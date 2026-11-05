Shukra Gochar 2026: पंचांग की गणना के अनुसार, सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य और धन के कारक ग्रह शुक्र देव अपनी राशि बदलकर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि के स्वामी बुध देव माने जाते हैं. ऐसे में शुक्र का बुध की राशि में जाना नौकरी, कारोबार और पैसों के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है.

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, शुक्र के इस राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा. हालांकि, 4 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत पूरी तरह चमकने वाली है. इन राशि वालों को करियर में मनचाहा प्रमोशन, समाज में मान-सम्मान और बैंक बैलेंस में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की के द्वार

मेष राशि (Aries): पदोन्नति और अटके धन की वापसी

मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर पेशेवर जीवन में नई गति लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का समर्थन मिलेगा, जिससे प्रमोशन और वेतन वृद्धि का रास्ता साफ होगा. लंबे समय से रुका हुआ या फंसा हुआ धन वापस आने से आर्थिक दबाव कम होगा. नई कारोबारी साझेदारी के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा.

कन्या राशि (Virgo): मान-सम्मान और आय के नए स्रोत

शुक्र देव का गोचर कन्या राशि में ही होने जा रहा है. इस अवधि में जातकों के व्यक्तित्व में निखार आएगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. व्यापार में चल रहा मंदी का दौर समाप्त होगा और आमदनी के अतिरिक्त साधन तैयार होंगे. जो युवा नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बेहतर पैकेज के प्रस्ताव मिल सकते हैं.

तुला राशि (Libra): निवेश से मुनाफा और विदेशी लाभ

तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं. गोचर के प्रभाव से आयात-निर्यात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी संपर्कों से जुड़े काम में बड़ा आर्थिक मुनाफा देखने को मिल सकता है. संचित धन (सेविंग्स) में बढ़ोतरी होगी और पूर्व में किए गए निवेशों से बेहतर रिटर्न मिलने के योग हैं.

कुंभ राशि (Aquarius): भाग्य का साथ और अचानक धन लाभ

कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा. पिछले कुछ समय से चली आ रही आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. तकनीकी, मीडिया और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को नई परियोजनाएं मिल सकती हैं. पैतृक संपत्ति या अज्ञात स्रोतों से भी धन लाभ की संभावना है.

गोचर काल में अपनाएं ये सरल ज्योतिषीय उपाय

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गोचर के दौरान शुक्र ग्रह की अनुकूलता बनाए रखने के लिए कुछ सामान्य उपाय किए जा सकते हैं:

प्रत्येक शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिष्ठान्न अथवा खीर का भोग लगाएं.

निर्धनों या जरूरतमंदों को दूध, दही, चावल, चीनी अथवा सफेद वस्त्रों का दान करें.

नित्य प्रातः 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 108 बार मानसिक अथवा रुद्राक्ष की माला से जाप करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.