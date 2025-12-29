हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसघंटे भर में 21000 रु. टूटा चांदी का भाव, पहली बार रिकॉर्ड 2.51 लाख पार पहुंचने के बाद बड़ी गिरावट

घंटे भर में 21000 रु. टूटा चांदी का भाव, पहली बार रिकॉर्ड 2.51 लाख पार पहुंचने के बाद बड़ी गिरावट

सोमवार को शुरुआती कारोबार में यह पहली बार 80 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक पहुंची, लेकिन मुनाफावसूली के दबाव में इसके दाम फिसलकर करीब 75 डॉलर प्रति औंस पर आ गए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 29 Dec 2025 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

Silver Price Crashes: भू-राजनीतिक तनाव में कमी और यूक्रेन-रूस युद्ध को लेकर सकारात्मक संकेतों के बीच चांदी की कीमतों में सोमवार को तेज गिरावट देखने को मिली. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हुई सकारात्मक बातचीत से निवेशकों की जोखिम लेने की धारणा बढ़ी, जिसका असर सुरक्षित निवेश माने जाने वाले चांदी पर पड़ा. महज एक घंटे के भीतर इंट्रा-डे कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर चांदी की कीमत करीब 21,000 रुपये प्रति किलोग्राम टूटकर 2,33,120 रुपये के नीचे आ गई. यह बड़ी गिरावट ऐसे समय में आई, जब इससे पहले चांदी 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंच चुकी थी.

क्यों चमक रही चांदी?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी में उतार-चढ़ाव देखा गया. सोमवार को शुरुआती कारोबार में यह पहली बार 80 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक पहुंची, लेकिन मुनाफावसूली के दबाव में इसके दाम फिसलकर करीब 75 डॉलर प्रति औंस पर आ गए. हालांकि, इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर चांदी के प्रति निवेशकों का रुझान मजबूत बना हुआ है.

दरअसल, मजबूत निवेशक मांग और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण वायदा कारोबार में सोमवार को चांदी की कीमतों में लगातार छठे सत्र में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई थी. एमसीएक्स पर मार्च 2026 डिलीवरी वाले चांदी अनुबंध का भाव 14,387 रुपये यानी करीब छह प्रतिशत उछलकर 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के चलते व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर चांदी की खरीदारी की, जिससे कीमतों को समर्थन मिला.

क्यों बढ़ रही मांग?

इस बीच सोने की कीमतों में भी तेजी का रुख बना रहा. एमसीएक्स पर फरवरी 2026 डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध का भाव 357 रुपये यानी 0.26 प्रतिशत बढ़कर 1,40,230 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. इससे पहले शुक्रवार को सोना 1,40,465 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर तक गया था.

वैश्विक बाजारों में भी कीमती धातुओं की चमक कायम रही. कॉमेक्स पर सोने का वायदा भाव 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,536.80 डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया, जबकि चांदी का वायदा भाव 7.09 प्रतिशत उछलकर 82.67 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंचा.

ये भी पढ़ें: पिछले 5 दिनों में 32%, आज फिर 11% उछाल, क्यों स्टॉक मार्केट में निवेशकों को मालामाल कर रहा ये शेयर

Published at : 29 Dec 2025 01:26 PM (IST)
Tags :
Silver Price Silver Price Falls
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
पंजाब
Ludhiana: AAP सरपंच पर हमला, उतारी पगड़ी, 7800 रुपए और मुहर भी लूटी, 17 के खिलाफ FIR दर्ज
Ludhiana: AAP सरपंच पर हमला, उतारी पगड़ी, 7800 रुपए और मुहर भी लूटी, 17 के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया- 'किसी भी हालत में...'
जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया- 'किसी भी हालत में...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Fog: 'सभी यात्री अपनी-अपनी एयरलाइन से संपर्क में रहें'- दिल्ली एयरपोर्ट | Breaking | ABP News
Aravalli Hills Row: अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक | Breaking
Unnao Case: Kuldeep Sengar की जमानत रद्द पर पीड़िता के वकील का आया पहला बयान | Breaking
Unnao Case: पीड़िता के वकील ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? | Kuldeep Sengar | Breaking
Aravalli पर Supreme Court ने लगाई 100 मीटर वाली नई परिभाषा पर रोक । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
पंजाब
Ludhiana: AAP सरपंच पर हमला, उतारी पगड़ी, 7800 रुपए और मुहर भी लूटी, 17 के खिलाफ FIR दर्ज
Ludhiana: AAP सरपंच पर हमला, उतारी पगड़ी, 7800 रुपए और मुहर भी लूटी, 17 के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया- 'किसी भी हालत में...'
जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया- 'किसी भी हालत में...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
टेलीविजन
तान्या मित्तल की मिमिक्री पर हुई ट्रोलिंग के बाद जेमी लिवर ने सोशल मीडिया से ब्रेक किया था अनाउंस? कॉमेडियन ने अब दिया रिएक्शन
तान्या की मिमिक्री पर हुई ट्रोलिंग के बाद जेमी ने सोशल मीडिया से लिया था ब्रेक? अब दिया रिएक्शन
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: पेशाब में झाग से लेकर सांस फूलने तक… किडनी की बीमारी के ये संकेत भूलकर भी न करें नजरअंदाज
पेशाब में झाग से लेकर सांस फूलने तक… किडनी की बीमारी के ये संकेत भूलकर भी न करें नजरअंदाज
यूटिलिटी
गोल्ड, सिल्वर या प्रॉपर्टी... इस साल किसने दिया सबसे तगड़ा रिटर्न, निवेश के लिए किस पर लगाएं दांव?
गोल्ड, सिल्वर या प्रॉपर्टी... इस साल किसने दिया सबसे तगड़ा रिटर्न, निवेश के लिए किस पर लगाएं दांव?
महाराष्ट्र
गठबंधन के अगले दिन ही कांग्रेस को झटका! इस चुनाव में प्रकाश अंबेडकर ने मिलाया उद्धव ठाकरे से हाथ
गठबंधन के अगले दिन ही कांग्रेस को झटका! इस चुनाव में प्रकाश अंबेडकर ने मिलाया उद्धव ठाकरे से हाथ
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget