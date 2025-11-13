हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
Aaj Ka Rashifal: आज किस्मत के दरवाज़े खुलेंगे या बंद होंगे? मकर, कुंभ, मीन को मिलेगी बड़ी खबर!

Aaj Ka Rashifal: आज किस्मत के दरवाज़े खुलेंगे या बंद होंगे? मकर, कुंभ, मीन को मिलेगी बड़ी खबर!

Aaj Ka Rashifal: 13 नवंबर 2025 का राशिफल मकर, कुंभ, और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 13 Nov 2025 06:09 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: मकर, कुंभ, और मीन राशि के लिए आज यानी 13 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मकर (Capricorn) राशिफल

आपका आत्मविश्वास आज आपके कर्मों का चेहरा बनेगा. सिंह चंद्रमा आपको भीतर से मजबूत कर रहा है. करियर में अचानक कोई अवसर या निर्णय आपको शीर्ष पर ला सकता है. आज के ग्रह संकेत दे रहे हैं, आपका हर निर्णय, किसी बड़ी जिम्मेदारी की ओर ले जा सकता है.

Career/Business: कॉर्पोरेट, एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट सेक्टर में सम्मान बढ़ेगा. नई भूमिका मिल सकती है.
Love Life: व्यस्तता के कारण दूरी, पर भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रहेगा.
Education: उच्च अध्ययन या प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय अनुकूल.
Health: जोड़ों या हड्डियों से जुड़ी समस्या में सावधानी रखें.
Finance: दीर्घकालिक निवेश से लाभ. पुराने कर्ज की अदायगी संभव.
सफलता मंत्र: न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्. यानी कर्म ही जीवन का धर्म है.
Lucky Color: Grey. Lucky Number: 8 

उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ (Aquarius) राशिफल

आपका दृष्टिकोण आज लोगों को प्रेरित करेगा. सिंह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है, जो साझेदारी, नेटवर्क और सहयोग को सक्रिय करता है. किसी नए प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप का प्रस्ताव आ सकता है. ध्यान रखें, आत्मनिर्भरता और टीमवर्क दोनों का संतुलन बनाए रखना ही आपकी असली जीत होगी.

Career/Business: बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट के साथ लाभदायक डील.
Love Life: प्रिय के साथ ईमानदार संवाद रिश्ते को गहराई देगा.
Education: इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के छात्रों को पहचान मिलेगी.
Health: थकान के बावजूद मानसिक फोकस मजबूत रहेगा.
Finance: शेयर मार्केट या डिजिटल निवेश से लाभ की संभावना.
सफलता मंत्र: उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः. यानी प्रयास से ही कार्य सिद्ध होते हैं.)
Lucky Color: Blue. Lucky Number: 4 

उपाय: जल में नीले पुष्प अर्पित करें और ॐ वं शनैश्चराय नमः का जाप करें.

मीन (Pisces) राशिफल

आपका हृदय गहरा है, लेकिन आज उस गहराई को दिशा देने की आवश्यकता है. सिंह चंद्रमा कर्मभाव में है, जो आपको अपने सपनों को व्यावहारिक रूप देने का आह्वान कर रहा है. आपकी कल्पना आज किसी ठोस उपलब्धि में बदल सकती है, बस भरोसा रखें अपनी अंतर्ज्ञान पर.

Career/Business: रचनात्मक, मीडिया और एजुकेशन क्षेत्र में सराहना. किसी पुरानी मेहनत का फल आज मिल सकता है.
Love Life: आत्मीय संवाद रिश्ते में नई गर्मी लाएगा. सिंगल जातक किसी पुराने मित्र की ओर आकर्षित हो सकते हैं.
Education: साहित्य, दर्शन या कला के छात्रों के लिए प्रेरणादायी समय.
Health: जल और नींद का संतुलन रखें.
Finance: खर्च के बावजूद आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.
सफलता मंत्र: सत्यं वद, धर्मं चर. यानी सत्य बोलो, धर्म का पालन करो.)
Lucky Color: Sea Green Lucky Number: 9 उपाय: विष्णु मंदिर में तुलसी दल अर्पित करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 13 Nov 2025 06:09 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
Embed widget