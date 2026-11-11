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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोChitragupta Puja 2026: काम लैपटॉप पर करते हैं तो पूजा में क्या रखें, कलम-दवात या कंप्यूटर?

Chitragupta Puja 2026: काम लैपटॉप पर करते हैं तो पूजा में क्या रखें, कलम-दवात या कंप्यूटर?

Chitragupta Puja 2026: चित्रगुप्त पूजा में लैपटॉप रख सकते हैं या कलम-दवात जरूरी है? जानिए 11 नवंबर 2026 का पूजन मुहूर्त, लेखा लिखने की परंपरा और इसके पीछे का भाव.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 11 Nov 2026 12:37 PM (IST)
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Chitragupta Puja 2026: हिसाब और लिखा-पढ़ी कंप्यूटर पर होने लगी है, तो क्या चित्रगुप्त पूजा में लैपटॉप रख सकते हैं? जानिए कलम-दवात पूजा की परंपरा और कागज पर लेखा लिखने की विधि.

ऑफिस का काम लैपटॉप पर, कारोबार का हिसाब सॉफ्टवेयर में और पढ़ाई के नोट्स मोबाइल में. चित्रगुप्त पूजा की तैयारी करते समय ऐसे में सवाल उठता है कि पूजा में रोज इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर रखें या कलम-दवात?

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पारंपरिक पूजन विधि में कलम, दवात और कागज का स्थान है. लैपटॉप को साथ रखना व्यक्तिगत श्रद्धा हो सकती है, लेकिन उसे इनका विकल्प नहीं मान सकते.

चित्रगुप्त पूजा आज कितने बजे है?

चित्रगुप्त पूजा आज, बुधवार 11 नवंबर 2026 को मनाई जा रही है. पंचांग के अनुसार नई दिल्ली में दोपहर पूजन का मुहूर्त दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक है. कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि दोपहर 3:53 बजे समाप्त होगी. अन्य शहरों में स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखें.

कलम-दवात की पूजा क्यों होती है?

हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान चित्रगुप्त जीवों के कर्मों का लेखा रखते हैं. इसी कारण उनके साथ कलम, दवात और बहीखातों का पूजन किया जाता है. कायस्थ समुदाय में इस पर्व का विशेष महत्व है. यहां लेखनी का सम्मान ज्ञान और लेखा रखने की परंपरा से जुड़ता है.

पूजा के कागज पर क्या लिखते हैं?

पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पावन मौके पर सफेद कागज पर स्वस्तिक बनाकर देवी-देवताओं के नाम लिखने की परंपरा है. इसके नीचे अपना नाम, पता और तारीख तथा दूसरी ओर आय-व्यय का विवरण लिखा जाता है. आगे की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर हस्ताक्षर किए जाते हैं. इसके बाद कागज और कलम का पूजन होता है. पारिवारिक रीति में अंतर हो सकता है, इसलिए घर में चली आ रही विधि का ध्यान रखें.

लैपटॉप पर काम करने वालों के लिए क्या मायने हैं?

कलम-दवात की पूजा में उस साधन के प्रति आभार का भाव है, जिससे बच्चा पहला अक्षर सीखता है और बड़ा होकर अपनी रोजी-रोटी कमाता है. कभी पिता की कलम से घर का हिसाब लिखा जाता था, आज बेटे-बेटी के लैपटॉप से घर चलता है. दोनों के पीछे परिवार की मेहनत और बेहतर कल की उम्मीद जुड़ी है.

आज इस भाव को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्क्रीन पर लिखना और एक क्लिक में बात आगे भेजना आसान हो गया है. लेकिन हमारी लिखी बात किसी का भरोसा बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है. चित्रगुप्त पूजा हमें ठहरकर यही याद करने का अवसर देती है कि जिस साधन से हम कमाते हैं, उसका आदर करें और जो लिखें, उसे ईमानदारी से लिखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 11 Nov 2026 12:37 PM (IST)
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