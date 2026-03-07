Tarot Card Predictions 8 March-14 March 2026: नया वीक सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहेगा. यहां जानें अपने राशि के अनुसार अपना साप्ताहिक टैरो कार्ड राशिफल.

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि यह सप्ताह मेष राशिवालों के लिए आत्मविश्वास और परिश्रम से लाभ दिलाने वाला रहेगा. आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आगे बढ़ सकते हैं. कामकाज में नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें. रिश्तों में बातों को साफ तौर पर कहना फायदेमंद रहेगा. आपकी कोई चाहत पूरी होने से खुशी मिलेगी. लेकिन आपको गुप्त शत्रुओं से सतर्क भी रहना होगा. सेहत की अनदेखी से बचें.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Taurus Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह उत्साहवर्धक रहेगा. पारिवारिक जीवन में आपको परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा. किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का संयोग बन सकता है. किसी उलझे मामले को सुलझाने में सफलता पाएंगे. आपकी कमाई भी इस हफ्ते अच्छी होगी.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Gemini Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह समाधानकारी रहेगा. किसी उलझे हुए मामले को सुलझाने में आप सफलता पाएंगे. कोई अटका हुआ काम आपका पूरा होगा. आर्थिक प्रयास में आपको कामयाबी मिलेगी. आपको दोस्तों से सहयोग मिलेगा. कोई काम जो आपका काफी समय से अटक रहा था वह पूरा हो सकता है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ कहीं यात्रा का संयोग बन सकता है.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल (Cancer Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लिए अप्रैल का यह सप्ताह भाग्य से लाभ दिलाने वाला रहेगा. आप आत्मविश्वास और जोश से भरपूर रहेंगे. किसी पुरानी उलझन और समस्या का समाधान होगा. पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंधों में भावनाओं को साझा करने का सही समय है. शांति और सुकून का अनुभव होगा. आपकी लव लाइफ भी इस हफ्ते रोमांटिक रहेगी.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल (Leo Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक इस हफ्ते रचनात्मक क्षमताओं का लाभ ले पाएंगे। आपको अपनी क्षमताओं और लगनशीलता का लाभ मिलेगा। करियर और सामाजिक जीवन में आपका प्रभाव और महत्व बढेगा। लव लाइफ के मामले में भी इस हफ्ते आप भाग्यशाली रहेंगे। कोई अटका हुआ काम भी आपका पूरा हो पाएगा.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल (Virgo Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि वालों पर इस हफ्ते काम का दबाव रहेगा. किसी प्रतियोगिता या परीक्षा मे शामिल हो रहे हैं तो आपको आलस का त्याग करना होगा. वैसे काम और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है नहीं तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है. घर या परिवार से जुड़ी ज़िम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. किसी निजी मामले में सही निर्णय लेने के लिए थोड़ा समय ले और जल्दबाजी में कोई नया काम करने से बचना होगा.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल (Libra Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातक इस हफ्ते साझेदारी में बेहतर काम करेंगे. आपको मित्रों और सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा. आप अपने पारिवारिक रिश्ते को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे. किसी पार्टी उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा. आप किसी के करीब महसूस कर सकते हैं या कोई पुरानी दूरी कम हो सकती है. बिजनेस मे लाभ मिलेगा. रचनात्मक क्षमता का भी फायदा मिलेगा.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सप्ताह आपके लिए कुछ नयापन लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र के साथ जीवन में भी कुछ बड़े बदलाव आएंगे. कोई पुरानी समस्या हल होगी और जीवन में कुछ नयापन आएगा. कोई पुराना मित्र या प्यार फिर से सामने आ सकता है. नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए सप्ताह आपकी आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा और आप बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा. यात्रा, पढ़ाई या किसी नई योजना की शुरुआत हो सकती है. बिजनेस को विस्तार देने में भी आप सफल रहेंगे. आपको परिवार के साथ यात्रा पर भी जाना हो सकता है. किसी प्रेरणादायक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, किसी के मार्गदर्शन से फायदा मिलेगा.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों का इस सप्ताह फोकस करियर और और टारगेट पूरा करने पर रहेगा. आपको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. कोई पुरानी मेहनत अब फल दे सकती है और पुराने निवेश का भी आपको फायदा मिलेगा. धैर्य रखें और जोश से आगे बढ़ें. रिश्तों में थोड़ी नरमी दिखाना लाभदायक रहेगा.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही कि कुंभ राशि के लोगों के लिए सप्ताह नई ऊर्जा और विचारों के साथ करियर को बल देगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे. कोई बेहतरीन अवसर आपको इस हफ्ते मिल सकता है. सामाजिक रूप से आपकी सक्रियता बढ़ेगी और आपको मान सम्मान मिलेगा. समाज में आपकी नई छवि बढ़ेगी.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Pisces Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ेगा. किसी पुराने मुद्दे पर आप व्यस्त हो सकते हैं. भावनात्मक रूप से आप आज बेहद मजबूत होंगे और आपका प्रभाव भी इस हफ्ते बहुत ज्यादा बढ़ेगा. साथ ही आपकी लव लाइफ से संबंधित मामले इस हफ्ते बेहद अनुकूल रहेगे. शिक्षा प्रतियोगिता में भी प्रगति होगी.

