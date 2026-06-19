Shani Dev: जब भी घर में 'शनि की साढ़ेसाती' या 'ढैया' का नाम लिया जाता है, तो लोग डर जाते हैं. सबको लगता है कि अब बुरा समय आ गया है. नौकरी छूटेगी, पैसा डूबेगा और बस टेंशन मिलेगी. सालों से हमारे मन में यह डर बिठा दिया गया है. लेकिन क्या यह सच है?

ज्योतिष की मानें तो शनि देव कोई विलेन नहीं हैं. वे तो ब्रह्मांड के जज हैं. उनका काम किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का हिसाब करना है. साढ़ेसाती का साढ़े सात साल का समय असल में सजा नहीं है.

यह आपकी लाइफ का एक 'क्विक ऑडिट' है, जहां आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि साढ़ेसाती से डरना क्यों गलत है और आजकल किन राशियों पर इसका असर चल रहा है.

सजा नहीं, लाइफ बदलने वाला समय है साढ़ेसाती

शनि देव को आप लाइफ का एक सख्त टीचर मान सकते हैं. जैसे टीचर हमें डांटकर सही रास्ते पर लाता है, वैसे ही शनि देव भी हमें लाइफ का असली पाठ पढ़ाते हैं. जब साढ़ेसाती आती है, तो सबसे पहले इंसान का घमंड टूटता है. जो लोग कामयाबी के नशे में अपनों को भूल जाते हैं, शनि उन्हें जमीन पर लाते हैं ताकि वे एक अच्छे इंसान बन सकें.

इसका एक और बड़ा फायदा है, सच्चे दोस्तों की पहचान. जब आपका अच्छा समय होता है, तो मतलबी लोग आपके आगे-पीछे घूमते हैं. लेकिन जैसे ही साढ़ेसाती में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, ये लोग गायब हो जाते हैं. इस तरह शनि देव आपकी लाइफ से बेकार लोगों को फिल्टर कर देते हैं.

सबसे बड़ी बात यह है कि शनि देव मेहनत का फल जरूर देते हैं. अगर आपकी नीयत साफ है और आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो साढ़ेसाती के आखिरी हिस्से में शनि देव ऐसा छप्परफाड़ राजयोग देते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी.

अमिताभ बच्चन से लेकर दुनिया के कई बड़े दिग्गजों की किस्मत शनि के इसी दौर में चमकी थी. इसलिए साढ़ेसाती को सिर्फ बर्बादी का कारण मानना बिल्कुल गलत है.

वर्तमान में शनि का गोचर (Shani Gochar 2026)

शनि देव बहुत धीमी चाल से चलते हैं. वे एक राशि में लगभग ढाई साल का समय बिताते हैं. इसी वजह से उनका असर लंबे समय तक रहता है. अगर आज यानी साल 2026 की बात करें, तो शनि देव इस समय मीन राशि में बैठे हैं.

पिछले साल यानी 29 मार्च 2025 को वे कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आए थे. वे आने वाले समय में 3 जून 2027 तक इसी राशि में रहेंगे. इसके बाद वे मेष राशि में चले जाएंगे. इसी चाल के कारण कुछ राशियों पर इस समय साढ़ेसाती और ढैया का असर चल रहा है.

कौन सी राशियां हैं प्रभावित? (Sadesati and Dhaiya Timeline)

शनि के मीन राशि में होने से इस समय कुल पांच राशियों पर उनका सीधा असर है. तीन राशियों पर साढ़ेसाती चल रही है और दो राशियों पर ढैया. आइए जानते हैं इनकी पूरी टाइमलाइन.

शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित राशियां

जब शनि आपकी राशि से एक राशि पीछे, आपकी राशि पर, या आपकी राशि से एक राशि आगे चलते हैं, तो उसे साढ़ेसाती कहते हैं. अभी ये तीन राशियां इसके दायरे में हैं.

