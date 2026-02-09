हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGrahan and Panchak 2026: सूर्य ग्रहण-अग्नि पंचक एकसाथ, कुंभ सहित 3 राशियों पर टूटेगा मुसीबत का पहाड़

Grahan and Panchak 2026: सूर्य ग्रहण-अग्नि पंचक एकसाथ, कुंभ सहित 3 राशियों पर टूटेगा मुसीबत का पहाड़

Surya Grahan-Agni Panchak 2026: 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण- अग्नि पंचक का साया कुछ राशियों के लिए खतरनाक माना जा रहा है. अगले 5 दिन बेहद सावधानी बरतें नहीं तो घर बैठे आर्थिक और शारीरिक नुकसान हो सकता है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 09 Feb 2026 07:03 PM (IST)
Surya Grahan and Agni Panchak 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 17 फरवरी का दिन बेहद अशुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन से न सिर्फ खतरनाक अग्नि पंचक शुरू हो रहे हैं बल्कि सूर्य ग्रहण भी लग रहा है. खास बात ये है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण शनि की राशि कुंभ में लग रहा है.

सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु माने जाते है. पंचक और सूर्य ग्रहण दोनों ही शुभ नहीं माने जाते हैं. ऐसे में कुछ राशियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा, इन्हें अगले उस दिन बेहद सावधानी बरतनी होगी.

अग्नि पंचक और सूर्य ग्रहण एकसाथ

साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को भारतीय समयानुसार शाम 05 बजकर 31 मिनट पर शुरू होगा. शाम 07 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. हालांकि, ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा लेकिन ग्रहण के समय सृष्टि की ऊर्जा में बदलाव आता है इसलिए राशियों पर इसका असर देखने को मिलेगा.

17 फरवरी 2026 को सुबह 09:05 पर अग्नि पंचक शुरू हो रहे हैं और जो 21 फरवरी 2026 को रात 7.07 पर समाप्त होंगे.

इन राशियों पर मंडरा रहा खतरा

सिंह राशि

  • पंचक और सूर्य ग्रहण का नकारात्मक असर आपको आर्थिक तौर पर परेशान करेगा. सहयोग न होने के कारण बिजनेस में गिरावट आ सकती है.
  • नए निवेश करने से बचें. जमीन या घर बेचने-खरीदने से पहले दो बार सोचें.
  • अनावश्यक खर्चे आएंगे. बजट गड़बड़ा सकता है.
  • गाड़ी सावधानी से चलाएं, दुर्घटना के योग हैं. लंबी दूरी की यात्राएं टालें.

कुंभ राशि

  • सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में ही लग रहा है. ये शनि की राशि है ऐसे में कार्य में लापरवाही आपके लिए घातक साबित हो सकती है.
  • मन परेशान रहेगा, अपनों के बीच बहस हो सकती है.
  •  कोर्ट-कचहरी के मामलों में फंसने की आशंका है, इसलिए संयम से काम लें.
  • पुराने रोग दोबारा उभर सकते हैं.
  • जमा पूंजी का उपयोग सोच-समझकर करें.

कर्क राशि

  • कर्क राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण चुनौतीपूर्ण साबित होगा.पार्टनर के साथ टकराव की स्थिति बनेगी.
  • शक्की स्वभाव रिश्तों में दूरियां पैदा करेगा. राहु आपको गलत संगत में डाल सकता है इसलिए अपने व्यवहार और वाणी पर काबू रखें.
  • वहीं आग से जुड़े कार्य भूलकर भी न नकरें. काम का प्रेशर बढ़ेगा लेकिन नौकरी बदलने का जोखिम न लें.

Chandra Grahan 2026: होली पर चंद्र ग्रहण, इन 3 राशियों की बेरंग जिंदगी में आएंगी डबल खुशियां

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 09 Feb 2026 07:03 PM (IST)
Surya Grahan 2026 Solar Eclipse 2026 Agni Panchak 2026
