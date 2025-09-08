Surya Grahan 2025 Time: 21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें सूतक काल रहेगा या नहीं

Surya Grahan 2025 Time: रविवार, 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा और दुनियाभर के कई हिस्सों में ब्लड मून का अद्भुत नजारा देखा गया. अब 15 दिन बाद एक बार फिर से ग्रहण लगेगा, जोकि सूर्य ग्रहण होगा. आइये जानते हैं क्या यह ग्रहण भारत में नजर आएगा या नहीं.

कब लगेगा सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse Kab Lagega)

21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है. इस दिन सर्व पितृ अमावस्या रहेगा. हालांकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जोकि भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए यहां इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा. क्योंकि सूतक काल वहीं मान्य होता है, जहां ग्रहण दृश्यमान हो.

ऐसे में अमावस्या से जुड़े सभी कार्य और पूजा-पाठ आदि पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. लेकिन ज्योतिष की माने तो ग्रहण के समय सूर्य की किरणों से गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहती है. वहीं राशियों पर भी ग्रहण का असर पड़ता है. बता दें कि सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा.

कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2025 Time)

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास ने बताया कि- साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रात करीब 11 बजे शुरू होगा और देर रात 03 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. आश्विन माह की अमावस्या तिथि पर जब सूर्य ग्रहण लगेगा तब भारत में रात रहेगी. इसलिए यह ग्रहण यहां दिखाई नहीं देगा और सूतक काल भी नहीं माना जाएगा.

कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण (Surya Grahan Visible)

भारत में तो साल के अंतिम सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा. लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, नॉरफॉक द्वीप, ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंग्टन के साथ ही न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा.

कहां दिखाई नहीं देगा सूर्य ग्रहण

भारत के साथ ही सूर्य ग्रहण को पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, यूएई, यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी नहीं देखा जा सकेगा.

