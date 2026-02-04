हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
February Grahan 2026: फरवरी में 15 दिन में दो ग्रहण, कितना खतरनाक होगा ? क्या है संकेत

February Grahan 2026: फरवरी में 15 दिन में दो ग्रहण, कितना खतरनाक होगा ? क्या है संकेत

Surya and Chandra Grahan 2026: फरवरी में चंद्र और सूर्य ग्रहण 15 दिन के अंतराल में लग रहे हैं. एक माह में दो ग्रहण का लगना क्या है शुभ है या अशुभ जान लें क्या कितना खतरनाक होगा

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 04 Feb 2026 10:17 AM (IST)
Surya and Chandra Grahan 2026: हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, दोनों को ही अशुभ माना गया है. फरवरी 2026 में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लग रहा है. सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को है. वहीं 3 मार्च 2026 को होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण लग रहा है. खास बात ये है कि ये ग्रहण 15 दिनों के अंदर होंगे, जिसके कारण किसी अनहोनी की आशंका बन रही है. हालांकि कुछ ज्योतिषी इसे सामान्य घटना बता रहे हैं.

फाल्गुन में 2 ग्रहण

फाल्गुन अमावस्या पर 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लग रहा है ये भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन 3 मार्च 2026 को दिखने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा. ग्रहण को शास्त्रों में अशुभ माना गया है. इसके प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन पर इसका असर देखने को मिलता है. 

क्या है संकेत

  • 15 दिन में 2 ग्रहण होने से शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है. आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती है.
  • भूकंप और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं. किसी कानून के खिलाफ बड़ा आंदोलन हो सकता है.
  • दो देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा.
  • युवाओं में आक्रोश देखने को मिलेगा.
  • सत्ता संगठन में बदलाव होंगे. बड़े नेताओं का दुखद समाचार मिलने की संभावना.

ग्रहण में क्या करें, क्या नहीं

  • भगवान के मंत्रों का जाप किया जाए, तो इसका नकारात्मक असर कम हो सकता है.
  • ग्रहण काल को एक आध्यात्मिक साधना का समय माना जाता है. इस दौरान भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को छूना वर्जित होता है.
  • गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यह समय संवेदनशील होता है.
  • मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल में जो मंत्र जपे जाते हैं, वे जल्दी सिद्ध होते हैं. विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को इस दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए. इससे मां-बच्चा दोनों की सुरक्षा होती है.
  • ग्रहण के दौरान बाहर जाने और सीधे सूर्य या चंद्र को देखने से बचें, क्योंकि इससे आंखों को नुकसान हो सकता है.
  • ग्रहण के समय सोना और भोजन करना वर्जित माना जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य कारणों से ताजे फल, सात्विक भोजन और आवश्यक दवाइयां ले सकती हैं. पहले से बना खाना ग्रहण से पहले हटा लें और बाद में ताजा बनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 04 Feb 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Chandra Grahan 2026 Surya Grahan 2026 Solar Eclipse 2026 Lunar Eclipse 2026 Holi 2026 Falgun Amavasya 2026
Embed widget