ज्योतिष में गुरु की वक्री चाल को रिव्यू, री-ओरिएंटेशन और पिछली बातों के समाधान का समय माना जाता है. ऐसे में गुरु के वक्री चाल से निश्चित तौर पर कुछ राशियों को समय बदलने वाला है. आइए जानते हैं गुरु की वक्री चाल से साल के अंत और शुरुआत में किन राशियों के लिए शुभ रहने वाली है.