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क्या आपको भी आते हैं ऐसे 5 सपने? गलती से भी दूसरों को बताया तो होगा बड़ा नुकसान

Swapna Shastra: क्या आपको भी रात में दिखे ये 5 खास सपने? भूलकर भी किसी से न करें इनका जिक्र, वरना धन लाभ और तरक्की का योग निष्प्रभावी हो सकता है. तुरंत जानें क्या कहता है शास्त्र.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 11 Nov 2026 03:12 PM (IST)
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Swapna Shastra: अक्सर सुबह आंख खुलते ही हम रात को दिखे सपनों की चर्चा परिवार या दोस्तों से करने लगते हैं. लेकिन ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र की मानें तो आपकी यह अनजाने में की गई आदत आपकी किस्मत पर भारी पड़ सकती है. शास्त्रों के अनुसार, कुछ सपने भविष्य में मिलने वाले बड़े धन लाभ, तरक्की और सुख-समृद्धि का पूर्व संकेत होते हैं. इन्हें दूसरों से साझा करने पर इनकी सकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो जाती है और मिलने वाला फल निष्प्रभावी हो सकता है.

आपको रात में ये 5 सपने दिखाई दें, तो इन्हें किसी से भी साझा करने की भूल न करें:

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देवी-देवताओं के साक्षात दर्शन: सपने में किसी भगवान या देवी-देवता का दिखना बताता है कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है और कोई बड़ा अटका काम जल्द पूरा होने वाला है. इसे उजागर करने से उस आध्यात्मिक प्रभाव में कमी आ जाती है.

माता-पिता के हाथों जल ग्रहण करना: यदि सपने में आपके माता-पिता आपको पानी पिला रहे हैं, तो यह समाज में मान-सम्मान, करियर में पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां मिलने का साफ संकेत है. इसकी शुभता बनाए रखने के लिए गोपनीयता जरूरी है.

चांदी, सिक्के या धन का कलश: स्वप्न में चांदी के सिक्के या धन से भरा पात्र देखना मां लक्ष्मी के आगमन की पूर्व सूचना माना जाता है. ऐसे सपनों की चर्चा करने से नकारात्मक ऊर्जा या नजर दोष के कारण धन आगमन की गति धीमी हो सकती है.

सफेद गाय का आगमन: हिंदू धर्म में सफेद गाय को अत्यंत पवित्र और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना गया है. यह सपना जीवन के बड़े संकटों और आर्थिक तंगी के खात्मे का संकेत देता है. इसे गुप्त रखने से फल शीघ्र मिलता है.

खुद की मृत्यु का दृश्य: पहली नजर में यह सपना डरावना लग सकता है, लेकिन स्वप्न शास्त्र में इसे बेहद फलदायी माना गया है. यह दीर्घायु, गंभीर बीमारी से मुक्ति और नए जीवन चक्र की शुरुआत का संकेत है.

गोपनीयता क्यों है जरूरी?

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, शुभ सपनों का प्रभाव ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कोई गुप्त योजना. जब तक कोई शुभ संकेत असल जिंदगी में साकार न हो जाए, तब तक उसे सार्वजनिक करने से प्रकृति द्वारा मिलने वाली सकारात्मक तरंगें कमजोर पड़ जाती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 11 Nov 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Swapna Shastra Astrology
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