हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSurya Grahan 2025 Time: 21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें सूतक काल रहेगा या नहीं

Surya Grahan 2025 Time: 21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें सूतक काल रहेगा या नहीं

Surya Grahan 2025 Time: पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद अब साल का अंतिम सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या के दिन लगेगा. जानें क्या इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा या नहीं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Sep 2025 12:47 PM (IST)

Surya Grahan 2025 Time: रविवार, 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा और दुनियाभर के कई हिस्सों में ब्लड मून का अद्भुत नजारा देखा गया. अब 15 दिन बाद एक बार फिर से ग्रहण लगेगा, जोकि सूर्य ग्रहण होगा. आइये जानते हैं क्या यह ग्रहण भारत में नजर आएगा या नहीं.

कब लगेगा सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse Kab Lagega)

21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है. इस दिन सर्व पितृ अमावस्या रहेगा. हालांकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जोकि भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए यहां इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा. क्योंकि सूतक काल वहीं मान्य होता है, जहां ग्रहण दृश्यमान हो.

ऐसे में अमावस्या से जुड़े सभी कार्य और पूजा-पाठ आदि पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. लेकिन ज्योतिष की माने तो ग्रहण के समय सूर्य की किरणों से गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहती है. वहीं राशियों पर भी ग्रहण का असर पड़ता है. बता दें कि सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा.

कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2025 Time)

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास ने बताया कि- साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रात करीब 11 बजे शुरू होगा और देर रात 03 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. आश्विन माह की अमावस्या तिथि पर जब सूर्य ग्रहण लगेगा तब भारत में रात रहेगी. इसलिए यह ग्रहण यहां दिखाई नहीं देगा और सूतक काल भी नहीं माना जाएगा.

कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण (Surya Grahan Visible)

भारत में तो साल के अंतिम सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा. लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, नॉरफॉक द्वीप, ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंग्टन के साथ ही न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा.

कहां दिखाई नहीं देगा सूर्य ग्रहण

भारत के साथ ही सूर्य ग्रहण को पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, यूएई, यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी नहीं देखा जा सकेगा.

ये भी पढ़ें: Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण समाप्त, अब 177 दिन बाद देख पाएंगे आसमान में अगला लाल चांद

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 08 Sep 2025 01:47 PM (IST)
Tags :
Solar Eclipse Surya Grahan 2025 Sarva Pitru Amavasya 2025 Surya Grahan 2025 Time
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने जस्टिन ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
गुजरात
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मुंबई तक राज्यों को कैसे बदल देगा हाई-स्पीड कॉरिडोर? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ये फायदे
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मुंबई तक राज्यों को कैसे बदल देगा हाई-स्पीड कॉरिडोर? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ये फायदे
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
धर्म
Shardiya Navratri 2025 Bhajan: पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
Advertisement

वीडियोज

DUSU Elections 2025: DUSU अध्यक्ष की क्या पावर होती है और क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं? | ABPLIVE
Rohini Encounter: Gogi Gang के 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली
H-1B Visa Fee Hike: US ने बढ़ाई फीस, Indian Professionals पर असर!
DPS समेत दिल्ली के कई स्कूलों में एक बार फिर बम की धमकी, खाली कराया गया परिसर | Breaking
Jammu Kashmir: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों की आतंकवादियों से मुठभेड़, कई आतंकियों को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने जस्टिन ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
गुजरात
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मुंबई तक राज्यों को कैसे बदल देगा हाई-स्पीड कॉरिडोर? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ये फायदे
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मुंबई तक राज्यों को कैसे बदल देगा हाई-स्पीड कॉरिडोर? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ये फायदे
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
धर्म
Shardiya Navratri 2025 Bhajan: पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
बिहार
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
Results
RRB NTPC Result: रेलवे ने जारी किया CBT-1 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक और जानें आगे की प्रक्रिया
रेलवे ने जारी किया CBT-1 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक और जानें आगे की प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
Ballimaran History: बल्लीमारान में क्या सच में बिल्ली मारने वाले रहते थे? जानिए कैसे पड़ा इसका नाम
बल्लीमारान में क्या सच में बिल्ली मारने वाले रहते थे? जानिए कैसे पड़ा इसका नाम
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget