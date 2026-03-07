हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTarot Card Weekly Horoscope: मेष से मीन राशि वाले एस्ट्रोलॉजर से जानें 8-14 मार्च का टैरो कार्ड वीकली राशिफल

Tarot Card Weekly Horoscope: मेष से मीन राशि वाले एस्ट्रोलॉजर से जानें 8-14 मार्च का टैरो कार्ड वीकली राशिफल

Tarot Card Predictions 8 March-14 March 2026: नया वीक सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहेगा. यहां जानें अपने राशि के अनुसार अपना साप्ताहिक टैरो कार्ड राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 07 Mar 2026 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

Tarot Card Predictions 8 March-14 March 2026: नया वीक सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहेगा. यहां जानें अपने राशि के अनुसार अपना साप्ताहिक टैरो कार्ड राशिफल.

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि यह सप्ताह मेष राशिवालों के लिए आत्मविश्वास और परिश्रम से लाभ दिलाने वाला रहेगा. आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आगे बढ़ सकते हैं. कामकाज में नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें. रिश्तों में बातों को साफ तौर पर कहना फायदेमंद रहेगा. आपकी कोई चाहत पूरी होने से खुशी मिलेगी. लेकिन आपको गुप्त शत्रुओं से सतर्क भी रहना होगा. सेहत की अनदेखी से बचें.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Taurus Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह उत्साहवर्धक रहेगा. पारिवारिक जीवन में आपको परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा. किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का संयोग बन सकता है. किसी उलझे मामले को सुलझाने में सफलता पाएंगे. आपकी कमाई भी इस हफ्ते अच्छी होगी.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Gemini Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह समाधानकारी रहेगा. किसी उलझे हुए मामले को सुलझाने में आप सफलता पाएंगे. कोई अटका हुआ काम आपका पूरा होगा. आर्थिक प्रयास में आपको कामयाबी मिलेगी. आपको दोस्तों से सहयोग मिलेगा. कोई काम जो आपका काफी समय से अटक रहा था वह पूरा हो सकता है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ कहीं यात्रा का संयोग बन सकता है.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल (Cancer Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लिए अप्रैल का यह सप्ताह भाग्य से लाभ दिलाने वाला रहेगा. आप आत्मविश्वास और जोश से भरपूर रहेंगे. किसी पुरानी उलझन और समस्या का समाधान होगा. पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंधों में भावनाओं को साझा करने का सही समय है. शांति और सुकून का अनुभव होगा. आपकी लव लाइफ भी इस हफ्ते रोमांटिक रहेगी.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल (Leo Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक इस हफ्ते रचनात्मक क्षमताओं का लाभ ले पाएंगे। आपको अपनी क्षमताओं और लगनशीलता का लाभ मिलेगा। करियर और सामाजिक जीवन में आपका प्रभाव और महत्व बढेगा। लव लाइफ के मामले में भी इस हफ्ते आप भाग्यशाली रहेंगे। कोई अटका हुआ काम भी आपका पूरा हो पाएगा.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल (Virgo Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि वालों पर इस हफ्ते काम का दबाव रहेगा. किसी प्रतियोगिता या परीक्षा मे शामिल हो रहे हैं तो आपको आलस का त्याग करना होगा. वैसे काम और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है नहीं तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है. घर या परिवार से जुड़ी ज़िम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. किसी निजी मामले में सही निर्णय लेने के लिए थोड़ा समय ले और जल्दबाजी में कोई नया काम करने से बचना होगा.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल (Libra Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातक इस हफ्ते साझेदारी में बेहतर काम करेंगे. आपको मित्रों और सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा. आप अपने पारिवारिक रिश्ते को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे. किसी पार्टी उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा. आप किसी के करीब महसूस कर सकते हैं या कोई पुरानी दूरी कम हो सकती है. बिजनेस मे लाभ मिलेगा. रचनात्मक क्षमता का भी फायदा मिलेगा.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सप्ताह आपके लिए कुछ नयापन लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र के साथ जीवन में भी कुछ बड़े बदलाव आएंगे. कोई पुरानी समस्या हल होगी और जीवन में कुछ नयापन आएगा. कोई पुराना मित्र या प्यार फिर से सामने आ सकता है. नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए सप्ताह आपकी आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा और आप बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा. यात्रा, पढ़ाई या किसी नई योजना की शुरुआत हो सकती है. बिजनेस को विस्तार देने में भी आप सफल रहेंगे. आपको परिवार के साथ यात्रा पर भी जाना हो सकता है. किसी प्रेरणादायक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, किसी के मार्गदर्शन से फायदा मिलेगा.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों का इस सप्ताह फोकस करियर और और टारगेट पूरा करने पर रहेगा. आपको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. कोई पुरानी मेहनत अब फल दे सकती है और पुराने निवेश का भी आपको फायदा मिलेगा. धैर्य रखें और जोश से आगे बढ़ें. रिश्तों में थोड़ी नरमी दिखाना लाभदायक रहेगा.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही कि कुंभ राशि के लोगों के लिए सप्ताह नई ऊर्जा और विचारों के साथ करियर को बल देगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे. कोई बेहतरीन अवसर आपको इस हफ्ते मिल सकता है. सामाजिक रूप से आपकी सक्रियता बढ़ेगी और आपको मान सम्मान मिलेगा. समाज में आपकी नई छवि बढ़ेगी.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Pisces Tarot Weekly Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ेगा. किसी पुराने मुद्दे पर आप व्यस्त हो सकते हैं. भावनात्मक रूप से आप आज बेहद मजबूत होंगे और आपका प्रभाव भी इस हफ्ते बहुत ज्यादा बढ़ेगा. साथ ही आपकी लव लाइफ से संबंधित मामले इस हफ्ते बेहद अनुकूल रहेगे. शिक्षा प्रतियोगिता में भी प्रगति होगी.

