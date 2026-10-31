Guru Gochar 2026 in Leo: वैदिक ज्योतिष में ज्ञान, भाग्य, समृद्धि और करियर के कारक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति की चाल में बड़ा परिवर्तन हो रहा है. 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर गुरु अपनी उच्च राशि कर्क से निकलकर सूर्य के स्वामित्व वाली मित्र राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं.

सूर्य सत्ता, प्रशासनिक अधिकार, नेतृत्व और आत्मविश्वास के कारक ग्रह हैं, जबकि गुरु ज्ञान, विवेक और विस्तार के प्रतीक हैं. दोनों के बीच परस्पर नैसर्गिक मित्रता होने के कारण यह गोचर कॉर्पोरेट लीडरशिप, मैनेजमेंट, सरकारी क्षेत्र, कंसल्टिंग और स्टार्टअप्स में सक्रिय प्रोफेशनल्स के लिए व्यापक बदलाव लाने वाला सिद्ध हो सकता है.

ज्योतिषीय और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, गुरु 13 दिसंबर 2026 को वक्री होंगे और 25 जनवरी 2027 को पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 26 जून 2027 को वे दोबारा सिंह राशि में आकर नवंबर 2027 तक इसी राशि में रहेंगे. इस गोचरीय चक्र का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव मेष और तुला समेत 5 प्रमुख राशियों पर देखने को मिलेगा.

मेष राशि (Aries): लीडरशिप रोल और स्किल-बेस्ड प्रमोशन के योग

ज्योतिषीय और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर कुंडली के पंचम भाव (विद्या, बुद्धि, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता) में होगा. इसके साथ ही गुरु की नवम दृष्टि आपकी अपनी राशि पर पड़ेगी.

करियर में प्रभाव: कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतिक सोच और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी. जो लोग सीनियर मैनेजमेंट, टीम लीड या प्रोडक्टिव रोल्स के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

बिजनेस व निवेश: रचनात्मक और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े उद्यमियों को नए क्लाइंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल हो सकते हैं. हालांकि, शेयर बाजार या किसी बड़े निवेश में उतावलेपन के बजाय रिसर्च पर भरोसा करें.

छात्र व फ्रेशर्स: प्रतियोगी परीक्षाओं और कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह समय अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा.

तुला राशि (Libra): 11वें भाव में गोचर, इनकम और नेटवर्किंग में बड़ा उछाल

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर एकादश भाव (लाभ, आय, बड़े नेटवर्क और इच्छापूर्ति) में हो रहा है. वैदिक ज्योतिष में 11वें भाव में गुरु का प्रभाव सर्वाधिक फलदायी माना जाता है.

करियर में प्रभाव: लंबे समय से रुके हुए इंक्रीमेंट या मनचाहे ट्रांसफर के रास्ते खुल सकते हैं. यदि आप जॉब स्विच करने की योजना बना रहे हैं, तो अच्छे पैकेज और बेहतर पद के ऑफर मिलने के मजबूत संकेत हैं.

नेटवर्किंग और साझेदारी: सीनियर लीडर्स और प्रभावशाली संपर्कों से लाभ होगा. फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट्स को बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं.

वित्तीय स्थिति: आय के एकाधिक स्रोत विकसित करने में सफलता मिल सकती है.

कर्क राशि (Cancer): वाणी, संचित धन और वेतन वृद्धि के अवसर

ज्योतिषीय और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर कुंडली के दूसरे भाव (धन, वाणी, परिवार और संचित पूंजी) में हो रहा है.

करियर में प्रभाव: आपकी संवाद शैली और प्रस्तुतिकरण कार्यक्षेत्र में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे. सेल्स, मार्केटिंग, बैंकिंग, मीडिया और एचआर क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को विशेष लाभ मिलेगा.

आर्थिक लाभ: लंबे समय से अटका हुआ पैसा या बकाया भुगतान वापस मिलने की संभावना है. सैलरी हाइक के साथ-साथ बचत (Savings) में वृद्धि होगी.

धनु राशि (Sagittarius): भाग्य भाव सक्रिय, विदेश व हायर स्टडीज के रास्ते

धनु राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और वे आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव (भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा और उच्च शिक्षा) में प्रवेश कर रहे हैं.

करियर में प्रभाव: कार्यक्षेत्र में चल रहा गतिरोध दूर होगा. जो लोग विदेश में जॉब, मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) में अवसर या विदेशी प्रोजेक्ट्स की तलाश में हैं, उनके लिए यह अवधि नए रास्ते खोलेगी.

वरिष्ठ अधिकारियों और मेंटर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. एजुकेशन, रिसर्च, लॉ और पब्लिशिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए यह गोचर प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित होगा.

कुंभ राशि (Aquarius): पार्टनरशिप और नए व्यावसायिक अनुबंध

कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु सातवें भाव (साझेदारी, व्यापार और पब्लिक रिलेशंस) में गोचर करेंगे, जहां से उनकी शुभ दृष्टि आपकी राशि (प्रथम भाव) पर भी रहेगी.

करियर में प्रभाव: टीम प्रोजेक्ट्स में आपकी भूमिका प्रमुख रहेगी. जो लोग किसी नए स्टार्टअप या बिजनेस पार्टनरशिप की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए कानूनी और रणनीतिक रूप से आगे बढ़ने का यह उपयुक्त समय है.

बी2बी (B2B) और सर्विस-ओरिएंटेड सेक्टर्स में नए और भरोसेमंद क्लाइंट्स जुड़ने के संकेत हैं.

इस गोचर का अधिकतम लाभ उठाने के व्यावहारिक उपाय

31 अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 तक का समय नए आइडियाज को पिच करने, अपस्किलिंग और इंटरव्यू पाइपलाइन तैयार करने के लिए सबसे मुफीद है. गुरु विस्तार का कारक है, इसलिए बजट से बाहर जाकर फिजूलखर्ची या बिना सोचे-समझे लोन लेने से बचें. कार्यक्षेत्र में सत्यनिष्ठा बनाए रखें, मेंटर्स का सम्मान करें तथा गुरुवार के दिन चने की दाल या पीली वस्तुओं का दान व "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का जप मानसिक स्पष्टता देने में सहायक माना जाता है.

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