Budh Gochar 2026: कुंभ राशि में आएं बुध, 11 अप्रैल तक मेष, वृश्चिक और मकर वालों का व्यापार चलेगा तगड़ा
Budh Gochar 2026: बुध आज 3 फरवरी की रात 09:52 पर राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और 11 अप्रैल 2026 तक इसी राशि में रहेंगे. बुध का गोचर मेष, वृश्चिक और मकर राशि के व्यापार और करियर में नए अवसर लेकर आएगा.
बुध गोचर 2026
Published at : 03 Feb 2026 06:03 PM (IST)
