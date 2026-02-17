हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSurya Grahan 2026 Time: भारत में कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण, क्या दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और जयपुर में भी दिखेगा?

Surya Grahan 2026 Time: भारत में कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण, क्या दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और जयपुर में भी दिखेगा?

Surya Grahan 2026 Timing in India: सूर्य ग्रहण 17 फरवरी दोपहर 3 बजकर 26 बजे लगेगा. यह वलयाकार या कंकणाकृति ग्रहण है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं. जानिए भारत में किन शहरों में ग्रहण को देख सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 17 Feb 2026 10:36 AM (IST)
Surya Grahan 2026 Timing in India: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण आज 17 फरवरी को कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लगा है. यह रिंग ऑफ फायर (Ring of Fire) सूर्य ग्रहण है, जिसे देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता होती है. लेकिन असल सवाल यह है कि, भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा और नोएडा, दिल्ली, लखनऊ या जयपुर जैसे शहरों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा या नहीं.

भारत में कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण

भारतीय समय अनुसार (IST) सूर्य ग्रहण का समय दोपहर 3 बजकर 26 मिनट रहेगा. इस समय ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी. ग्रहण का पीक शाम 5 बजकर 13 मिनट से 6 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. रात 7 बजकर 57 मिनट पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा. इस तरह सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूरे 4 घंटे 31 मिनट तक रहेगा.

क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण?

नहीं, आज लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा. वैज्ञानिक जानकारी के मुताबिक, ग्रहण का मुख्य पथ अंटार्कटिका और दक्षिणी गोलार्ध के कुछ हिस्सों में रहेगा, इसलिए भारत ग्रहण के प्रभाव से इससे पूरी तरह बाहर है.

दिल्ली-नोएडा, लखनऊ, जयपुर जैसे शहरों में ग्रहण का असर

आप भारत के दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, भुवनेश्वर आदि जैसे किसी भी शहर में रहते हो, वहां सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा. इसका अहम कारण यह है कि, भारत में सूर्य क्षितिज के नीचे रहेगा, इसलिए देख पाना संभव नहीं है. इसी सभी शहरों के लोग सूतक से मुक्त रहकर अपने सामान्य कार्य कर सकते हैं.

शहर के अनुसार ग्रहण का समय

  • नोएडा (Nodia)- दोपहर 3:26 बजे से शाम 7:57 बजे तक
  • दिल्ली (Delhi)- दोपहर 3:26 बजे से शाम 7:57 बजे तक
  • लखनऊ (Lucknow)- दोपहर 3:26 बजे से शाम 7:57 बजे तक
  • जयपुर (Jaipur)- दोपहर 3:26 बजे से शाम 7:57 बजे तक

बता दें कि, आज सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. ग्रहण दिखाई न देने के कारण समय सभी शहरों में लगभग समान ही रहेगा.

ये भी पढ़ें: Surya Grahan 2026: 17 फरवरी को शनि की राशि में ‘काला सूरज’, ये राशियां होंगी अधिक प्रभावित

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 17 Feb 2026 10:16 AM (IST)
Solar Eclipse Eclipse 2026 Surya Grahan 2026 Surya Grahan 2026 Time
