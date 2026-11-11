Aaj Ka Rashifal: आज 11 नवंबर 2026, बुधवार के राशिफल में सिंह के लिए घर और परिवार की जिम्मेदारियां अहम रहेंगी. कन्या को पुराने संपर्कों से अटके काम आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जबकि धनु के लिए त्योहार के खर्च का हिसाब देखने का दिन है.

राशि से गिनने पर वृश्चिक, सिंह का चौथा भाव है, जिसे घर और परिवार से जोड़ा जाता है. कन्या के लिए यही तीसरा भाव है, इसलिए उसके राशिफल में बातचीत और संपर्कों पर जोर है. भाई दूज पर नई दिल्ली में तिलक का अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक है. पढ़ें मेष से मीन तक काम, खर्च और रिश्तों का आज का राशिफल-

मेष राशि: 11 नवंबर 2026 (बुधवार)

मानसिक सतर्कता बनाए रखने, गुप्त शत्रुओं से दूरी और जोखिम भरे आर्थिक निर्णयों से बचने के लिए बुधवार का दिन मेष राशि के जातकों के लिए अत्यधिक संयम और धैर्य का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से आठवें भाव (आयु, आकस्मिकता, शोध, गुप्त धन व रुकावटें) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (भाई दूज/यम द्वितीया) दोपहर 03:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि लग जाएगी. सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर अतिगंड योग का प्रभाव बना रहेगा. अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण और चंद्रबल अनुकूल न होने के कारण आज बिना जांचे-परखे लिए गए त्वरित निर्णय तनाव का कारण बन सकते हैं. दोपहर 03:54 बजे तक किसी भी बड़े या संवेदनशील मामले में विशेष धैर्य बरतें; इसके बाद स्थितियां धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगेंगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आज प्रयोगवादी होने के बजाय तयशुदा व्यवस्था और रूटीन के कामों को पूरा करने पर ही ध्यान केंद्रित रखें. इंश्योरेंस, टैक्सेशन, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, ऑडिटिंग, स्क्रैप और केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए दिन पुराने पेंडिंग काम निपटाने का है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों की आंतरिक राजनीति या कानाफूसी से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. किसी भी नए व्यावसायिक समझौते, पार्टनरशिप या टेंडर के कागजात पर बिना पूरी कानूनी पड़ताल के हस्ताक्षर करने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

नकदी की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक सामने आने वाले अप्रत्याशित खर्चे, पुराने टैक्स या वाहन आदि की मरम्मत पर बजट प्रभावित हो सकता है. आज पंचांग के अनुसार कोई भी अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है. वहीं दोपहर 11:32 से 12:55 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा तथा सुबह 11:10 से 11:54 बजे तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक रहेगा. इस दौरान शेयर बाजार में सट्टेबाजी, इंट्राडे ट्रेडिंग, किसी को बड़ी रकम उधार देने या ऑनलाइन पेमेंट में लापरवाही बरतने से पूरी तरह परहेज रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

भाई दूज और यम द्वितीया का पर्व होने के कारण भाई-बहनों और बहनों के परिवार से जुड़ाव बढ़ेगा, हालांकि बातचीत के दौरान शब्दों का चयन बहुत नपा-तुला रखें. किसी पुरानी पारिवारिक बात या संपत्ति के मसले को लेकर तनाव से बचें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ खुलकर बात करें; मन की उलझनें साझा करने से मानसिक बोझ हल्का होगा और वे घरेलू प्राथमिकताओं को संभालने में साथ देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी पर बेवजह शक या दबाव बनाने से बचें और एक-दूसरे के व्यक्तिगत स्पेस का सम्मान करें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

रिसर्च, मेडिकल, साइकोलॉजी, डिफेंस और सांख्यिकी से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आठवें भाव का चंद्रमा और अतिगंड योग गूढ़ विषयों के अध्ययन में गहराई लाएगा. सुबह 11:38 बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक क्षमता बेहतर होगी. आज किसी भी नए टॉपिक को शुरू करने के बजाय पहले से पढ़े गए नोट्स, फॉर्मूलों और पुराने पेपर्स का रिवीज़न करना अधिक फलदायी रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

अष्टम चंद्रमा और बदलते मौसम के कारण पेट के निचले हिस्से में संक्रमण, अपच, बवासीर या यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी समस्या उभर सकती है. भारी, गरिष्ठ और बासी खान-पान से पूरी तरह परहेज रखें. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. तनाव दूर रखने और मानसिक स्थिरता के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या किन्नर को हरी मूंग की दाल, हरे वस्त्र या फल दान करना आपके अष्टम भाव के दोषों को शांत करेगा और संकटों व अज्ञात भय से सुरक्षा प्रदान करेगा.

