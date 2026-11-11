Chitragupta Puja 2026: काम लैपटॉप पर करते हैं तो पूजा में क्या रखें, कलम-दवात या कंप्यूटर?

Chitragupta Puja 2026: हिसाब और लिखा-पढ़ी कंप्यूटर पर होने लगी है, तो क्या चित्रगुप्त पूजा में लैपटॉप रख सकते हैं? जानिए कलम-दवात पूजा की परंपरा और कागज पर लेखा लिखने की विधि.

ऑफिस का काम लैपटॉप पर, कारोबार का हिसाब सॉफ्टवेयर में और पढ़ाई के नोट्स मोबाइल में. चित्रगुप्त पूजा की तैयारी करते समय ऐसे में सवाल उठता है कि पूजा में रोज इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर रखें या कलम-दवात?

पारंपरिक पूजन विधि में कलम, दवात और कागज का स्थान है. लैपटॉप को साथ रखना व्यक्तिगत श्रद्धा हो सकती है, लेकिन उसे इनका विकल्प नहीं मान सकते.

चित्रगुप्त पूजा आज कितने बजे है?

चित्रगुप्त पूजा आज, बुधवार 11 नवंबर 2026 को मनाई जा रही है. पंचांग के अनुसार नई दिल्ली में दोपहर पूजन का मुहूर्त दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक है. कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि दोपहर 3:53 बजे समाप्त होगी. अन्य शहरों में स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखें.

कलम-दवात की पूजा क्यों होती है?

हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान चित्रगुप्त जीवों के कर्मों का लेखा रखते हैं. इसी कारण उनके साथ कलम, दवात और बहीखातों का पूजन किया जाता है. कायस्थ समुदाय में इस पर्व का विशेष महत्व है. यहां लेखनी का सम्मान ज्ञान और लेखा रखने की परंपरा से जुड़ता है.

पूजा के कागज पर क्या लिखते हैं?

पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पावन मौके पर सफेद कागज पर स्वस्तिक बनाकर देवी-देवताओं के नाम लिखने की परंपरा है. इसके नीचे अपना नाम, पता और तारीख तथा दूसरी ओर आय-व्यय का विवरण लिखा जाता है. आगे की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर हस्ताक्षर किए जाते हैं. इसके बाद कागज और कलम का पूजन होता है. पारिवारिक रीति में अंतर हो सकता है, इसलिए घर में चली आ रही विधि का ध्यान रखें.

लैपटॉप पर काम करने वालों के लिए क्या मायने हैं?

कलम-दवात की पूजा में उस साधन के प्रति आभार का भाव है, जिससे बच्चा पहला अक्षर सीखता है और बड़ा होकर अपनी रोजी-रोटी कमाता है. कभी पिता की कलम से घर का हिसाब लिखा जाता था, आज बेटे-बेटी के लैपटॉप से घर चलता है. दोनों के पीछे परिवार की मेहनत और बेहतर कल की उम्मीद जुड़ी है.

आज इस भाव को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्क्रीन पर लिखना और एक क्लिक में बात आगे भेजना आसान हो गया है. लेकिन हमारी लिखी बात किसी का भरोसा बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है. चित्रगुप्त पूजा हमें ठहरकर यही याद करने का अवसर देती है कि जिस साधन से हम कमाते हैं, उसका आदर करें और जो लिखें, उसे ईमानदारी से लिखें.

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