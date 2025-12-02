हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Budh Gochar 2025: दिसंबर में 1-2 नहीं 5 बार बदलेगी बुध की चाल, जानें किस राशि नक्षत्र में होगा आना-जाना

Budh Gochar 2025: दिसंबर में 1-2 नहीं 5 बार बदलेगी बुध की चाल, जानें किस राशि नक्षत्र में होगा आना-जाना

Budh Gochar 2025: दिसंबर में बुध ग्रह की चाल में 5 बार बदलाव आएगा, जिसमें 2 बार राशि परिवर्तन वहीं तीन बार नक्षत्र परिवर्तन होगा. जानें किन तिथियों में बदलेगी बुध की चाल और क्या होगा राशियों पर असर.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Budh Gochar December 2025: दिसंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है. यह साल 2025 का अंतिम महीना है, जो ग्रह-गोचर की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. खासकर बुध ग्रह को लेकर अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं. इसका कारण यह है कि दिसंबर में बुध ग्रह एक-दो नहीं बल्कि पूरे 5 बार चाल बदलेंगे और इस दौरान विभिन्न राशि व नक्षत्र में बुध का आना-जाना लगा रहेगा.

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, धन, नौकरी, कला, संचार, कौशल, नेतृत्व क्षमता आदि का कारक ग्रह माना जाता है. आमतौर पर बुध ग्रह एक राशि में लगभग 23 से 27 दिन (औसतन अवधि) तक रहता है और फिर दूसरी राशि में गोचर करता है. बुध की चाल के अनुसार, एक राशि में बुध गोचर लगभग 15 दिन बाद और करीब 10 दिन बाद नक्षत्र परिवर्तन हो सकता है.

दिसंबर 2025 महीने में बुध दो बार राशि परिवर्तन करेंगे और 3 बार नक्षत्र परिवर्तन होगा. इस प्रकार कुल पांच बार बुध की चाल बदलेगी, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से राशियों, देश-दुनिया के व्यापारिक क्षेत्र और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा.

दिसंबर 2025 में बुध का राशि-नक्षत्र परिवर्तन

पहला गोचर 6 दिसंबर 2025- बुध का पहला गोचर 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में होगा. इस दिन बुध तुला राशि से निकलकर वृश्चिक में प्रवेश करेंगे. यहां करीब 23 दिनों तक रहने के बाद फिर धनु राशि में चले जाएंगे.

दूसरा गोचर 10 दिसंबर 2025- बुध की चाल में दूसरी बार 10 दिसंबर को बदलाव आएगा. इस दिन बुध वृश्चिक राशि में रहते हुए नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे.

तीसरा गोचर 20 दिसंबर 2025- दस दिन बाद बुध फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अनुराधा नक्षत्र से निकलकर ज्येष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे.

चौथा गोचर 27 दिसंबर 2025- बुध का यह गोचर महत्वपूर्ण रहेगा. इस दिन बुध वृश्चिक राशि की यात्रा को विराम देते हुए धनु राशि में आएंगे और फिर नए साल में राशि परिवर्तन करेंगे.

पांचवा गोचर 29 दिसंबर 2025- दिसंबर महीने में यह बुध का आखिरी परिवर्तन होगा, जब बुध ज्येष्ठा नक्षत्र से क्रांतिवृत्त नक्षत्र में गोचर करेंगे.

बुध की चाल का शुभ असर किन राशियों पर

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास की माने तो, दिसंबर में बुध चाल बदलते हुए कई राशियों के लिए शुभ साबित होंगे. खासकर सिंह राशि, तुला राशि और मकर राशि वाले जातकों पर दिसंबर महीने में बुध की कृपा बरसेगी. इन राशियों को नौकरी पेशा, व्यापार, निवेश, धन आदि का लाभ हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 02 Dec 2025 07:00 AM (IST)