वृषभ राशि: 11 नवंबर 2026 (बुधवार)

व्यावसायिक साझेदारियों को मजबूती देने, सामाजिक संपर्कों का दायरा बढ़ाने और दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए बुधवार का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत प्रभावी और शुभ रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से सातवें भाव (साझेदारी, दांपत्य व लोक-व्यवहार) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया) दोपहर 03:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर अतिगंड योग का प्रभाव बना रहेगा. आज वृषभ राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल है. दोपहर 03:54 बजे तक किसी भी अहम व्यावसायिक बातचीत में धैर्य बनाए रखें; इसके बाद आपकी साख मजबूत होगी और सामूहिक प्रयासों में स्पष्ट प्रगति नजर आएगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में टीमवर्क, नेटवर्किंग और साझीदारों के साथ संतुलन साधने की आपकी क्षमता की सराहना होगी. पब्लिक डीलिंग, पार्टनरशिप फर्म, कंसल्टेंसी, रिटेल कारोबार, लीगल एडवाइजरी और सप्लाई चेन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन पुराने पेंडिंग सौदों को गति देने का है. यदि आप किसी नए क्लाइंट से मिलने या किसी एग्रीमेंट पर बातचीत करने जा रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक प्रभावशाली साबित होगा. दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे निर्धारित कार्य समय पर पूरे होंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबारी मुनाफे, पुराने संपर्कों और दैनिक बिक्री से नकदी की आवक अच्छी बनी रहेगी. हालांकि, साझेदारी के खातों, उपहारों और पारिवारिक सामाजिक शिष्टाचार पर कुछ धन व्यय हो सकता है. आज पंचांग के अनुसार कोई भी अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है. वहीं दोपहर 11:32 से 12:55 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा तथा सुबह 11:10 से 11:54 बजे तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी धनराशि उधार देने, बिना जांचे ऑनलाइन पेमेंट करने या जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

भाई दूज और यम द्वितीया के शुभ अवसर पर घर-परिवार में आत्मीयता और उत्सव का माहौल बना रहेगा. बहनों और भाई-बहनों के साथ संवाद गहरा होगा. दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा; जीवनसाथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं और घरेलू प्राथमिकताओं पर सार्थक चर्चा होगी. यदि पिछले दिनों किसी बात पर गलतफहमी हुई थी, तो आज सुलह के लिए दिन सबसे अनुकूल है. प्रेम संबंधों में भी संवाद सहज रहेगा; साथी की भावनाओं का सम्मान करने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मैनेजमेंट, कानून, जनसंचार, डिजाइनिंग और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सातवें भाव का चंद्रमा बौद्धिक स्पष्टता लेकर आएगा. सुबह 11:38 बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक क्षमता और तार्किक सोच में मजबूती आएगी. ग्रुप स्टडी या सीनियर मेंटर्स के साथ डिस्कशन करने वाले छात्रों को जटिल विषयों को समझने में विशेष मदद मिलेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अनुकूल रहेगा, लेकिन दिनभर की दौड़धूप और त्योहार के खान-पान के कारण पेट में भारीपन या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. कार्य के बीच-बीच में हल्का विश्राम लें और सुबह की हल्की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या किन्नर को हरी मूंग, हरे वस्त्र या फल दान करना आपकी व्यावसायिक साझेदारियों को बल देगा और पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ाएगा.

मिथुन राशि: 11 नवंबर 2026 (बुधवार)

दैनिक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने, विरोधियों की सक्रियता को निष्प्रभावी बनाने और पुराने विवादों को सुलझाने के लिए बुधवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए काफी राहत भरा और व्यावहारिक रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व सेवा) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया) दोपहर 03:54 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर अतिगंड योग का प्रभाव बना रहेगा. आज मिथुन राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल है. दोपहर 03:54 बजे तक किसी भी अनावश्यक विवाद या जल्दबाजी से बचें; इसके बाद अटके हुए विभागीय काम, अदालती प्रक्रियाएं और देनदारियों से जुड़े मसले सकारात्मक दिशा पकड़ेंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी तार्किक क्षमता, व्यावहारिक सूझबूझ और मुश्किल समय में समाधान निकालने के कौशल की सराहना होगी. बैंकिंग, ऑडिटिंग, लीगल एडवाइजरी, मेडिकल सर्विसेज, आईटी, सप्लाई चेन और सुरक्षा सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी क्षमता साबित करने का है. यदि दफ्तर या बाजार में कोई आपके खिलाफ साजिश रचने का प्रयास कर रहा था, तो आपकी सतर्कता और सटीक कार्यशैली के आगे विरोधी निष्प्रभावी रहेंगे. छोटे व्यापारियों को पेंडिंग स्टॉक क्लियर करने और कर्मचारियों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित रखना होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

नियमित कामकाज और पुराने बकाये की वसूली से नकदी का प्रवाह सुचारू रहेगा. यदि आप किसी पुरानी देनदारी, कर्ज या ईएमआई को चुकता करने की योजना बना रहे हैं, तो वित्तीय संतुलन के लिहाज से दिन सही दिशा देगा. आज पंचांग के अनुसार कोई भी अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है. वहीं दोपहर 11:32 से 12:55 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा तथा सुबह 11:10 से 11:54 बजे तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी धनराशि उधार देने, बिना सोचे-समझे निवेश करने या सट्टेबाजी के चक्कर में पड़ने से पूरी तरह परहेज रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

भाई दूज और यम द्वितीया के पावन अवसर पर भाई-बहनों और ननिहाल पक्ष के साथ मधुर संवाद और मेलजोल रहेगा. उपहारों के आदान-प्रदान से घर में प्रसन्नता बनी रहेगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ घरेलू बजट और आगामी प्राथमिकताओं को लेकर सार्थक चर्चा होगी, जिससे आपसी तालमेल और गहरा होगा. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; अपनी व्यस्तताओं के बीच साथी के लिए समय निकालना और उनकी बातों को संजीदगी से सुनना रिश्ते में भरोसा बढ़ाएगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

नीट, बैंकिंग, राज्य प्रशासनिक सेवाओं, एसएससी और कानून की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए छठे भाव का चंद्रमा अध्ययन में जुझारूपन लाएगा. सुबह 11:38 बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों और जटिल सवालों को हल करने की क्षमता बेहतर होगी. आज के दिन मॉक टेस्ट देना और कमजोर टॉपिक्स का रिवीज़न करना परीक्षा की तैयारी को काफी मजबूती देगा.

सेहत (Health & Wellness)

खान-पान में अनियमितता और लगातार काम के दबाव के कारण पेट में गैस, अपच या पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. गरिष्ठ, तला-भुना और बासी भोजन करने से बचें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और सुबह हल्का व्यायाम या प्राणायाम अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद या किन्नर को हरी मूंग, हरे वस्त्र या फल भेंट करना आपके छठे भाव के दोषों को दूर करेगा और विरोधियों व बाधाओं पर विजय दिलाएगा.

कर्क राशि: 11 नवंबर 2026 (बुधवार)

भावनात्मक निर्णयों में संतुलन साधने, संतान से जुड़े दायित्वों को पूरा करने और बौद्धिक कार्यों को व्यावहारिक रूप देने के लिए बुधवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए विचारशीलता और सावधानी का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें भाव (संतान, बुद्धि, विद्या, रचनात्मकता व निर्णय) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया) दोपहर 03:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर अतिगंड योग का प्रभाव बना रहेगा. आज के दिन कर्क राशि के लिए चंद्रबल अनुकूल न होने के कारण भावुक होकर जोखिम भरे आर्थिक या व्यक्तिगत फैसले लेने से बचना ही बुद्धिमानी होगी. दोपहर 03:54 बजे तक योजनाओं में धैर्य बनाए रखें; इसके बाद रचनात्मक कार्यों में स्थिरता और स्पष्टता आएगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी मौलिक सोच, प्लानिंग और जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता की सराहना होगी. कंसल्टेंसी, मीडिया, डिजाइनिंग, एजुकेशन, आईटी, आर्किटेक्चर और लेखन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को परिपक्व करने का है. यदि आप किसी नए विचार या प्रस्ताव को उच्चाधिकारियों के सामने प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर के बाद की गई प्रस्तुति ज्यादा ठोस परिणाम देगी. कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय अपने काम पर सीधी निगरानी रखें और ऑफिस की गॉसिप से दूरी बनाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबारी आवक सामान्य बनी रहेगी, हालांकि भाई दूज के उत्सव, उपहारों और संतान की जरूरतों पर कुछ अतिरिक्त धन व्यय हो सकता है. आज पंचांग के अनुसार कोई भी अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है. वहीं दोपहर 11:32 से 12:55 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा तथा सुबह 11:10 से 11:54 बजे तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक रहेगा. इस दौरान शेयर बाजार में सट्टा, त्वरित मुनाफे के लालच में जोखिम भरे निवेश या किसी को बिना लिखा-पढ़ी के उधारी देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

भाई दूज और यम द्वितीया के पावन अवसर पर भाई-बहनों के साथ आत्मीयता और प्रेम बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों के साथ घरेलू प्राथमिकताओं और बच्चों के भविष्य को लेकर सार्थक चर्चा होगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य सामान्य रहेगा; उनकी व्यस्तताओं को समझें और बातचीत में भावनात्मक लचीलापन बनाए रखें. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी से संवाद करते समय अनावश्यक उम्मीदों या दबाव से बचें और एक-दूसरे की प्राथमिकताओं का सम्मान करें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

उच्च शिक्षा, रिसर्च, कला, मैनेजमेंट और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए पांचवें भाव का चंद्रमा बौद्धिक क्षमता को गहराई देगा. सुबह 11:38 बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने और याद रखने में आसानी होगी. कठिन सिद्धांतों और फॉर्मूलों के रिवीज़न के लिए दिन का दूसरा हिस्सा अधिक उपयोगी साबित होगा.

सेहत (Health & Wellness)

अधिक सोचने और खान-पान में अनियमितता के चलते पेट में गैस, अपच या सीने में जलन की शिकायत हो सकती है. त्योहार के गरिष्ठ और तले-भुने पकवानों से परहेज रखें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और मानसिक शांति के लिए कुछ देर ध्यान या प्राणायाम को दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और मोदक या हरे फल अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या किन्नर को हरी मूंग, हरी सब्जियां अथवा हरे वस्त्र दान करना आपकी बौद्धिक स्पष्टता को बढ़ाएगा और पंचम भाव के भावनात्मक उतार-चढ़ाव को शांत रखकर कार्यों में सफलता दिलाएगा.

