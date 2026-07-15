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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोPalmistry Tips: हथेली में अगर बन रहा है यह दुर्लभ निशान, तो व्यक्ति को जीवन में मिलती है अपार सफलता और धन

Palmistry Tips: हथेली में अगर बन रहा है यह दुर्लभ निशान, तो व्यक्ति को जीवन में मिलती है अपार सफलता और धन

Palmistry Tips: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में बनने वाले कुछ विशेष निशान बेहद शुभ माने जाते हैं. जानिए कौन-सा दुर्लभ निशान धन, सफलता और सम्मान का संकेत माना जाता है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 15 Jul 2026 12:41 PM (IST)
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Palmistry Tips: हस्तरेखा शास्त्र में व्यक्ति की हथेली पर मौजूद रेखाओं और विशेष चिन्हों के आधार पर उसके स्वभाव, करियर और जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है. धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार हथेली में बनने वाले कुछ निशान अत्यंत शुभ माने जाते हैं. इन्हीं में से एक है 'मछली', जिसे हस्तरेखा शास्त्र में दुर्लभ और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है.

मान्यता है कि यदि यह चिन्ह स्पष्ट रूप से हथेली पर दिखाई दे, तो व्यक्ति को जीवन में धन, सम्मान और सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है. हालांकि, इसका वास्तविक विश्लेषण पूरी हथेली और सभी प्रमुख रेखाओं को देखकर ही किया जाता है.

क्या होता है मछली का निशान?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जब दो या अधिक रेखाएं मिलकर मछली जैसी आकृति बनाती हैं, तो उसे मीन चिह्न कहा जाता है. यह निशान हर व्यक्ति की हथेली में नहीं होता और इसे दुर्लभ माना जाता है.

क्या मिलता है इस निशान का फल?

धार्मिक और पारंपरिक हस्तरेखा मान्यताओं के अनुसार, जिन लोगों की हथेली में मछली का चिन्ह होता है, उनमें ये गुण देखे जा सकते हैं—

  • जीवन में धन और समृद्धि मिलने की संभावना.
  • समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होना.
  • कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की क्षमता.
  • आध्यात्मिक रुचि और धार्मिक कार्यों की ओर झुकाव.
  • करियर में धीरे-धीरे लेकिन स्थायी सफलता मिलने के संकेत.

किस हाथ में होना माना जाता है शुभ?

हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार, यदि सक्रिय हाथ (जिस हाथ से व्यक्ति अधिक काम करता है) में यह चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो इसे वर्तमान और भविष्य के लिए शुभ संकेत माना जाता है. वहीं दूसरे हाथ में इसका अर्थ जन्मजात गुणों या संभावनाओं से जोड़ा जाता है.

क्या केवल एक निशान से बदल जाती है किस्मत?

हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के भविष्य का आकलन केवल एक चिन्ह देखकर नहीं किया जा सकता. जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा सहित पूरी हथेली का अध्ययन करने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाता है.

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, हस्तरेखा शास्त्र संभावनाओं का विज्ञान माना जाता है. हथेली में बनने वाले शुभ चिन्ह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक अवसरों की ओर संकेत कर सकते हैं, लेकिन सफलता केवल रेखाओं से नहीं मिलती. मेहनत, सही निर्णय, कर्म और परिस्थितियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 15 Jul 2026 12:41 PM (IST)
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