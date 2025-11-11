एक्सप्लोरर
Guru Vakri 2025: वक्री गुरु का 120 दिनों तक असर, कर्क और मिथुन राशि में रहकर बदलेंगे इन राशियों की तकदीक
Guru Vakri 2025: आज 11 नवंबर को गुरु कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं और 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे. गुरु पूरे 120 दिनों तक वक्री (उल्टी) अवस्था में रहेंगे और कई राशियों को शुभ फल प्रदान करेंगे.
गुरु वक्री 2025
Published at : 11 Nov 2025 01:54 PM (IST)
वक्री गुरु का 120 दिनों तक असर, कर्क और मिथुन राशि में रहकर बदलेंगे इन राशियों की तकदीक