सिंह राशि: 11 नवंबर 2026 (बुधवार)

घरेलू संतुलन बनाए रखने, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने और कार्य व परिवार के बीच प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने के लिए बुधवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मसंयम और धैर्य का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से चौथे भाव (सुख, माता, गृह व वाहन) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया) दोपहर 03:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर अतिगंड योग का प्रभाव बना रहेगा. आज सिंह राशि के लिए चंद्रबल अनुकूल न होने के कारण भावुकता या आवेश में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना ही श्रेयस्कर होगा. दोपहर 03:54 बजे तक घरेलू विवादों और तनाव से बचें; इसके बाद स्थितियां धीरे-धीरे सामान्य होंगी और पारिवारिक माहौल हल्का होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आक्रामक रुख अपनाने के बजाय शांत रहकर काम निपटाना बेहतर रहेगा. रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, इंटीरियर डिजाइनिंग, प्रशासनिक सेवाओं और कृषि उत्पादों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ किसी पुरानी बात पर बहस में न उलझें और अपने तयशुदा लक्ष्यों पर ध्यान दें. यदि आप कार्यस्थल पर किसी नए बदलाव या री-स्ट्रक्चरिंग की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर के बाद की गई प्लानिंग ज्यादा टिकाऊ साबित होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबारी आवक सामान्य बनी रहेगी, हालांकि भाई दूज के उपहारों, वाहन के रखरखाव या घरेलू सुख-साधनों पर कुछ अतिरिक्त धन व्यय हो सकता है. आज पंचांग के अनुसार कोई भी अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है. वहीं दोपहर 11:32 से 12:55 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा तथा सुबह 11:10 से 11:54 बजे तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार का नया निवेश करने, जमीन या वाहन का सौदा पक्का करने अथवा किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

भाई दूज और यम द्वितीया का पर्व होने से भाई-बहनों और पारिवारिक सदस्यों का घर पर आना-जाना रहेगा. माताजी के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखें. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत करते समय मर्यादा बनाए रखें और पुरानी शिकायतों को न दोहराएं. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल देगा; वे घर की व्यवस्थाओं और प्राथमिकताओं को संभालने में पूरा साथ देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी के साथ संवेदनशील मुद्दों पर बहस करने से बचें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और प्रबंधन की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए चौथे भाव का चंद्रमा अध्ययन में मानसिक ठहराव लाने का प्रयास करेगा. सुबह 11:38 बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान भटकाव कम होगा और एकाग्रता में सुधार आएगा. घर के शांत माहौल में बैठकर पढ़ाई करना आज ज्यादा फलदायी रहेगा; मुख्य विषयों के रिवीज़न और शॉर्ट नोट्स को दोहराने के लिए दिन का दूसरा हिस्सा बेहतर है.

सेहत (Health & Wellness)

मौसम के बदलाव और लगातार व्यस्तता के कारण सीने में भारीपन, कफ, एसिडिटी या अनिद्रा की समस्या महसूस हो सकती है. गरिष्ठ, तला-भुना और बासी भोजन करने से बचें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति बनाए रखने के लिए कुछ देर प्राणायाम या हल्की सैर को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को हरी मूंग, हरे फल अथवा भोजन कराना आपके चौथे भाव के दोषों को शांत करेगा और घर-परिवार में सुख-शांति व मानसिक स्थिरता प्रदान करेगा.

कन्या राशि: 11 नवंबर 2026 (बुधवार)

व्यक्तिगत संपर्कों के विस्तार, पराक्रम में वृद्धि और अटके हुए कार्यों को गति देने के लिए बुधवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद सक्रिय और अनुकूल रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम, भाई-बहन, संचार, लघु यात्रा व पहल) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया) दोपहर 03:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर अतिगंड योग का प्रभाव बना रहेगा. आज कन्या राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल है. दोपहर 03:54 बजे तक अपनी योजनाओं को संयम के साथ आगे बढ़ाएं; इसके बाद आपके प्रयासों के ठोस परिणाम सामने आएंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता की सराहना होगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी तार्किक क्षमता, सटीक संचार और आगे बढ़कर जिम्मेदारियां संभालने की आदत की सराहना होगी. मीडिया, जनसंपर्क, पब्लिशिंग, सेल्स व मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, आईटी, टेलीकॉम और स्वतंत्र कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नए संपर्कों को भुनाने का है. यदि आप किसी अधिकारी या नए क्लाइंट के सामने अपनी योजना प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय सबसे सकारात्मक नतीजे देगा. सहकर्मियों और अधीनस्थों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे टीम के लक्ष्यों को समय पर पूरा करना आसान रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यावसायिक सौदों, संपर्कों और दैनिक कामकाज से नकदी की आवक मजबूत रहेगी. हालांकि, भाई दूज के उपहारों, छोटी यात्राओं और संचार उपकरणों पर कुछ खर्च हो सकता है. आज पंचांग के अनुसार कोई भी अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है. वहीं दोपहर 11:32 से 12:55 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा तथा सुबह 11:10 से 11:54 बजे तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक रहेगा. इस दौरान किसी बड़े वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, जोखिम भरे निवेश या अनजान व्यक्ति के साथ बड़े लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

भाई दूज और यम द्वितीया के पावन पर्व पर भाई-बहनों के साथ आत्मीयता और सौहार्द बढ़ेगा. बहनों से मिला स्नेह और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; वे आपकी योजनाओं का समर्थन करेंगे और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में संवाद खुला और सहज रहेगा; साथी के साथ समय बिताने या छोटी यात्रा की योजना बनने से रिश्ते में नया उत्साह और भरोसा मजबूत होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

जनसंचार, कानून, सिविल सर्विसेज, डिफेंस, डाटा एनालिसिस और बैंकिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए तीसरे भाव का चंद्रमा अध्ययन में जुझारूपन लाएगा. सुबह 11:38 बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों और जटिल टॉपिक्स को समझने में आसानी होगी. आज के दिन किए गए करंट अफेयर्स, शॉर्ट नोट्स और मुख्य सिद्धांतों के रिवीज़न से आगामी परीक्षाओं में आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर की दौड़धूप, त्योहार की व्यस्तता या यात्रा के कारण कंधों, बाहों या गर्दन में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए ठंडी चीजों से परहेज रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. सुबह हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग दिनभर ताजगी बनाए रखने में मदद करेगी.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या किन्नर को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जियां, हरे वस्त्र या फल दान करना आपके तीसरे भाव को मजबूती देगा और पराक्रम में वृद्धि के साथ सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा.

तुला राशि: 11 नवंबर 2026 (बुधवार)

वित्तीय संतुलन साधने, वाणी में संयम रखने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने के लिए बुधवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए व्यावहारिक और सतर्कता से भरा रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे भाव (धन, वाणी, कुटुंब व संचित पूंजी) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया) दोपहर 03:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर अतिगंड योग का प्रभाव बना रहेगा. आज तुला राशि के लिए चंद्रबल अनुकूल न होने के कारण वित्तीय मामलों में जल्दबाजी और तीखी बातचीत से बचना ही बुद्धिमानी होगी. दोपहर 03:54 बजे तक धन संबंधी वादों में सतर्कता बरतें; इसके बाद स्थितियां धीरे-धीरे सामान्य होंगी और पारिवारिक मामलों में आम सहमति बन सकेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी व्यावहारिक समझ, सटीकता और सुलझे हुए संवाद की परीक्षा हो सकती है. बैंकिंग, अकाउंट्स, टैक्सेशन, कंसल्टेंसी, रिटेल और खाद्य व्यवसाय से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन पेंडिंग हिसाब-किताब और देनदारियों को चुस्त-दुरुस्त करने का है. कार्यस्थल पर किसी के साथ कड़े शब्दों का प्रयोग करने से बचें; शांत रहकर अपनी बात रखना ही आपके प्रभाव को बनाए रखेगा. यदि आप किसी क्लाइंट या वेंडर से पेमेंट या समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय अधिक अनुकूल परिणाम दे सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यापारिक लेन-देन और पूर्व में किए गए कार्यों से नकदी की आवक बनी रहेगी, लेकिन भाई दूज के उपहारों, संचित धन के रखरखाव और पारिवारिक जरूरतों पर कुछ खर्च सामने आ सकते हैं. आज पंचांग के अनुसार कोई भी अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है. वहीं दोपहर 11:32 से 12:55 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा तथा सुबह 11:10 से 11:54 बजे तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी धनराशि उधार देने, बिना सोचे-समझे किए जाने वाले निवेश या ऑनलाइन लेन-देन में लापरवाही से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

भाई दूज और यम द्वितीया के पावन अवसर पर कुटुंब में आत्मीयता बनाए रखने के लिए अपनी वाणी में मिठास और धैर्य रखना बेहद जरूरी होगा. बहनों और भाई-बहनों के साथ संवाद में मर्यादा बनाए रखें. कुटुंब के किसी सदस्य के साथ मतभेद उभरने पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि उनकी बात को शांति से समझें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल देगा; दोनों मिलकर घर के बजट और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने पर ध्यान देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी से अपनी भावनाएं व्यक्त करते समय संशय या कठोर भाषा से बचें ताकि रिश्ते में भरोसा मजबूत बना रहे.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉमर्स, सीए, बैंकिंग, डाटा साइंस और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अतिगंड योग और दूसरे भाव का चंद्रमा अध्ययन में एकाग्रता बनाए रखने की मांग करेगा. सुबह 11:38 बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने में आसानी होगी. कठिन फॉर्मूलों, करंट अफेयर्स और मुख्य कॉन्सेप्ट्स का बार-बार रिवीज़न करना आगामी चयन परीक्षाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा.

सेहत (Health & Wellness)

खान-पान में लापरवाही और त्योहार की व्यस्तता की वजह से गले में खराश, दांतों या मसूड़ों में हल्की संवेदनशीलता अथवा पेट में भारीपन हो सकता है. गरिष्ठ, मिर्च-मसालेदार और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और तनावमुक्त रहने के लिए दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम और वॉक के लिए जरूर निकालें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या किन्नर को हरी मूंग की दाल, हरे फल अथवा भोजन कराना आपके दूसरे भाव के दोषों को शांत करेगा और आर्थिक स्थिरता व वाणी में सौम्यता प्रदान करेगा.

वृश्चिक राशि: 11 नवंबर 2026 (बुधवार)

आत्मविश्वास को संतुलित रखने, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए बुधवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अहम और आत्ममंथन का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया) दोपहर 03:54 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर अतिगंड योग का प्रभाव बना रहेगा. आज वृश्चिक राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल है. दोपहर 03:54 बजे तक किसी भी बड़े निर्णय में संकोच या अधीरता से बचें; इसके बाद आपके विचारों में स्थिरता आएगी और नए कार्यों की रूपरेखा तय करना आसान होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता, कार्यकुशलता और स्वतंत्र दृष्टिकोण की सराहना होगी. सुरक्षा सेवाओं, रिसर्च, फार्मास्यूटिकल्स, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, आईटी और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी पहचान को मजबूत करने का है. यदि आप अपनी किसी योजना को उच्चाधिकारियों या व्यावसायिक साझीदारों के सामने प्रस्तुत करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर के बाद की गई चर्चा आपके पक्ष में स्पष्ट सहमति बनाएगी. सहकर्मियों के साथ समन्वय अच्छा रहेगा, बस कार्यस्थल पर अपने स्वभाव में अनावश्यक सख्ती लाने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबारी आवक और पुराने लेन-देन के समाधान से नकदी का प्रवाह सुचारू रहेगा. हालांकि, भाई दूज के उपहारों, स्वयं की साज-सज्जा और जरूरी पारिवारिक व्यवस्थाओं पर सामान्य खर्च हो सकते हैं. आज पंचांग के अनुसार कोई भी अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है. वहीं दोपहर 11:32 से 12:55 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा तथा सुबह 11:10 से 11:54 बजे तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी धनराशि उधार देने, बिना जांचे ऑनलाइन पेमेंट करने या जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

भाई दूज और यम द्वितीया के पावन अवसर पर भाई-बहनों और बहनों के परिवार के साथ आत्मीयता व स्नेह बढ़ेगा. घर-परिवार में आपके विचारों और प्राथमिकताओं को सम्मान मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य आत्मीय रहेगा; दोनों मिलकर घर की आगामी व्यवस्थाओं और प्राथमिकताओं को संतुलित करेंगे. प्रेम संबंधों में दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा; साथी के साथ समय बिताने और उनकी भावनाओं का सम्मान करने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डिफेंस, खेलकूद, मेडिकल साइंसेज, तकनीकी विषयों और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए लग्न का चंद्रमा बौद्धिक क्षमता को बल देगा. सुबह 11:38 बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने और याद रखने में आसानी होगी. आज के दिन मुख्य विषयों के रिवीज़न, फॉर्मूलों और शॉर्ट नोट्स को दोहराने से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से स्फूर्ति और ऊर्जा महसूस होगी, लेकिन लगातार व्यस्तता और काम के दबाव से सिर में हल्का भारीपन या आंखों में खिंचाव हो सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए ठंडी चीजों से परहेज करें. हल्का और सुपाच्य भोजन लें तथा दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या किन्नर को हरी मूंग की दाल, हरे वस्त्र अथवा फल भेंट करना आपके लग्न भाव को मजबूती देगा और मानसिक शांति व निर्णय क्षमता में वृद्धि करेगा.

धनु राशि: 11 नवंबर 2026 (बुधवार)

अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण साधने, बाहरी संपर्कों को संतुलित करने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए बुधवार का दिन धनु राशि के जातकों के लिए सतर्कता और योजनाबद्ध तरीके से चलने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय, विदेश संपर्क, एकांत व निवेश) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया) दोपहर 03:54 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर अतिगंड योग का प्रभाव बना रहेगा. आज धनु राशि के लिए चंद्रबल अनुकूल न होने के कारण किसी भी प्रकार के बड़े या जोखिम भरे फैसले में जल्दबाजी से बचना ही समझदारी होगी. दोपहर 03:54 बजे तक गोपनीय बातों को सार्वजनिक न करें; इसके बाद अटके हुए बाहरी मामलों और कागजी कार्रवाइयों में धीरे-धीरे गति आएगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे रहकर की गई तैयारी और शोधपरक कार्य अधिक फलदायी साबित होंगे. आयात-निर्यात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, ई-कॉमर्स, रिसर्च लैब्स, फॉरेन ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन दूरदराज के संपर्कों को व्यवस्थित करने का है. दफ्तर में किसी की बातों में आकर अपनी राय तुरंत न दें और ऑफिस की आंतरिक राजनीति से पूरी तरह तटस्थ रहें. यदि आप किसी विदेशी प्रोजेक्ट या दूर के क्लाइंट के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो दोपहर के बाद की गई चर्चा आपके पक्ष में सकारात्मक आधार तैयार करेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आमदनी की तुलना में भाई दूज के उपहारों, यात्रा, मेहमाननवाजी और पुराने बिलों पर खर्च का पलड़ा थोड़ा भारी रह सकता है. आज पंचांग के अनुसार कोई भी अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है. वहीं दोपहर 11:32 से 12:55 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा तथा सुबह 11:10 से 11:54 बजे तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार का नया निवेश करने, किसी को बड़ी रकम उधार देने या शेयर बाजार में जोखिम उठाने से पूरी तरह परहेज रखें. बजट बनाकर चलना ही आज आपकी वित्तीय स्थिरता बनाए रखेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

भाई दूज और यम द्वितीया के पावन अवसर पर भाई-बहनों और दूर रहने वाले परिजनों से सुखद संवाद होगा. घर-परिवार में शांत और संयमित रुख अपनाएं; पुरानी बातों को कुरेदने के बजाय वर्तमान माहौल को हल्का बनाए रखने की कोशिश करें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का भावनात्मक संबल आपको कई चिंताओं से मुक्त करेगा; उनके साथ बैठकर घर के भविष्य के खर्चों पर सहमति बनाना बेहतर रहेगा. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी के प्रति अनावश्यक संशय पालने से बचें और अपनी बात को सीधे व सरल शब्दों में साझा करें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

विदेश में उच्च शिक्षा, रिसर्च स्कॉलरशिप, भाषा विज्ञान, दर्शनशास्त्र और रक्षा सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बारहवें भाव का चंद्रमा एकाग्रता में ठहराव लाएगा. सुबह 11:38 बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने में आसानी होगी. शांत एकांत वातावरण में बैठकर पढ़ाई करना आज ज्यादा लाभदायक रहेगा; कठिन सिद्धांतों, फॉर्मूलों और शॉर्ट नोट्स के रिवीज़न पर ध्यान केंद्रित रखें.

