Mangal Gochar 2025: धनु राशि में मंगल का गोचर, किस राशि को करेंगे बूस्ट और किसे चेतावनी

Mangal Gochar December 2025 Horoscope: ग्रहों के सेनापति मंगल रविवार, 7 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेगा. साल 2025 में यह मंगल का आखिरी गोचर होगा. 7 दिसंबर को रात 08 बजकर 27 मिनट पर मंगल का गोचर धनु राशि में होगा और 16 जनवरी 2026 को सुबह 04 बजकर 36 मिनट पर मंगल धनु राशि से निकलकर मकर में चले जाएंगे. इस तरह से 39 दिनों तक धनु राशि में रहकर मंगल राशिचक्र की सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालेंगे.

साल 2025 में मंगल का धनु राशि में गोचर कई राशियों के लिए ऊर्जा, उत्साह और साहस लेकर आएगा, वहीं कुछ राशियों के लिए यह समय सावधानी बरतने का संकेत देगा. मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और धनु गुरु की राशि है. ऐसे में इस अवधि में विशेषकर करियर, शिक्षा, राजनीति, खेल और बिज़नेस से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना रहती है. हालांकि क्रोध, जल्दबाजी और विवादों से दूर रहना कई राशियों के लिए आवश्यक होगा. जानें किस राशि के लिए कैसा रहेगा मंगल गोचर का प्रभाव (Mars Transit Horoscope Prediction)-

मंगल गोचर इन राशियों को करेगा बूस्ट

मेष राशि- मंगल के स्वामी होने के कारण मेष जातकों के लिए यह गोचर अनुकूल साबित होगा. करियर में उछाल, नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति के योग बनेंगे. बिज़नेस में नए अवसर और विदेशी संपर्कों से लाभ संभव है.

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास में वृद्धि और रुके हुए काम पूरे होने का संकेत देता है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और पहचान मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की संभावना बढ़ेगी.

धनु राशि- मंगल का आपकी राशि से लग्न भाव में गोचर करने से ऊर्जा, साहस, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. नए कार्यों की शुरुआत सफल होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. यात्राओं से लाभ मिलने के योग हैं.

मीन राशि- मंगल का यह गोचर मीन राशि वालों के लिए सौभाग्यवर्धक रहेगा. भाग्य का साथ बढ़ेगा, अधूरे लक्ष्य पूरे होंगे और नए अवसर सामने आएंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

मंगल गोचर से सतर्क रहें ये राशियां

कर्क राशि (Kark Rashifal)- कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, तनाव और मानसिक अस्थिरता से सावधान रहना होगा. कार्यालय में विवाद से बचें और सोच-समझकर कदम उठाएं.

कन्या राशि (Kanya Rashifal)- मंगल गोचर की अवधि में खर्च बढ़ सकते हैं. भूमि, वाहन या निवेश संबंधी कार्य करते समय सावधानी बरतें. अनावश्यक यात्राओं से बचें और विवादों में न पड़ें.

वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashifal)- मंगल का यह गोचर आपको क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह देता है. रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अनचाहे दबाव का सामना करना पड़ सकता है.

मकर राशि (Makar Rashifal)- मंगल के प्रभाव से अचानक खर्च बढ़ने और विवाद पैदा होने की संभावना है. शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें. शरीर में चोट या गिरने की संभावना भी है. ऐसे में सेहत का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.