़ेगी और विवादों से बचना होगा.

कन्या- साझेदारी और व्यापार में लाभ कमाएंगे. दाम्पत्य जीवन में दूरियां मिटेंगी. शुभ फलदायक यात्राएं होंगी.

तुला- उच्च शिक्षा और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. प्रेम प्रसंग बनेंगे, रचनात्मकता रहेगी और शुभ समाचार मिलेंगे.

वृश्चिक- परिवार का साथ मिलेगा. लाभ के मौके मिलेंगे. सोचे हुए कामों को पूरा करेंगे. माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा.

धनु- भरपूर ऊर्जा रहेगी. पराक्रम बढ़ेगा, कार्यस्थल पर वरिष्ठजनों द्वारा सम्मान और तारीफ मिलेगी.

मकर- आर्थिक लाभ मिलने के योग बनेंगे. व्यवसाय या कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. संपत्ति में विस्तार होना संभव है.

कुंभ- साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. परिवार में उन्नति होगी, रचनात्मकता और कौशल का विकास होगा. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा.

मीन- सुख सुविधाओं पर खर्चा बढ़ेगा. सोच समझकर ही जोखिम उठाना चाहिए.