ये भी पढ़ें: न कथा होगी और न दरबार लगेगा! बद्रीनाथ की बर्फीले पहाड़ों में गुप्त साधना करेंगे धीरेंद्र शास्त्री

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 07 Mar 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Tarot Card Tarot Card Rashifal Tarot Card Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Tarot Card Weekly Horoscope: मेष से मीन राशि वाले एस्ट्रोलॉजर से जानें 8-14 मार्च का टैरो कार्ड वीकली राशिफल
Tarot Card Weekly Horoscope: मेष से मीन राशि वाले एस्ट्रोलॉजर से जानें 8-14 मार्च का टैरो कार्ड वीकली राशिफल
धर्म
उगादी 2026 कब है? जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और दक्षिण भारत के इस नववर्ष की खास परंपराएं?
उगादी 2026 कब है? जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और दक्षिण भारत के इस नववर्ष की खास परंपराएं?
राशिफल
Meen Weekly Horoscope 2026: मीन साप्ताहिक राशिफल, लेनी होगी उधारी या कमाई के मिलेंगे नए रास्ते
मीन साप्ताहिक राशिफल, लेनी होगी उधारी या कमाई के मिलेंगे नए रास्ते
ग्रह गोचर
Budhaditya Yog 2026: आज 0 डिग्री पर होंगे सूर्य-बुध, बनेगा बुधादित्य योग, इन राशियों की लगेगी लॉटरी
आज 0 डिग्री पर होंगे सूर्य-बुध, बनेगा बुधादित्य योग, इन राशियों की लगेगी लॉटरी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: तलाक की खबरों के बीच थलापति विजय का नाम इस हसीना संग अफेयर में आया
Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
'कम बोलते थे, डेली रूटीन से करता था काम', मां ने बताया UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री का संघर्ष
'कम बोलते थे, डेली रूटीन से करता था काम', मां ने बताया UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री का संघर्ष
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
जनरल नॉलेज
Pregnancy In Space: क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
शिक्षा
पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता
पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget