Budh Gochar 2025: बुध की चाल बदलने से वृश्चिक राशि की कमाई बढ़ेगी या जिम्मेदारी, पढ़ें पूरा राशिफल
Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध के धनु राशि में गोचर से कई शुभ योग का निर्माण होगा. वृश्चिक राशि के लिए यह समय व्यापार, करियर, शिक्षा और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. यहां पढ़ें पूरा राशिफल.
Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि की यात्रा को विराम देते हुए धनु राशि में गोचर करेंगे. यह साल 2025 में बुध का आखिरी गोचर होगा. धनु राशि में बुध 17 जनवरी 2026 तक रहेंगे.
बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं. जब भी बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है. ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली से जानते हैं साल के आखिर में बुध का यह गोचर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा..
बुध गोचर 2025 वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope mercury transit)
बुध ग्रह आपकी कुंडली में आठवें और ग्यारहवें भाव के स्वामी होकर इस गोचर के दौरान दूसरे भाव में विराजमान हैं. बुध का यह स्थान धन, वाणी, परिवार और आर्थिक निर्णयों से जुड़ा होता है, इसलिए इसका प्रभाव आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिखाई देगा.
व्यापार और धन- इस समय व्यापार से जुड़े जातकों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. बिजनेस क्लाइंट्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी और पुराने ग्राहकों से भी अच्छा लाभ मिल सकता है. खास बात यह है कि आपके क्लाइंट्स के व्यापार में उन्नति होने से आपको भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा. यदि आप अपनी क्रिएटिव सोच, स्मार्ट प्लानिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स का सही उपयोग करते हैं, तो आर्थिक लाभ के मजबूत योग बन सकते हैं.
करियर- जो लोग नौकरी में हैं और बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय सकारात्मक संकेत दे रहा है. सोच-समझकर लिया गया निर्णय आगे चलकर स्थिर आय का स्रोत बन सकता है.
शिक्षा- विद्यार्थियों की एकाग्रता और मेहनत बढ़ेगी. वे अपने स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हालांकि परिणाम अपेक्षा से कम आने पर मन थोड़ा विचलित हो सकता है. धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.
स्वास्थ्य- इस अवधि में स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है. छोटी सी लापरवाही भी परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें.
उपाय- बुधवार के दिन श्रद्धापूर्वक गणेश सहस्रनाम का जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और बुध से संबंधित दोषों में कमी आएगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
