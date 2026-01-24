हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Taurus Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: वृषभ राशि को निवेश से लाभ, जीवन में बना रहेगा संतुलन

Taurus Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए वृषभ राशि के लिए जनवरी का आखिरी सप्ताह प्रेम, परिवार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा. पढ़ें पूरा राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 24 Jan 2026 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

Taurus Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो कार्ड्स को भविष्य की संभावनाओं और आने वाले समय की ऊर्जा को समझने का एक प्रभावी माध्यम माना जाता है. हर सप्ताह टैरो कार्ड्स राशि के अनुसार जीवन के अलग-अलग पहलुओं जैसे करियर, धन, प्रेम और परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों का संकेत देते हैं. टैरो कार्ड्स विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा से जानते हैं, जनवरी 2026 का आखिरी सप्ताह वृषभ राशि के लिए क्या संदेश और संभावनाएं लेकर आया है. पढ़ें अपना पूरा टैरो साप्ताहिक राशिफल.

वृषभ साप्ताहिक टैरो कार्ड्स राशिफल (Tarot Card Vrishabh Saptahik Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए सकारात्मक बदलाव और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. इस दौरान आपकी रचनात्मकता में जबरदस्त निखार देखने को मिलेगा. आप अपने काम को नए और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी. कला, लेखन, डिजाइन, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है.

आर्थिक स्थिति- टैरो कार्ड्स धन के मामले में शुभ संकेत दे रहे हैं. नया निवेश, बचत योजना या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि निवेश करते समय जल्दबाजी से बचें और पूरी जानकारी के बाद ही निर्णय लें. इस सप्ताह आय के नए स्रोत बनने के योग भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

पारिवारिक जीवन- आपकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है. घर के सदस्य आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे. इससे पारिवारिक माहौल सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा. यदि परिवार में कोई पुराना विवाद या उलझन चल रही है, तो उसे समझदारी और धैर्य के साथ सुलझाने का प्रयास करें. आपकी शांत प्रवृत्ति और संतुलित सोच समस्या का समाधान निकालने में मदद करेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 24 Jan 2026 03:13 PM (IST)
