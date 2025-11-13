Rashifal: मकर, कुंभ, और मीन राशि के लिए आज यानी 13 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मकर (Capricorn) राशिफल

आपका आत्मविश्वास आज आपके कर्मों का चेहरा बनेगा. सिंह चंद्रमा आपको भीतर से मजबूत कर रहा है. करियर में अचानक कोई अवसर या निर्णय आपको शीर्ष पर ला सकता है. आज के ग्रह संकेत दे रहे हैं, आपका हर निर्णय, किसी बड़ी जिम्मेदारी की ओर ले जा सकता है.

Career/Business: कॉर्पोरेट, एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट सेक्टर में सम्मान बढ़ेगा. नई भूमिका मिल सकती है.

Love Life: व्यस्तता के कारण दूरी, पर भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रहेगा.

Education: उच्च अध्ययन या प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय अनुकूल.

Health: जोड़ों या हड्डियों से जुड़ी समस्या में सावधानी रखें.

Finance: दीर्घकालिक निवेश से लाभ. पुराने कर्ज की अदायगी संभव.

सफलता मंत्र: न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्. यानी कर्म ही जीवन का धर्म है.

Lucky Color: Grey. Lucky Number: 8

उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ (Aquarius) राशिफल

आपका दृष्टिकोण आज लोगों को प्रेरित करेगा. सिंह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है, जो साझेदारी, नेटवर्क और सहयोग को सक्रिय करता है. किसी नए प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप का प्रस्ताव आ सकता है. ध्यान रखें, आत्मनिर्भरता और टीमवर्क दोनों का संतुलन बनाए रखना ही आपकी असली जीत होगी.

Career/Business: बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट के साथ लाभदायक डील.

Love Life: प्रिय के साथ ईमानदार संवाद रिश्ते को गहराई देगा.

Education: इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के छात्रों को पहचान मिलेगी.

Health: थकान के बावजूद मानसिक फोकस मजबूत रहेगा.

Finance: शेयर मार्केट या डिजिटल निवेश से लाभ की संभावना.

सफलता मंत्र: उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः. यानी प्रयास से ही कार्य सिद्ध होते हैं.)

Lucky Color: Blue. Lucky Number: 4

उपाय: जल में नीले पुष्प अर्पित करें और ॐ वं शनैश्चराय नमः का जाप करें.

मीन (Pisces) राशिफल

आपका हृदय गहरा है, लेकिन आज उस गहराई को दिशा देने की आवश्यकता है. सिंह चंद्रमा कर्मभाव में है, जो आपको अपने सपनों को व्यावहारिक रूप देने का आह्वान कर रहा है. आपकी कल्पना आज किसी ठोस उपलब्धि में बदल सकती है, बस भरोसा रखें अपनी अंतर्ज्ञान पर.

Career/Business: रचनात्मक, मीडिया और एजुकेशन क्षेत्र में सराहना. किसी पुरानी मेहनत का फल आज मिल सकता है.

Love Life: आत्मीय संवाद रिश्ते में नई गर्मी लाएगा. सिंगल जातक किसी पुराने मित्र की ओर आकर्षित हो सकते हैं.

Education: साहित्य, दर्शन या कला के छात्रों के लिए प्रेरणादायी समय.

Health: जल और नींद का संतुलन रखें.

Finance: खर्च के बावजूद आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.

सफलता मंत्र: सत्यं वद, धर्मं चर. यानी सत्य बोलो, धर्म का पालन करो.)

Lucky Color: Sea Green Lucky Number: 9 उपाय: विष्णु मंदिर में तुलसी दल अर्पित करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.