हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरBudh Gochar 2026: कुंभ राशि में आएं बुध, 11 अप्रैल तक मेष, वृश्चिक और मकर वालों का व्यापार चलेगा तगड़ा

Budh Gochar 2026: कुंभ राशि में आएं बुध, 11 अप्रैल तक मेष, वृश्चिक और मकर वालों का व्यापार चलेगा तगड़ा

Budh Gochar 2026: बुध आज 3 फरवरी की रात 09:52 पर राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और 11 अप्रैल 2026 तक इसी राशि में रहेंगे. बुध का गोचर मेष, वृश्चिक और मकर राशि के व्यापार और करियर में नए अवसर लेकर आएगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 03 Feb 2026 06:03 PM (IST)
Budh Gochar 2026: बुध आज 3 फरवरी की रात 09:52 पर राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और 11 अप्रैल 2026 तक इसी राशि में रहेंगे. बुध का गोचर मेष, वृश्चिक और मकर राशि के व्यापार और करियर में नए अवसर लेकर आएगा.

बुध गोचर 2026

1/6
बुद्धि, संचार, वाणी, तर्कशक्ति, व्यापार के मालिक बुध का राशि परिवतर्न इन क्षेत्रों पर खास प्रभाव डालता है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, 3 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल 2026 तक बुध कुंभ राशि में रहेंगे.
बुद्धि, संचार, वाणी, तर्कशक्ति, व्यापार के मालिक बुध का राशि परिवतर्न इन क्षेत्रों पर खास प्रभाव डालता है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, 3 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल 2026 तक बुध कुंभ राशि में रहेंगे.
2/6
राजकुमार बुध कुंभ राशि में रहते हुए मंगल, शुक्र और सूर्य के साथ युति भी बनाएंगे, क्योंकि ये ग्रह पहले से ही कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं. वहीं शनि के स्वामित्व वाली राशि कुंभ में बुध का आना शुभ होता है. क्योंकि शनि और बुध के बीच मित्रता का संबंध है.
राजकुमार बुध कुंभ राशि में रहते हुए मंगल, शुक्र और सूर्य के साथ युति भी बनाएंगे, क्योंकि ये ग्रह पहले से ही कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं. वहीं शनि के स्वामित्व वाली राशि कुंभ में बुध का आना शुभ होता है. क्योंकि शनि और बुध के बीच मित्रता का संबंध है.
Published at : 03 Feb 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Mercury Transit Budh Rashi Parivartan Gochar 2026 Budh Gochar 2026

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
दिल्ली NCR
दिल्ली: रेखा गुप्ता सरकार की सौगात, होली-दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान, इन्हें मिलेगा लाभ
दिल्ली: रेखा गुप्ता सरकार की सौगात, होली-दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान, इन्हें मिलेगा लाभ
बॉलीवुड
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
क्रिकेट
Watch: बैटर ने खेली शॉट, अचानक आया कुत्ता और मुंह में दबा ली गेंद; मजेदार वीडियो हो रहा वायरल
बैटर ने खेली शॉट, अचानक आया कुत्ता और मुंह में दबा ली गेंद; मजेदार वीडियो हो रहा वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Historic US–India Deal: India पर Tariff घटकर 18%, Exports और Stocks को Boost | Paisa Live
Vasudha: बिखरे मंगलसुत्र के मोती, रो पड़ी वसुधा! देव ने नफरत में भुलायी हर कसम (03.02.2026)
Bollywood News: धुरंदर की दहाड़ फिर गूंजने को तैयार, Part 2 टीज़र में दिखा रिवेंज का तूफान
India-US Trade Deal: भारत-US ट्रेड डील पर विपक्ष ने संदन के बाहर किया हंगामा | Donald Trump
Budget 2026 Explained: Industry-Led Budget | Aseem Chawla Interview | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
दिल्ली NCR
दिल्ली: रेखा गुप्ता सरकार की सौगात, होली-दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान, इन्हें मिलेगा लाभ
दिल्ली: रेखा गुप्ता सरकार की सौगात, होली-दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान, इन्हें मिलेगा लाभ
बॉलीवुड
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
क्रिकेट
Watch: बैटर ने खेली शॉट, अचानक आया कुत्ता और मुंह में दबा ली गेंद; मजेदार वीडियो हो रहा वायरल
बैटर ने खेली शॉट, अचानक आया कुत्ता और मुंह में दबा ली गेंद; मजेदार वीडियो हो रहा वायरल
इंडिया
Parliament Budget Session 2026: लोकसभा में 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड, पीठासीन की कुर्सी पर उछाले थे कागज
लोकसभा में 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड, पीठासीन की कुर्सी पर उछाले थे कागज
इंडिया
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
ट्रेंडिंग
गजब! दारू रखते हो तो चखना भी रखा करो... घर से सामान चुराने के बाद नोट लिखकर छोड़ गया चोर, मामला वायरल
गजब! दारू रखते हो तो चखना भी रखा करो... घर से सामान चुराने के बाद नोट लिखकर छोड़ गया चोर, मामला वायरल
यूटिलिटी
बेटी की शादी के लिए कितने रुपये देती है पंजाब सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
बेटी की शादी के लिए कितने रुपये देती है पंजाब सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Embed widget