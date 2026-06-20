Mars Transit in Taurus 2026: वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, पराक्रम और कर्म का कारक माना गया है. जब भी मंगल अपनी राशि बदलते हैं, तो देश-दुनिया और मानव जीवन की गति और दिशा दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं.

20 जून 2026 की रात 11:59 बजे मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 2 अगस्त 2026 तक इसी राशि में रहेंगे. इसके बाद वे मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे. वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिनके साथ मंगल का शत्रुता का भाव है. इसके साथ ही इस गोचर के दौरान मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी और मंगल की दृष्टि केतु पर होगी.

देश-दुनिया और बाज़ार पर क्या होगा असर?

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, मंगल का यह गोचर वैश्विक स्तर और अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालेगा:

शेयर बाज़ार और धातु: विश्व बाजार में सकारात्मक रुख देखने को मिल सकता है. तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जबकि सोना और चांदी की कीमतों में तेजी के संकेत हैं.

महंगाई और कमोडिटी: चमड़े, केमिकल और दवाइयों के दाम बढ़ सकते हैं. कर्ज के मामलों में राहत मिलने की उम्मीद कम है और महंगाई पर लगाम कसना चुनौतीपूर्ण होगा.

राजनीति और कानून व्यवस्था: देश की कानून व्यवस्था मजबूत होगी और जल सेना (Navy) की ताकत में इजाफा होगा. हालांकि, सेना, भूमि और निर्माण कार्य से जुड़े मामलों में बड़े नीतिगत फैसले हो सकते हैं.

प्राकृतिक आपदाएं और मौसम: इस दौरान अचानक मौसम में बदलाव, भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि हो सकती है. कुछ हिस्सों में असमय बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है. प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है.

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानते हैं मंगल के वृषभ राशि में जाने पर सभी राशियों पर क्या होगा प्रभाव

मेष राशि: आर्थिक रूप से उन्नति होगी. पारिवारिक मतभेद बढ़ेगा. अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न ना होने दें. काफी दिनों का दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद है. कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले बाहर ही सुलझा लेना समझदारी रहेगी.

वृषभ राशि: अपनी जिद और आवेश को नियंत्रित रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे. यात्रा सावधानीपूर्वक करें. वाहन दुर्घटना से बचें. शादी-विवाह से संबंधित वार्ता में थोड़ा और समय लगेगा.

मिथुन राशि: मंगल काफी भागदौड़ और खर्च का सामना करवाएंगे. आपके अपने ही लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे. यात्रा देशाटन से लाभ भी मिलेगा. शत्रु परास्त होंगे. कोर्ट कचहरी के मामलों में भी निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत.



कर्क राशि: मंगल कई तरह के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव का सामना करवाएंगे. आय के साधन तो बढ़ेंगे लेकिन कई बार भावनाओं में बहकर लिया जाए निर्णय नुकसानदेय रहेगा. शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

सिंह राशि: माता-पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें. सरकारी विभागों में प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे. मित्रों तथा संबंधियों से अप्रिय समाचार प्राप्ति के योग है. मकान अथवा वाहन का क्रय कर सकते हैं.

कन्या राशि: मंगल धर्म और अध्यात्म में तो रुचि बढ़ाएंगे किंतु कहीं न कहीं कार्य बाधा भी देंगे. हताश होने की आवश्यकता नहीं अंततः आप सफल रहेंगे. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी.

तुला राशि: स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद और गहरा सकता है. यात्रा सावधानी पूर्वक करें. वाहन दुर्घटना से बचें. इस अवधि के मध्य कर्ज के लेन-देन से भी बचें.

वृश्चिक राशि: दांपत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है. विवाह संबंधी वार्ता में थोड़ा और समय लेगा. ससुराल पक्ष से भी मतभेद गहरा सकता है. जमीन जायदाद संबंधी विवाद हल होगा. मकान अथवा वाहन के क्रय का योग बन है.

धनु राशि: हर तरह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा. यात्राओं की अधिकता रहेगी. आय के साधन बढ़ेंगे. काफी दिनों का दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद. उधार देने से बचें.

मकर राशि: मंगल कई तरह के अप्रत्याशित परिणाम का सामना करवाएंगे.संतान संबंधी चिंता परेशान करेगी. नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग. प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता रहेगी

कुंभ राशि: वाहन दुर्घटना से बचें. सामान चोरी होने से भी बचाएं. जमीन जायदाद संबंधी विवाद हल होगा. वाहन का क्रय करना चाह रहे हों तो अवसर अनुकूल रहेगा. माता-पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें.

मीन राशि: कार्य व्यापार में उन्नति होगी. सामाजिक संस्थाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य भी करेंगे. यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा.

मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के सरल उपाय

यदि आपकी राशि पर मंगल का प्रतिकूल प्रभाव है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये उपाय किए जा सकते हैं:

हनुमान जी की आराधना: नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा करें.

नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा करें. तिलक और खानपान: मस्तक पर लाल चंदन या सिंदूर का तिलक लगाएं. सुबह घर से निकलते समय थोड़ा शहद खाकर निकलें.

मस्तक पर लाल चंदन या सिंदूर का तिलक लगाएं. सुबह घर से निकलते समय थोड़ा शहद खाकर निकलें. दान-पुण्य: तांबे के बर्तन में गेहूं रखकर दान करें. इसके अलावा लाल कपड़े और मसूर की दाल का दान करना शुभ माना जाता है.

तांबे के बर्तन में गेहूं रखकर दान करें. इसके अलावा लाल कपड़े और मसूर की दाल का दान करना शुभ माना जाता है. जीव सेवा: मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं.

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