कुंभ राशि वालों पर इस समय साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है. इन पर यह असर 24 जनवरी 2020 से शुरू हुआ था, जो अब खत्म होने वाला है. आने वाले समय में 3 जून 2027 को जैसे ही शनि मीन राशि से निकलेंगे, कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी.

वालों पर इस समय साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है. इन पर यह असर 24 जनवरी 2020 से शुरू हुआ था, जो अब खत्म होने वाला है. आने वाले समय में 3 जून 2027 को जैसे ही शनि मीन राशि से निकलेंगे, कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी. मीन राशि के जातकों पर इस समय साढ़ेसाती का दूसरा यानी बीच का चरण चल रहा है. यह चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शनि देव अभी इसी राशि में बैठे हैं. मीन राशि वालों पर यह असर 17 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था और आने वाले समय में 8 अगस्त 2029 तक रहेगा.

के जातकों पर इस समय साढ़ेसाती का दूसरा यानी बीच का चरण चल रहा है. यह चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शनि देव अभी इसी राशि में बैठे हैं. मीन राशि वालों पर यह असर 17 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था और आने वाले समय में 8 अगस्त 2029 तक रहेगा. मेष राशि के लोगों पर अभी साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है. इनके लिए इस चक्र की शुरुआत पिछले साल 29 मार्च 2025 को हुई थी जब शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया था. मेष राशि वालों पर यह असर आने वाले लंबे समय तक यानी 31 मई 2032 तक अलग-अलग चरणों में रहेगा.

शनि की ढैया से प्रभावित राशियां

जब शनि आपकी राशि से चौथे या आठवें घर में आते हैं, तो उसे ढाई साल की ढैया कहते हैं. अभी दो राशियां इससे प्रभावित हैं.

सिंह राशि वालों पर इस समय शनि की ढैया चल रही है क्योंकि शनि इनकी राशि से आठवें घर में गोचर कर रहे हैं. सिंह राशि के लिए इसकी शुरुआत 29 मार्च 2025 को हुई थी. इस समय इन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लेना चाहिए. आने वाले समय में 3 जून 2027 को इन्हें इस ढैया से छुटकारा मिल जाएगा.

वालों पर इस समय शनि की ढैया चल रही है क्योंकि शनि इनकी राशि से आठवें घर में गोचर कर रहे हैं. सिंह राशि के लिए इसकी शुरुआत 29 मार्च 2025 को हुई थी. इस समय इन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लेना चाहिए. आने वाले समय में 3 जून 2027 को इन्हें इस ढैया से छुटकारा मिल जाएगा. धनु राशि के लोगों पर भी इस समय शनि की ढैया का असर है क्योंकि शनि इनकी राशि से चौथे घर में बैठे हैं. इनके लिए भी यह ढैया 29 मार्च 2025 को शुरू हुई थी. इस दौरान इन्हें अपने काम में थोड़ा सब्र रखना होगा और घरेलू मामलों को शांति से सुलझाना होगा. सिंह राशि की तरह ही धनु राशि वालों की ढैया भी 3 जून 2027 को खत्म हो जाएगी.

शनि के समय का फायदा कैसे उठाएं?

इस पूरे गणित से एक बात साफ है कि साढ़ेसाती या ढैया से डरकर जीने की जरूरत नहीं है. यह समय लाइफ को बेहतर बनाने का है. शनि देव कभी भी मेहनत करने वालों, सच का साथ देने वालों और गरीबों की मदद करने वालों का बुरा नहीं करते.

अगर आप इस दौरान ईमानदारी से अपना काम करते हैं और शॉर्टकट से बचते हैं, तो यही समय आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है. शनि देव आपको तपाकर सोने की तरह शुद्ध बनाना चाहते हैं ताकि आप बड़ी सफलता संभाल सकें. इसलिए डरिए मत, अच्छे कर्म करिए और एक बेहतर इंसान बनिए.

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