सेहत (Health & Wellness)

लगातार व्यस्तता और त्योहार की भागदौड़ के चलते आंखों में जलन, सिरदर्द या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए गरिष्ठ और ठंडी चीजों से परहेज करें. रात को समय पर सोने की आदत डालें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में स्फूर्ति बनी रहे.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद या किन्नर को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जियां, हरे वस्त्र अथवा फल दान करना आपके बारहवें भाव के दोषों को शांत करेगा और मानसिक तनाव को दूर कर व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगाएगा.

मकर राशि: 11 नवंबर 2026 (बुधवार)

व्यावसायिक लाभ को बढ़ाने, वरिष्ठ सहयोगियों से तालमेल साधने और सामाजिक दायरे से लाभ उठाने के लिए बुधवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए काफी अनुकूल और फलदायी रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन व सामाजिक नेटवर्क) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया) दोपहर 03:54 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर अतिगंड योग का प्रभाव बना रहेगा. आज मकर राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह सकारात्मक है. दोपहर 03:54 बजे तक किसी भी वित्तीय वादे में जल्दबाजी न दिखाएं; इसके बाद आपके व्यावसायिक प्रयासों को गति मिलेगी और आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरगामी सोच और नेटवर्किंग की क्षमता से अटके हुए सौदों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, बड़े प्रोजेक्ट्स, जनसंपर्क, इवेंट मैनेजमेंट, उच्च शिक्षा और वित्तीय संस्थानों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी पहुंच का विस्तार करने का है. यदि किसी उच्च अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति के साथ व्यावसायिक साझेदारी की चर्चा चल रही है, तो दोपहर के बाद का समय सबसे सकारात्मक नतीजे देगा. टीम के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और साझा लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में आसानी होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यापारिक मुनाफे, पुराने निवेशों और पूर्व में किए गए कार्यों के बकाये भुगतान से नकदी की आवक बहुत मजबूत रहेगी. हालांकि, भाई दूज के उत्सव, उपहारों और पारिवारिक सामाजिक शिष्टाचार पर कुछ धन व्यय हो सकता है. आज पंचांग के अनुसार कोई भी अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है. वहीं दोपहर 11:32 से 12:55 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा तथा सुबह 11:10 से 11:54 बजे तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार देने, अनचाहे रिस्क वाले निवेश या बिना सोचे-समझे किए जाने वाले बड़े लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

भाई दूज और यम द्वितीया के पावन अवसर पर भाई-बहनों और मित्रों का मार्गदर्शन व स्नेह आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. बहनों से मिला आशीर्वाद मन को प्रसन्नता देगा. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और परिवार के साथ किसी सामूहिक बातचीत में समय बीतेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; वे आपकी महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करेंगे और घरेलू व्यवस्थाओं को संभालने में पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा; साथी के साथ भविष्य के सपनों और साझा प्राथमिकताओं पर खुलकर बात करने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ता आएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

उच्च शिक्षा, प्रबंधन, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज और रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों के लिए ग्यारहवें भाव का चंद्रमा अध्ययन में नई दिशा देगा. सुबह 11:38 बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से तार्किक क्षमता और एकाग्रता बढ़ेगी. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेने और जटिल टॉपिक्स के रिवीज़न के लिए बेहद उपयुक्त है.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अनुकूल रहेगा, लेकिन दिनभर की भागदौड़, सामाजिक मुलाकातों और खान-पान में अनियमितता के चलते पिंडलियों, जांघों में हल्का दर्द या थकान महसूस हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम और वॉक के लिए जरूर निकालें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को हरी मूंग, हरे फल अथवा भोजन कराना आपके लाभ भाव को बल देगा और आय के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा.

कुंभ राशि: 11 नवंबर 2026 (बुधवार)

