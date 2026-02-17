हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSurya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन बेंगलुरु में बदल जाएगा जनजीवन या रहेगा सब सामान्य?

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन बेंगलुरु में बदल जाएगा जनजीवन या रहेगा सब सामान्य?

Surya Grahan 2026: आज 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण लगेगा. ग्रहण को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें ट्रेंड होती हैं. आइए जानते हैं, क्या सूर्य ग्रहण का असर बेंगलुरू वासियों के जनजीवन पर पड़ेगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 17 Feb 2026 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

Surya Grahan 2026: सालभर में चार या पांच ग्रहण लगते हैं. साल का पहला सूर्य ग्रहण आज मंगलवार 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है. खासकर खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों की ग्रहण में काफी दिलचस्पी होती है. आज रिंग ऑफ फायर ग्रहण लगेगा, जिसमें सूर्य आग के छल्ले की तरह नजर आएगा. सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारतीय समयानुसार, दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से होगी और रात 7 जकर 56 मिनट पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा.  

सूर्य ग्रहण को लेकर दुनियाभर में चर्चाएं तेज हैं. यही कारण है कि, सोशल मीडिया पर भी सूर्य ग्रहण की खबरें, रील्स, वीडियो आदि काफी ट्रेंड कर रहे हैं. बेंगलुरु वासियों के दिन की शुरुआत भी आज ऐसी ही खबरों के साथ हुई, जिसके बाद बेंगलुरु में रहने वाले लोगों के मन में यह सवाल है कि, क्या आज सूर्य ग्रहण पर बेंगलुरु में सब सामान्य रहने वाला है या इसका कोई असर पड़ सकता है.

क्या सूर्य ग्रहण से प्रभावित होंगे बेंगलुरु वासी

सूर्य ग्रहण को लेकर सोशल मीडिया पर सुबह से ही सूतक काल, मंदिर बंद होने, खान-पान पर पाबंदी, बाहर जाने पर रोक और जनजीवन प्रभावित होने जैसी कई खबरें वायरल हो रही हैं. हालांकि विशेषज्ञों और ज्योतिष विद्वानों की मानें तो, शहर में आम जमजीवन पर ग्रहण को लेकर किसी बड़े असर की संभावना नहीं है.

सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी हिस्से में दिखाई नहीं देगा. इसलिए ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. आप सभी तरह के धार्मिक कार्य कर सकेंगे और पूजा-व्रत आदि पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी. ऐसे में रोजमर्रा की गतिविधियां जैसे- ऑफिस, स्कूल, ट्रैफिक, बाजार, रसोई के काम आदि पर सामान्यतः कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा.

 बेंगलुरु वासियों के लिए सलाह

  • सूर्य ग्रहण को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों से बचें और सटीक खबरों पर ही भरोसा करें.
  • सूर्य ग्रहण का मार्ग अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर से होकर गुजरेगा. इसलिए बेंगलुरु पूरी तरह से ग्रहण के छाया पथ से बाहर है.
  • बेंगलुरु में सूर्य ग्रहण की दृश्यता 0% रहेगी. कारण यह है कि, सूर्य क्षितिज ने नीचे होगा या फिर छाया बहुत दक्षिण से गुजरेगी.
  • बेंगलुरु में सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं रहेगा, इसलिए आम दिनों की तरह मंगलवार को भी जीवन सामान्य दिनों की तरह रहेगा.

ये भी पढ़ें: Surya Grahan 2026 Time: भारत में कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण, क्या दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और जयपुर में भी दिखेगा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 17 Feb 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Bengaluru Solar Eclipse Eclipse 2026 Surya Grahan 2026
और पढ़ें
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget