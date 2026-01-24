हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aries Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: मेष राशि पर मेहरबान सितारे, बदल जाएगी किस्मत

Aries Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष राशि के लिए जनवरी का आखिरी सप्ताह प्रेम, परिवार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा. पढ़ें पूरा राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 24 Jan 2026 02:01 PM (IST)
Aries Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो कार्ड्स को भविष्य की संभावनाओं और आने वाले समय की ऊर्जा को समझने का एक प्रभावी माध्यम माना जाता है. हर सप्ताह टैरो कार्ड्स राशि के अनुसार जीवन के अलग-अलग पहलुओं जैसे करियर, धन, प्रेम और परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों का संकेत देते हैं. टैरो कार्ड्स विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा से जानते हैं, जनवरी 2026 का आखिरी सप्ताह मेष राशि के लिए क्या संदेश और संभावनाएं लेकर आया है. पढ़ें अपना पूरा टैरो साप्ताहिक राशिफल.

मेष साप्ताहिक टैरो कार्ड्स राशिफल (Tarot Card Mesh Saptahik Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए बेहद खास और ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है. इस दौरान आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और आप पूरे जोश के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें अब गति आती दिखाई देगी. टैरो संकेत देता है कि इस सप्ताह आप खुद पर भरोसा करेंगे और यही भरोसा आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा.

करियर और व्यवसाय-  कार्यक्षेत्र में नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं. कोई नया प्रोजेक्ट, जॉब ऑफर या प्रमोशन का योग बन रहा है. हालांकि टैरो कार्ड्स यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि जल्दबाजी या अति-उत्साह से बचें. धैर्य और समझदारी के साथ लिए गए निर्णय आपको लंबी अवधि में सफलता दिलाएंगे. बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए नए कॉन्टैक्ट्स और डील फाइनल होने के संकेत हैं.

यात्रा- इस सप्ताह अचानक यात्रा के योग भी बन रहे हैं. यह यात्रा कार्य या व्यवसाय से जुड़ी हो सकती है और आर्थिक दृष्टि से लाभदायक साबित होगी. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में आपके लिए धन लाभ का कारण बन सकती है. आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं, लेकिन साथ ही खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा.

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन- घर का माहौल सकारात्मक और शांत रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा. अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत भी टैरो कार्ड्स दे रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 24 Jan 2026 02:01 PM (IST)
Aries Weekly Horoscope Tarot Rashifal Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Tarot Rashifal 2026 Tarot Horoscope 2026