कार्यक्षेत्र में साख मजबूत करने, व्यावसायिक जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने और उच्चाधिकारियों से सहयोग पाने के लिए बुधवार का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद ठोस और परिणामोन्मुख रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, आजीविका व पिता) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया) दोपहर 03:54 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर अतिगंड योग का प्रभाव बना रहेगा. आज कुंभ राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल है. दोपहर 03:54 बजे तक अपने व्यावसायिक दायित्वों को संयम से पूरा करें; इसके बाद कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय प्रभावी साबित होंगे और रुकी हुई योजनाओं को गति मिलेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली, अनुशासन और व्यावहारिक समाधान निकालने की क्षमता की सराहना होगी. प्रशासन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, लीगल फ्रेमवर्क, जनसंपर्क और कॉरपोरेट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी स्थिति मजबूत करने का है. यदि आप कार्यस्थल पर किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने या उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय सबसे सकारात्मक रहेगा. व्यापारी वर्ग के लिए त्योहारी मांग के अनुरूप आपूर्ति और नए ऑर्डर्स का प्रबंधन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबारी आवक, नियमित आजीविका और पूर्व में किए गए श्रम के भुगतान से नकदी की स्थिति मजबूत रहेगी. हालांकि, भाई दूज के उपहारों, पारिवारिक शिष्टाचार या व्यावसायिक उपकरणों के रखरखाव पर कुछ धन खर्च हो सकता है. आज पंचांग के अनुसार कोई भी अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है. वहीं दोपहर 11:32 से 12:55 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा तथा सुबह 11:10 से 11:54 बजे तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक रहेगा. इस दौरान किसी बड़े वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर करने या बिना सोचे-समझे उधारी का लेन-देन करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

भाई दूज और यम द्वितीया के पावन पर्व पर पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन आपको कई उलझनों से बाहर निकालेगा और उनका सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. बहनों और भाई-बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा. परिवार में काम और घर के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत रहेगी; दफ्तर का तनाव घर पर लाने से बचें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा; वे आपकी व्यस्तता को समझेंगे और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा साथ देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी के साथ समय निकालकर बातचीत करने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ता बनी रहेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, राज्य प्रशासनिक सेवाओं, कानून और रक्षा क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए दसवें भाव का चंद्रमा अध्ययन में अनुशासन लाएगा. सुबह 11:38 बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने और याद रखने में आसानी होगी. आज के दिन किया गया मुख्य सिद्धांतों और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का विश्लेषण आगामी चयन प्रक्रियाओं में आपकी तैयारी को मजबूती देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्यतः अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार बैठे रहने, खड़े होकर काम करने या भागदौड़ की वजह से घुटनों, जोड़ों या पिंडलियों में हल्का खिंचाव और थकान महसूस हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. कार्य के बीच-बीच में हल्का स्ट्रेचिंग करना और समय पर भोजन लेना दिनभर आपको सक्रिय रखेगा.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को हरी मूंग, हरे फल अथवा भोजन कराना आपके दशम भाव को मजबूती देगा और आजीविका व करियर में आ रही रुकावटों को समाप्त करेगा.

मीन राशि: 11 नवंबर 2026 (बुधवार)

भाग्य का सहयोग पाने, उच्च शिक्षा व शोधपरक मामलों को गति देने और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए बुधवार का दिन मीन राशि के जातकों के लिए काफी अनुकूल और सकारात्मक रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा व गुरु) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया) दोपहर 03:54 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर अतिगंड योग का प्रभाव बना रहेगा. दोपहर 03:54 बजे तक किसी भी बड़े या वैचारिक निर्णय में संशय से बचें; इसके बाद आपके प्रयासों को भाग्य का साथ मिलेगा और अटके हुए काम स्वतः आगे बढ़ने लगेंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता, मौलिक सोच और निष्पक्ष दृष्टिकोण की सराहना होगी. शोध, उच्च शिक्षा, विदेश व्यापार, परामर्श, जनसंचार, कानूनी सलाह और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नए अवसरों की पहचान करने का है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या उच्चाधिकारियों के साथ भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय सबसे सकारात्मक परिणाम देगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठों और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे जटिल निर्णय लेना आसान होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यावसायिक संपर्कों और पूर्व में किए गए सुनियोजित निवेशों से नकदी का प्रवाह बेहतर रहेगा. हालांकि, भाई दूज के उपहारों, धार्मिक कार्यों, यात्रा या पुस्तकों के अध्ययन पर कुछ धन खर्च हो सकता है. आज पंचांग के अनुसार कोई भी अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है. वहीं दोपहर 11:32 से 12:55 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा तथा सुबह 11:10 से 11:54 बजे तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार देने या किसी अनचाहे रिस्क वाले वित्तीय सौदे में हाथ डालने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

भाई दूज और यम द्वितीया के पावन अवसर पर भाई-बहनों और बहनों के परिवार के साथ स्नेह व आत्मीयता बढ़ेगी. घर-परिवार में बड़ों और पिता तुल्य व्यक्तियों का स्नेह व आशीर्वाद आपको मानसिक संबल देगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; वे आपकी सोच और प्राथमिकताओं का आदर करेंगे और घर की व्यवस्थाओं को संभालने में साथ देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा; साथी के साथ वैचारिक स्तर पर तालमेल गहरा होगा और भविष्य की साझा प्राथमिकताओं पर खुलकर बात हो सकेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

उच्च शिक्षा, रिसर्च, दर्शनशास्त्र, कानून, सिविल सर्विसेज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए नवम भाव का चंद्रमा और अतिगंड योग अध्ययन में एकाग्रता लाएगा. सुबह 11:38 बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से भटकाव दूर होगा और लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ेगा. आज के दिन गुरुजनों या मेंटर्स से मिला सुझाव आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर सामान्यतः बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा चलने-फिरने या लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से जांघों, कूल्हों या पीठ के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम और ध्यान के लिए जरूर निकालें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद या किन्नर को हरी मूंग की दाल, हरे फल अथवा भोजन भेंट करना आपके भाग्य भाव के दोषों को शांत करेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा.

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