Kumbh Weekly Rashifal 01 March to 07 March 2026: मार्च का पहला सप्ताह आपके जीवन में नए अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आने वाला है. चाहे करियर की दिशा में बदलाव हो, व्यक्तिगत रिश्तों में सुधार की आवश्यकता हो या मानसिक शांति पाने का समय, इस सप्ताह हर राशि के जातकों के लिए कुछ खास संदेश हैं.

हमारी विस्तृत साप्ताहिक राशिफल गाइड में जानें कि कैसे इस सप्ताह आपके प्रयास रंग लाएंगे, जाने ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से इस सप्ताह किस दिशा में ध्यान दें और कौन से उपाय अपनाकर आप भाग्य का सहारा पा सकते हैं. शुभ अंक, रंग और सरल उपायों के साथ, यह राशिफल आपको हर क्षेत्र में संतुलन और सफलता पाने में मदद करेगा.

कुम्भ

कुम्भ राशि वालों के लिए यह सप्ताह चुनौती और अवसर दोनों लेकर आएगा. अपनी काबिलीयत को परखें.

कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन आप उनका सफलतापूर्वक सामना करेंगे

. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और आपसी समझ से रिश्ते मजबूत होंगे.

प्रेम जीवन में मधुरता और रोमांस देखने को मिलेगा.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर हल्की थकान और तनाव हो सकता है. ज्यादा देर तक न जागें.

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, पर निवेश सोच-समझकर करें. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आर्थिक नुकसान करा सकता है.

आध्यात्मिक साधना और ध्यान से मानसिक संतुलन मिलेगा.

मित्रों और सामाजिक संपर्कों में सक्रिय रहना लाभकारी रहेगा. यात्रा के अवसर मध्यम अनुकूल हैं.

शुभ नंबर: 6, 8

शुभ रंग: हरा

उपाय: मंगलवार को तुलसी का पौधा जल दें और भगवान गणेश को फूल अर्पित करें.

Aquarius March Horoscope 2026: कुंभ मार्च मासिक राशिफल, पूरे होंगे टारगेट या बढ़ेगी और जिम्मेदारी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.