Budh Gochar 2025: बुध की चाल बदलने से वृश्चिक राशि की कमाई बढ़ेगी या जिम्मेदारी, पढ़ें पूरा राशिफल

Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध के धनु राशि में गोचर से कई शुभ योग का निर्माण होगा. वृश्चिक राशि के लिए यह समय व्यापार, करियर, शिक्षा और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. यहां पढ़ें पूरा राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 23 Dec 2025 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि की यात्रा को विराम देते हुए धनु राशि में गोचर करेंगे. यह साल 2025 में बुध का आखिरी गोचर होगा. धनु राशि में बुध 17 जनवरी 2026 तक रहेंगे.

बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं. जब भी बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है. ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली से जानते हैं साल के आखिर में बुध का यह गोचर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा.. 

बुध गोचर 2025 वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope mercury transit)

बुध ग्रह आपकी कुंडली में आठवें और ग्यारहवें भाव के स्वामी होकर इस गोचर के दौरान दूसरे भाव में विराजमान हैं. बुध का यह स्थान धन, वाणी, परिवार और आर्थिक निर्णयों से जुड़ा होता है, इसलिए इसका प्रभाव आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिखाई देगा.

व्यापार और धन- इस समय व्यापार से जुड़े जातकों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. बिजनेस क्लाइंट्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी और पुराने ग्राहकों से भी अच्छा लाभ मिल सकता है. खास बात यह है कि आपके क्लाइंट्स के व्यापार में उन्नति होने से आपको भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा. यदि आप अपनी क्रिएटिव सोच, स्मार्ट प्लानिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स का सही उपयोग करते हैं, तो आर्थिक लाभ के मजबूत योग बन सकते हैं.

करियर- जो लोग नौकरी में हैं और बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय सकारात्मक संकेत दे रहा है. सोच-समझकर लिया गया निर्णय आगे चलकर स्थिर आय का स्रोत बन सकता है.

शिक्षा- विद्यार्थियों की एकाग्रता और मेहनत बढ़ेगी. वे अपने स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हालांकि परिणाम अपेक्षा से कम आने पर मन थोड़ा विचलित हो सकता है. धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य- इस अवधि में स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है. छोटी सी लापरवाही भी परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें.

उपाय- बुधवार के दिन श्रद्धापूर्वक गणेश सहस्रनाम का जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और बुध से संबंधित दोषों में कमी आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 23 Dec 2025 05:09 PM (IST)
Tags :
Mercury Transit Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Rashifal 2025 Gochar 2025 Budh Gochar 2025
Embed widget