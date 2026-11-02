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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरBudhaditya Yog 2026: सूर्य और बुध की युति से बनेगा बुधादित्य राजयोग, जानिए किन राशि वालों को करियर में मिलेगा बंपर प्रमोशन

Budhaditya Yog 2026: सूर्य और बुध की युति से बनेगा बुधादित्य राजयोग, जानिए किन राशि वालों को करियर में मिलेगा बंपर प्रमोशन

Budhaditya Yog 2026: सूर्य-बुध युति से चमकेगी 4 राशियों की किस्मत. जानिए वृश्चिक और धनु में गोचर से किन राशि वालों को मिलेगा करियर में बंपर प्रमोशन और लाभ.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 02 Nov 2026 06:57 PM (IST)
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Budhaditya Yog 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राशि परिवर्तन और उनकी युति का सीधा असर मानव जीवन और करियर पर देखा जाता है. जब मान-सम्मान, नेतृत्व व आत्मा के कारण ‘सूर्य’ और बुद्धि, तर्क व संवाद के स्वामी ‘बुध’ एक ही राशि में एक साथ आते हैं, तब बहुत शुभ माने जाने वाले बुधादित्य राजयोग का निर्माण होता है.

यह योग व्यक्ति के जीवन में बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और पेशेवर सफलता को नई दिशा देने के लिए जाना जाता है.

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खगोलीय स्थिति के अनुसार, बुध ग्रह सूर्य के बेहद करीब रहता है और अधिकतम 28 डिग्री के दायरे में ही भ्रमण करता है. इस वजह से यह राजयोग वर्ष में कई बार अलग-अलग राशियों में आकार लेता है. साल 2026 के अंतिम महीनों में होने वाले दो बड़े गोचर इस राजयोग को बेहद खास बना रहे हैं.

कब और किन राशियों में बन रहा है यह योग?

साल 2026 के अंत में सूर्य और बुध का यह मिलन दो प्रमुख पड़ावों पर सक्रिय रहेगा:

वृश्चिक राशि में गोचर (नवंबर 2026): 16-17 नवंबर को वृश्चिक संक्रांति के दौरान सूर्य देव मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे. यहां पहले से या साथ में बुध की उपस्थिति से बुधादित्य योग बनेगा, जो दिसंबर के मध्य तक प्रभावी रहेगा.

धनु राशि में गोचर (दिसंबर 2026): इसके बाद 15-16 दिसंबर को धनु संक्रांति पर यह युति देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में होगी. यह समय उच्च शिक्षा, अनुसंधान, विदेश यात्रा और नीतिगत फैसलों के लिए अनुकूल माना जाता है.

किन राशि वालों के करियर को मिल सकती है नई रफ्तार?

वृश्चिक राशि में बनने वाला यह बुधादित्य योग विशेष रूप से चार राशियों के लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय अवसर लेकर आ सकता है:

सिंह राशि: सूर्य स्वयं इस राशि के अधिपति हैं. केंद्र भावों पर इस युति का प्रभाव होने से अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. नई प्रशासनिक जिम्मेदारियां, मनचाहा ट्रांसफर और लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन मिलने के मजबूत संकेत हैं.

वृश्चिक राशि: यह युति आपकी ही राशि में बन रही है. इसके प्रभाव से आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल में साफ निखार दिखेगा. अगर कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अटका हुआ था, तो वह तेजी से पूरा होगा और आपकी कार्यशैली की सराहना होगी.

कर्क राशि: त्रिकोण भाव में बनने के कारण यह समय बौद्धिक और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों (मीडिया, लेखन, आईटी, बैंकिंग) के लिए वरदान साबित हो सकता है. नए जॉब ऑफर या सैलरी हाइक की मजबूत संभावनाएं बन रही हैं.

मकर राशि: लाभ भाव यानी एकादश भाव पर इसका प्रभाव रहने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. सीनियर्स के साथ तालमेल बेहतर होगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी और इन्क्रीमेंट की राह आसान होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 02 Nov 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Sun Mercury Conjunction Budhaditya Yog 2026
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